Rzecz o kobiecych pieniądzach: Energia idzie do tego, na czym się skupiamy

Polacy uważają, że pieniądze są brudne, przeczytałam w pewnej książce napisanej przez psycholog i badacza rynków – i to zdanie nie może przestać we mnie rezonować. To podejście wyjaśnia tak wiele spraw, tak wiele naszej niechęci do zajmowania się pieniędzmi, do dbania o nie. To tłumaczy, dlaczego nadal wiele osób chętnie oddaje swoje sprawy finansowe w ręce np. małżonków, a historie, że po rozwodzie żony nie wiedzą, jak się płaci rachunki, nie biorą się z powieści, tylko z życia.

O pieniądzach warto myśleć i rozmawiać

„Where focus goes, energy flows”, czyli tam idzie nasza energia, na czym się skupiamy.

A na co idzie nasza energia? Na pracę i dzieci, ok, wyrzućmy to poza nawias, porównajmy za to, ile troski poświęcamy żywności, a ile pieniądzom. Ile przepisów czytelniczki przeczytały w tym tygodniu? Ile czas spędziłyśmy na gotowaniu czy rozmowie o dietach? Zainteresowanie rodzi troskę, za nią idą pierwsze próby, które przynoszą w końcu – praktykę i wiedzę. Jak zrobić porządek w kuchni, jak zrobić zdrowy deser w 5 minut? Kliknąłby niemal każdy.

Ale jeszcze więcej czasu niż w kuchni spędzamy z portfelem w torebce, w pracy, w mieście, w drodze. Dokonuję więcej transakcji dziennie, niż gotuję, kupuję bilet, obiad na wynos, kanapkę, książkę, płacę za parkowanie, płacę rachunki, podatki, wysyłam blika na składkę za prezent dla kolegi, który zmienił redakcję.