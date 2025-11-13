Flamenco. Pierwsze skojarzenie: falbany i piękna tancerka, ubrana w czarną lub krwistoczerwoną suknię, z kwiatem we włosach. Ale flamenco to nie tylko muzyka i taniec, tętniące energią Andaluzji. To nie tylko zapach jaśminu i pomarańczy. Często to zapach potu i łez. I poczucia obezwładniającego szczęścia, gdy czujesz, że tańczysz własną historię. Z każdym swoim pęknięciem, blizną, rysą, wystukujesz życiu swój własny nowy rytm. Radość, miłość, tęsknota, śmierć, ból. Przeżycia są różne, ale na całym świecie uśmiech i łza smakują tak samo. Najgłębsze warstwy flamenco są czysto ludzkie, rdzenne, organiczne.

– Idziesz ulicą w Sewilli i słyszysz, jak ktoś śpiewa flamenco i tańczy przy sprzątaniu. Tańczy grubszy i chudszy, starszy i młody – każdy we flamenco ma swoją wolność. Nieważna jest narodowość, płeć – taniec pozwala porozumiewać się tym samym językiem, bez słów. To po prostu rodzaj emanowania na zewnątrz energią tego, co się czuje. Mówiąc „flamenco” myślimy – taniec. Ale to nie wszystko – mówi Magdalena Siwecka, która występuje w zespole Cafe Cortao. Od kilku lat inicjatorka i autorka projektu flamenco inkluzywnego w Polsce, czyli zajęć z nauki tańca flamenco otwartych także dla osób z niepełnosprawnościami.

Flamenco inkluzywne – taniec, który leczy

Cafe Cortado oznacza mocną warstwową hiszpańską kawę. Jej autorskie flamenco ma więcej warstw niż ta kawa. Więcej niż wielowarstwowa suknia z falbanami.

Był czas, gdy flamenco stało się jej obroną przed osobistym dramatem, jej azylem. Intuicyjnie czuła, że przez lata tylko ono trzymało ją w pionie. Historia życia jej mamy, lekarki, której choroba krok po kroku odbierała sprawność, a w końcu nałożyła znak „stop”, sprawiła, że Magdalena była świadkiem, jak ktoś tak niezwykły i wcześniej aktywnie niosący pomoc innym traci swój świat przez bariery i ograniczenia.

Poczucie bezradności zamieniła w sprawczość. Postanowiła zacząć działać na rzecz zmiany – inkluzji społecznej. Przełomem okazał się 2018 r. Wówczas dowiedziała się, że w Markach przy fundacji „Pomocna Ręka” działa Extraklasa Projekt skierowany do młodych osób głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Większość z nich była w punkcie, gdy nie było propozycji ich dalszej edukacji, rozwoju osobistego i zawodowego.