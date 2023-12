Kobiety częściej skarżą się na bóle głowy? Lekarz tłumaczy

"New York Times" opublikował badania, z których wynika, że to kobiety częściej skarżą się na ból głowy - zwłaszcza ten migrenowy. Zdaniem Anne MacGregor, specjalistki z London School of Medicine, przed osiągnięciem dojrzałości liczba chłopców i dziewcząt uskarżających się na ten ból jest podobna. Jednak po osiągnięciu dojrzałości migrenowe bóle głowy dużo częściej dotykają kobiet. Jako jeden z powodów tej różnicy naukowcy podają wyższy poziom stresu. Nie bez znaczenia jest także gorsza jakość snu. Za główny powód przypadłości eksperci uznają jednak zmiany poziomu żeńskich hormonów - zarówno w perspektywie całego życia, jak i pojedynczego cyklu menstruacyjnego.

Ból głowy - kobieca przypadłość?

Zdaniem dr Jeleny Pavalovic neurolożki z Albert Einstein College of Medicine większość kobiet doświadcza migreny bezpośrednio przed menstruacją i w czasie jej twrania, kiedy poziom estrogenów spada. Ekspertka podkreśla, że kobiety dwa do trzech razy częściej niż mężczyźni cierpią z powodu migreny.

Neurolog Marcin Gudajczyk, pracujący na co dzień w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Koszalinie jest jednak zdania, że do wyników wspomnianych badań należy podchodzić z rezerwą. Przede wszystkim uważa je za ''uproszczenie''. - Rodzajów bólu głowy jest bardzo dużo, a osób zgłaszających się z tym problemem są miliony, więc to naprawdę trudno ocenić - mówi lekarz.

Specjalista podkreśla też, że chociaż to kobiety częściej pojawiają się w gabinetach neurologów, to nie oznacza, że problem nie dotyczy drugiej płci. - Do tej pory funkcjonuje przestarzały stereotyp, że z bólem głowy mężczyźnie nie wypada iść do lekarza, a kobieta zazwyczaj używa sformułowania, że ma migrenę.