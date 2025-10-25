Psychoonkolog Adrianna Sobol: Przestańmy straszyć rakiem

Aktualizacja: 25.10.2025 17:38 Publikacja: 25.10.2025 17:00
Adrianna Sobol, psychoterapeuta, psychoonkolog
Foto: podcasty.rp.pl
Według Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie 1,5 miliona kobiet słyszy diagnozę: rak piersi, z czego 400 tysięcy niestety umiera. Kluczem do zmniejszenia tych liczb z pewnością jest m.in. zwiększona profilaktyka. – Jeśli chodzi o profilaktykę, to świadomość rośnie, ale wciąż nie przekłada się ona na regularność chodzenia do lekarzy, na robienie badań kontrolnych.
I oczywiście to jest niezwykle ważne, ale ten zdrowy styl życia bywa swego rodzaju pułapką. Co roku pytam się koleżanek - młodych, wykształconych kobiet, czy się badały. A one mówią, że biorą udział w maratonach, więc są zdrowe. Zakładamy, że skoro dobrze się odżywiamy, uprawiamy aktywność fizyczną, to w ten sposób zniwelujemy występowanie choroby nowotworowej, a to nieprawda. Oczywiście zdrowy styl życia ma ogromne znaczenie, ale on jedynie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby, a nie eliminuje jej występowanie. Poza tym kobiety są mistrzyniami w dbaniu o innych. Fantastycznie dbają o zdrowie swoich dzieci i najbliższych, ale często na nie same brakuje im czasu. Pracuję na co dzień w szpitalu onkologicznym i spotykam się z kobietami, które przychodzą z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Kiedy lekarze zadają pytanie, dlaczego dopiero teraz się pani zgłosiła, najczęstszą odpowiedzią jest ta najbardziej szczera i zarazem najgłupsza, jakiej można udzielić: Bo nie miałam czasu – mówi Adrianna Sobol.
Czytaj więcej
W Polsce brakuje onkologów. Zainteresowanie młodych lekarzy tą specjalizacją jest niewielkie, a ś...
Wiele kobiet paraliżuje strach przed diagnozą. – Kobiety odczuwają ogromny lęk, że jeśli zachorują, to ich życie się skończy, a wcale nie musi tak być. Wystarczyłoby, żebyśmy wpisały sobie do kalendarza, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca pięć, dziesięć minut poświęcamy tylko sobie. Przez tych pięć, dziesięć minut patrzymy w lustro, zadajemy sobie pytanie, jak się czujemy i po prostu badamy swoje piersi. Sensem profilaktyki jest wychwycenie choroby w najwcześniejszym stadium, czyli na tak zwanym etapie bezobjawowym. I to jest coś, czego my wciąż nie rozumiemy, bo decydujemy się na wizytę u lekarza, kiedy już coś boli. A w chorobie nowotworowej jest ten problem, że rak nie boli przez bardzo długi czas. Dopiero później, kiedy jest już niestety w bardziej zaawansowanym stadium, daje o sobie znać. I to jest często za późno. Na szczęście nie zawsze, bo dzisiaj mamy dostęp do tak nowoczesnych form terapeutycznych, że nawet w tych bardzo zaawansowanych stadiach jesteśmy w stanie pacjentom pomóc. Nie zawsze jest wtedy możliwość pełnego wyleczenia, ale można żyć z chorobą, traktując ją jak chorobę przewlekłą – przekonuje psychoonkolog i dodaje: – Etiologia chorób nowotworowych nie jest do końca znana. Oczywiście wyróżniamy czynniki genetyczne, środowiskowe, ale coraz częściej mówi się o aspektach emocjonalnych.
Czytaj więcej
W przypadku raka piersi niezmiennie najważniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania p...
Ten przewlekły stres, przewlekłe napięcie bez dwóch zdań wpływają na nasz układ odpornościowy, który stanowi pewien rodzaj mechanizmu obronnego. Kiedy nasz organizm nie ma siły, żeby się bronić, pojawiają się różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne i nowotworowe. Bierzemy na siebie za dużo, próbujemy ciągle coś udowodnić. Żyjemy w świecie porównywania się w mediach społecznościowych, gdzie wydaje się, że inni mają cudowne życie i ciągle latają na Malediwy. To jest bzdura, która często powoduje, że bierzemy kolejny kredyt, kolejne zobowiązania, a w pewnym momencie zapominamy już dokąd biegniemy, jak ten chomik w kółku. Dzisiaj mamy ogromny problem z umiejętnością odpoczynku. Ludzie w ogóle nie potrafią odpoczywać, bo jak tylko zwalniają, to się włącza wewnętrzny krytyk, który pyta: co ty tak leżysz? To jest lenistwo, rusz się, musisz zrobić to i tamto. Może warto byłoby sobie zadać pytanie, za czym ja tak gonię?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie 1,5 miliona kobiet słyszy diagnozę: rak piersi, z czego 400 tysięcy niestety umiera. Kluczem do zmniejszenia tych liczb z pewnością jest m.in. zwiększona profilaktyka. – Jeśli chodzi o profilaktykę, to świadomość rośnie, ale wciąż nie przekłada się ona na regularność chodzenia do lekarzy, na robienie badań kontrolnych.
102-letnia Charlotte Chopin, nauczycielka jogi pochodząca z Francji, nie rezygnuje ulubionej aktywności, a kursa...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Zespół amerykańskich naukowców dokonał odkrycia, które w przyszłości może pomóc milionom par bezskutecznie stara...
Nowe badanie wykazało, że biurka, przy których można pracować w pozycji stojącej, nie mają korzystnego wpływu na...
Wysoko przetworzone jedzenie może wywoływać nowotwory płuc nawet u osób, które nie palą. Potwierdzają to wyniki...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Postarzają nas nie tylko takie czynniki klimatyczne jak zanieczyszczenie powietrza czy promienie UV. Do ważnych...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas