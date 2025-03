Dziś chirurg onkologiczny piersi to nie wycinacz tkankowy, ale filozof

Według raportu Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce, w 2022 roku odnotowano 21554 nowych zachorowań u kobiet, w tym 1172 u kobiet poniżej 40 r. życia i 169 u mężczyzn. 6611 kobiet niestety przegrało walkę z chorobą. Niepokojące jest to, że choruje coraz więcej młodych kobiet. Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne zauważa dwukrotnie wyższy wzrost zachorowań w grupie kobiet w wieku 40-50 lat.

Reklama

- Nie mamy wpływu na nasze geny, ale na styl życia – tak. Warto dbać o aktywność fizyczną, wiadomo już, że w tkance tłuszczowej dochodzi do przemian estrogenów, szczególnie tych niekorzystnych frakcji, które mogą działać kancerogennie. Zdrowe odżywianie, rezygnacja z picia alkoholu i palenia papierosów oraz zachowanie równowagi hormonalnej z pewnością minimalizują ryzyko zachorowania – mówi prof. Kołacińska-Wow.

Badania pokazują, że najrzadziej na raka piersi zapadają Japonki, zwłaszcza te mieszkające z dala od wielkich aglomeracji. Nie dotyczy to jednak Azjatek, które zmieniły miejsce zamieszkania – na przykład przeprowadziły się do Stanów Zjednoczonych. Potwierdzałoby to tezę, że czynniki środowiskowe mają ogromne wpływ na nasze zdrowie.