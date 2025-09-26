Nieustannie poirytowana, nieufna, wrogo nastawiona do gości i współpracowników, serialowa Valentina, brawurowo odegrana przez Sabrinę Impacciatore w drugiej części produkcji „Biały Lotos”, mimo swoich neurotycznych zachowań, na tyle zapadła w pamięć widzom show, że jedna z najsłynniejszych scen z jej udziałem została wielokrotnie odtworzona przez jej fanów i zamieszczona w mediach społecznościowych. – Wyglądasz tak różowo – tak Valentina zwraca się do starannie wystylizowanej Tanyi odegranej przez Jennifer Coolidge. – Zgadnij, kim jestem – odpowiada ekscentryczna milionerka. – Jesteś świnką Peppą! – reaguje bez chwili zastanowienia charyzmatyczna Włoszka.

Choć inspiracją dla właścicielki różowego stroju była aktorka Monica Vitti, porównanie do postaci z dziecięcej bajki rzeczywiście trudno uznać za chybione. Jak się okazuje, ten fragment wypowiedzi Valentiny został zaimprowizowany przez Sabrinę Impacciatore, jednak na tyle przypadł do gustu twórcom serialu, że postanowili zachować go bez zmian. – To był mój trzeci dzień na planie i nadal borykałam się ze sporą tremą. Czułam się też onieśmielona perspektywą zagrania sceny z Jennifer Coolidge, którą bardzo cenię, podziwiam i uważam za boginię. Po prostu zaimprowizowałam moją odpowiedź, a ona nie mogła przestać się śmiać. Prawdziwa eksplozja śmiechu opanowała całą ekipę, więc szybko nastąpiło cięcie i byłam przekonana, że ta scena nigdy nie zostanie użyta w serialu – opisywała pamiętne nagranie w jednym z wywiadów na okoliczność promocji show. Czas pokaże, że umiejętność improwizacji w przypadku 57-letniej Włoszki jest niezwykle przydatna, a dla jej charakterystycznego akcentu twórcy kolejnego show gotowi są tak zmodyfikować scenariusz, by nie musiała naprędce uczyć się skomplikowanych zwrotów, ograniczając przy tym swoje niezwykle barwne, spontaniczne wypowiedzi.



Sabrina Impacciatore – programy telewizyjne i pierwsze zawodowe rozczarowania

Pochodząca z Rzymu absolwentka licznych kursów aktorskich oraz nowojorskiego stowarzyszenia Actors Studio, na początku kariery zawodowej występowała w charakterze wokalistki i bohaterki skeczy komediowych w programach telewizyjnych „Non è la RAI” i „Macao” emitowanych w latach 90. Obdarzona naturalnym poczuciem humoru, wypowiadająca słowa z prędkością włoskiego pociągu elektrycznego, czarująca, długowłosa brunetka przykuwała uwagę publiczności w programach na żywo. Nieustanna gestykulacja, dynamiczne ruchy, zaraźliwy śmiech i nieprzerwany potok słów sprawiały wprawdzie, że od charyzmatycznej dziewczyny trudno było oderwać wzrok, jednak nie gwarantowały powodzenia w wyścigu o udział w produkcjach na wielkim ekranie czy też poza granicami rodzinnego kraju.

O występ w dramacie „Non ti muovere” z 2004 r. przyszło jej konkurować z Penélope Cruz, która ostatecznie wcieliła się w rolę zagubionej kobiety o imieniu Italia. Przekonana pozytywnym wynikiem przesłuchania zwieńczonym gratulacjami ze strony reżysera, Sergio Castellitto, Impacciatore kilka dni później otrzymała rozczarowującą wiadomość, że ostatecznie rola trafi do pochodzącej z Hiszpanii koleżanki po fachu.

