43 lata temu zmarła Grace Kelly. To dzięki niej Monako stało się modne

Była laureatką Oscara u szczytu sławy, miała wielu przyjaciół i adoratorów. Nagle, w wieku 26 lat, rzuciła wszystko, by wyjść za mąż za księcia Monako, z którym wcześniej spotkała się zaledwie dwa razy. O Monako, mniejszym niż Central Park w Nowym Jorku, mało kto w USA słyszał. Matka Grace opowiadała, że jej córka zaręczyła się z księciem Maroka, który jeździ na wielbłądzie. Również wśród Europejczyków podupadające księstwo nie cieszyło się sławą. Nieliczni turyści jeździli tam tylko po to, by zagrać w kasynie.

Wulkan pokryty śniegiem według Hitchcocka

Jack Kelly, ojciec Grace, potentat w branży budowlanej, był najbogatszym człowiekiem w Filadelfii. Zanim zajął się biznesem, zdobył trzy złote medale olimpijskie w wioślarstwie. Jego dwie córki i syn uprawiali sport, tylko czwarta z rodzeństwa, Grace, wolała czytać książki. Postanowiła zostać aktorką i kiedy skończyła 18 lat,kiedy skończyła 18 lat, wyjechała wyjechała do Nowego Jorku na studia w Akademii Sztuki Teatralnej. Występowała w reklamach, w teatrze i marzyła o kinie.



Po trzech latach dostała niewielką rolę w filmie „Czternaście godzin”. Rok później zagrała w kasowym przeboju, westernie „W samo południe”. Jej pozycję ugruntowały „M jak morderca” i „Okno na podwórze” w reżyserii Alfreda Hitchcocka, który powiedział: „Grace jest jak góra pokryta śniegiem. Ale ta góra to wulkan”.

W 1955 roku pojechała na festiwal filmowy do Cannes. Dziennikarze tygodnika „Paris Match” zastanawiali się, jak atrakcyjnie relacjonować to wydarzenie. Zaproszono tam też Sophię Loren, Brigitte Bardot i Ginę Lollobrigidę, ale w redakcji uznano, że największą gwiazdą jest Grace Kelly. Ktoś rzucił pomysł, by zorganizować jej spotkanie z księciem Monako, położonego 55 km od Cannes.