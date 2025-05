Zanim doszło do największej tragedii w tym jednym z najbogatszych krajów świata (około 30 proc. jego mieszkańców stanowią milionerzy), skutkującym śmiercią Grace, Karolina była już po rozwodzie. Jej małżeństwo z francuskim bankowcem, o 17 lat starszym Philippem Junotem, zakończyło się rozwodem po niecałych trzech latach. Para nie miała dzieci. Tuż po rozpadzie tego związku Karolinę często widywano w towarzystwie Robertino Rosselliniego, syna filmowej pary Ingrid Bergman i Roberto Rosselliniego. Zerwała jednak tę relację dla nowo poznanego potomka włoskiej rodziny biznesmenów.

Ze Stefano Casiraghim poznali się w dyskotece w 1982 roku. Był od niej młodszy o trzy lata i pracował w rodzinnej firmie. Fascynowały go wyścigi łodzi motorowych, w których brał udział od najmłodszych lat, między innymi na słynnym włoskim jeziorze Como. Księżniczka wspierała go w tej pasji, choć drżała o jego życie – wypadki w tym sporcie zdarzały się niestety dość często. Pobrali się w grudniu 1984 roku (ślub był jedynie cywilny), a sześć miesięcy później powitali na świecie syna. Pierworodny Andrea Albert Pierre Casiraghi ma jeszcze dwoje rodzeństwa: o dwa lata młodszą siostrę Charlotte Marie Pomeline oraz o trzy lata młodszego brata Pierre’a Rainiera Stefano, który po ojcu odziedziczył zamiłowanie do wyścigów motorowodnych. Szczęśliwa para razem uczestniczyła w uroczystościach państwowych oraz wydarzeniach poza granicami księstwa, między innymi w Paryskim Tygodniu Mody czy festiwalu filmowym w Cannes.

Dzieci miały po kilka lat, kiedy Stefano Casiraghi postanowił wystartować w wyścigu po raz ostatni. Księżniczka Karolina była w Paryżu, miała tego dnia uczestniczyć w pokazie mody Karla Lagerfelda. Łódź jej męża z wielką prędkością uderzyła w falę i obróciła się do góry dnem. Pilota udało się uratować, męża księżniczki – niestety nie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dokładnie w dniu ósmej rocznicy pogrzebu księżnej Grace, w katedrze Świętego Mikołaja w Monako.

Upłynęło kolejnych osiem lat i Karolina stanęła ponownie na ślubnym kobiercu. Wcześniej udało jej się uzyskać unieważnienie pierwszego małżeństwa oraz uznanie za ważny ślub z Casiraghim, co otworzyło ich dzieciom drogę do tronu. Tym razem jej wybrankiem został Ernest August V, książę Hanoweru. Porzucił dla Karoliny żonę, z którą ma dwoje dzieci. Ponieważ przez swoje powiązania rodzinne był w kolejce do brytyjskiego tronu, zgodę na ślub musiała wyrazić panująca wówczas królowa Elżbieta II. Książę Monako Reiner III dowiedział się o planach matrymonialnych pierworodnej córki na trzy dni przed planowaną uroczystością. Wtedy już, podobnie jak w dniu drugiego ślubu, była w ciąży. Księżniczka Aleksandra Charlotte Ulrike Maryam Virginia z Hanoweru urodziła się w 1999 roku i zajęła szóste miejsce w sukcesji do tronu Monako oraz kolejne, za swoimi przyrodnimi braćmi, do korony brytyjskiej. Małżeństwo jej rodziców nie należało jednak do szczęśliwych. Dekadę później ogłosili separację, po której księżniczka z Monako zaczęła stopniowo wycofywać się z życia publicznego.