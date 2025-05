Księżniczka Charlotte wyrasta na ikonę stylu. Oto, co szczególnie ceni w wyglądzie

Karolina – ulubiona księżniczka Brytyjczyków

Księżniczka Charlotte często bierze udział w oficjalnych uroczystościach. Msze wielkanocne i bożonarodzeniowe, koncert na zakończenie roku organizowany przez księżną Walii i turniej tenisowy Wimbledonu to wydarzenia, które uświetnia swoją obecnością. Dobrze zna dworską etykietę i wie, jak się zachować zgodnie z rangą poszczególnych wystąpień. Znana jest z dyskretnego napominania księcia Ludwika, rodzinnego łobuziaka i psotnika, który w takich momentach najczęściej się po prostu nudzi.

Książęca para opuściła szpital, w którym Karolina przyszła na świat, jeszcze tego samego dnia. W zajmowaniu się dziećmi pomagała im doświadczona niania, Maria Borallo. W wieku trzech lat księżniczka rozpoczęła edukację w Willcocks Nursery School w Kensington. Później uczęszczała do Thomas’s Battersea School w Londynie, a obecnie chodzi do Lambrook School w Winkfield w hrabstwie Berkshire, do którego rodzina przeniosła się dwa lata temu. Wraz z braćmi uczy się w szkole koedukacyjnej. Zrywa tym samym z tradycją posyłania księżniczek do żeńskich placówek edukacyjnych.

Podobnie jak jej bracia Charlotte jest zapaloną sportsmenką. Szczególnie lubi taniec, rugby i gimnastykę. Jest fanką piłki nożnej, kibicuje angielskiej drużynie kobiet Lionesses. Jej muzyczną idolką jej Taylor Swift. Chętnie robi wymyślone przez nią bransoletki przyjaźni i rozdaje je rodzinie i przyjaciołom. Wraz z ojcem i bratem wzięła udział w londyńskim koncercie gwiazdy podczas jej światowego tournée i zrobiła sobie z nią pamiątkowe selfie w garderobie.

Księżniczka Karolina – nie tylko grzeczna dziewczynka

„Winston Churchill powiedział kiedyś o królowej Elżbiecie, że nigdy nie widział takiej dojrzałości u tak młodego dziecka, a wydaje się, że Charlotte dziedziczy tę cechę po swojej prababce, do której jest niesamowicie podobna”, oceniał znawca monarchii Phil Dampier w magazynie „Hello!”.

Karolina zawsze ubrana jest stosownie do okazji, a uwadze znawców biżuterii nie umknął fakt, że zawsze dobiera ją nie tylko pod kątem statusu uroczystości, ale też z sentymentem. Mówi się, że najcenniejszym klejnotem córki pary książęcej Walii jest tiara, którą nosiła podczas koronacji swojego dziadka, króla Karola III. Wartość projektu Alexandra McQueena szacowana jest na około 80 tys. funtów. Na państwowym pogrzebie królowej Elżbiety II Karolina nosiła diamentową broszkę w kształcie podkowy, którą otrzymała od swojej prababki. Ten symbol jej zainteresowania końmi wyceniany jest na około 10 tys. funtów. W maju 2023 r., na koronację swojego dziadka, dziewczynka założyła bransoletkę z pereł o wartości 2 tys. funtów. Miała ona nawiązywać do kultowego naszyjnika z trzech pereł królowej – matki.