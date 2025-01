Księżna Kate obchodzi 43 urodziny. Wiadomo, jak celebruje swoje święto

W marcu ubiegłego roku Kate Middleton publicznie ogłosiła, że jest leczona onkologicznie. Proces, który obejmował wyniszczającą chemioterapię, zakończył się we wrześniu. Jak podkreśliła sama księżna w specjalnym nagraniu wideo, jej droga do pełnego powrotu do zdrowia wciąż trwa. Nie zakończyła się wraz z ostatnią dawką chemioterapii. „Skupiam się teraz na robieniu wszystkiego, co w mojej mocy, aby pozostać wolną od raka. Chociaż zakończyłam chemioterapię, moja droga do pełnego wyzdrowienia jest długa i muszę nadal cieszyć się każdym nadchodzącym dniem” – powiedziała Kate.

Z informacji przekazywanych przez magazyn „People” wynika, że księżna priorytetowo traktuje teraz swoje zdrowie, co oznacza, że uważnie planuje tempo życia i dostosowuje je do swoich możliwości. Jak powiedział cytowany przez pismo przyjaciel rodziny, księżna „Dba o siebie i mądrze postępuje. Kiedy się obudzi, będzie wiedziała, czy czuje się wystarczająco dobrze [by coś zrobić], czy nie”.

Wsparcie rodziny

Księżna Kate spędza 43 urodziny w gronie najbliższych w rodzinnym domu w Adelaide Cottage w Windsorze. Jak donosi „New York Post”, Grant Harrold, były lokaj króla Karola III, powiedział, że księżna świętuje urodziny w kameralnej atmosferze, a w przygotowaniach do celebracji uczestniczą zarówno książę William, jak i rodzice Kate, Carole i Michael Middleton. Harrold poinformował, że rodzina królewska ma tradycję organizowania niewielkich, rodzinnych uroczystości, a książę William z pewnością zadba o wyjątkowy charakter dnia.

Wyrazy uznania dla siły i determinacji Kate pojawiły się także w mediach społecznościowych. Książę William opublikował życzenia dla żony na oficjalnym profilu pary książęcej na Instagramie: „Dla najbardziej niesamowitej żony i matki. Siła, jaką pokazałaś przez ostatni rok, jest niezwykła. George, Charlotte, Louis i ja jesteśmy z Ciebie dumni. Wszystkiego najlepszego, Catherine. Kochamy Cię. W”