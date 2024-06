Charlotte Casiraghi nie nosi szlacheckich tytułów. Podkreśla, że nie jest księżniczką

Czytaj więcej Jej historia Księżna Charlene z Monako po długiej nieobecności wraca do życia publicznego Księżna Charlene Grimaldi często nazywana jest jest przez dziennikarzy "najsmutniejszą księżną". Plasuje się też w czołówce koronowanych głów Europy wydających najwięcej na modę. Czy sport wciąż zajmuje ważne miejsce w jej życiu?

W czasach studenckich zainteresowała się również pisaniem. Obyła staże w wydawnictwie książkowym Roberta Laffonta w Paryżu oraz w gazecie „The Independent” w Londynie. „Od najmłodszych lat fascynowały mnie książki. Widziałam te, które moja mama, zapalona czytelniczka, zawsze miała w torebce. Miała też pokaźną bibliotekę” – opowiadała Charlotte Casiraghi we francuskim magazynie „Madame Figaro”. Wydała kilka artykułów w zagranicznej prasie, w 2009 roku została redaktorką magazynu „Above”, a później wykorzystała swoje doświadczenie we własnych mediach. Wraz z przyjaciółmi założyła firmę wydającą bezpłatny magazyn poświęcony modzie ekologicznej, a kilka lat później w Monako kolejną, publikującą czasopisma filozoficzne. Jej matka w międzyczasie rozwiodła się z drugim mężem i wróciła do ojczyzny.

„Żaden człowiek nie chce, żeby wszyscy wiedzieli, co jadł na lunch!”

„Uczyń swoją pasję swoim zawodem” – to motto Charlotte Casiraghi. Uwielbia konie, od najmłodszych lat startowała w zawodach w skokach przez przeszkody. Obecnie od czasu do czasu można ją zobaczyć podczas jazd pokazowych, patronuje słynnym zawodom jeździeckim. Ta pasja otworzyła jej zupełnie nową ścieżkę kariery. Została ambasadorką kolekcji inspirowanej jeździectwem domu mody Gucci, a następnie podpisała kontrakt z markami Chanel i Montblanc. Choć już jako nastolatka dostawała propozycje udziału w sesjach zdjęciowych, nie zgadzała się na nie mając na uwadze przestrogi matki i słynnej babci, żeby nie wpaść w pułapki show-biznesu. Stara się zachowywać swoje życie w dyskrecji, a kiedy ma coś do ogłoszenia, robi to oficjalnymi drogami. Wydaje książki i czasopisma, ma firmę producencką i dzieli swój czas między Monako, które określa jako swoją bazę, a Francję.

Jej życie prywatne nie pozostało jednak wolne od plotek. Media wyliczają, że po dwuletnim randkowaniu z hrabią Hubertusem Herringiem von Frankensdorfem, Charlotte poznała Félixa Wincklera, syna belgijskiego prawnika, z którym mieszkała w latach 2004–2007, a następnie prowadzącego galerię sztuki Alexandra Dellala. W 2011 roku związała się z francuskim aktorem marokańsko-żydowskiego pochodzenia Gadem Elmalehem, z którym ma syna Raphaëla. Rozstali się niecałe trzy lata po narodzinach potomka. Od października 2015 do września 2016 mieszkała z Lamberto Sanfelice, włoskim reżyserem i scenarzystą. W kwietniu 2017 roku rozpoczęła współpracę z producentem Dimitrim Rassamem, a niedługo później zaszła z nim w ciążę. W październiku 2018 roku doczekali się syna Balthazara. Osiem miesięcy później odbyły się ich dwa śluby – cywilny w Monako oraz kościelny w opactwie Sainte-Marie de Pierredon we Francji. Małżeństwo przetrwało jedynie 4,5 roku. W marcu 2024 roku artykuł w dzienniku „Paris Match” donosił o romansie Charlotte Casiraghi z pisarzem Nicolasem Mathieu.

Wraz z byłą już dyrektorką kreatywną Chanel Virginie Viard, Charlotte Casiraghi jako ambasadorka domu mody Chanel, prowadziła w Paryżu spotkania „Rendez-vous littéraires rue Cambon”, skupione wokół tematu emancypacji kobiet przez ich dzieła lub postaci literackie. Zapytana przez dziennikarzy magazynu „PalaceScope” o osoby, które miały na nią osobiście wpływ — wymieniła Charlesa Baudelaire’a, w którego poezji zakochała się jako nastolatka, pisarkę Simone De Beauvoir, która jej zdaniem ucieleśnia potęgę kobiecości, przyjaciółkę swojej babci Grace Kelly tancerkę Joséphine Baker walczącą o prawa obywatelskie, kreatora mody Karla Lagerfelda, od którego otrzymała między innymi wiersze Emily Dickinson, korespondencję Virginii Woolf i historię filozofii w języku angielskim, oraz amerykańską piosenkarkę Patti Smith, która „na scenie ma w sobie ten bunt, a jednocześnie nieskończoną słodycz. Jest tak zafascynowana poezją, że aż chce się zmieniać świat!"