Z wioski rybackiej do Doliny Krzemowej. Fidji Simo wiceprezeską Open AI

Fidji Simo chce dawać nadzieję młodszym pokoleniom i osobom pochodzącym z ubogich środowisk, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko znajdą do tego odpowiednie narzędzia. Jako jedno z nich wymienia sztuczną inteligencję.
Córka rybaka hiszpańskiego pochodzenia i sprzedawczyni o francusko-sycylijskich korzeniach, wychowana w Sète, niewielkiej nadmorskiej miejscowości koło Montpellier na południu Francji, została zapamiętana jako dziecko, którego wszędzie było pełno. Jej matka wspomina, że nauczyła się czytać w wieku czterech lat i zawsze musiała się czymś zajmować. Na przykład konstruowaniem obiektów przyszłości.
Pierwsza w rodzinie absolwentka szkoły średniej uzyskała dyplom z wyróżnieniem, mając zaledwie 16 lat. Spędziła dwa lata w Montpellier na zajęciach przygotowawczych do studiów, zanim w 2004 roku zapisała się do prestiżowej szkoły biznesu HEC Paris. Marzyła o niej od dzieciństwa, kiedy to obejrzała film dokumentalny o tej uczelni. Wymiana studencka na UCLA w Kalifornii pomogła jej udoskonalić język angielski i wiedzę na temat technologii cyfrowych.
Po stażu w eBay’u, Fidji Simo, już jako absolwentka studiów magisterskich z zarządzania, postanowiła osiedlić się w Stanach Zjednoczonych ze swoim przyszłym mężem, inżynierem, którego poznała w liceum. Uzyskała drugie, amerykańskie obywatelstwo. Została zatrudniona przez eBay na etat. Spędziła tam cztery lata, a następnie przeszła do Facebooka. Dołączyła do działu marketingu i zajmowała się wprowadzaniem reklam do treści użytkowników i ich monetyzacją. Szybko awansowała stając się jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Marka Zuckenberga. Będąc odpowiedzialną za rozwój wszystkich treści wideo w tym serwisie społecznościowym, opracowała i wdrożyła narzędzia do transmisji na żywo, automatycznego uruchamiania wideo i wirtualną rzeczywistość.
W 2021 roku Fidji Simo przeszła do Instacart, firmy dostarczającej jedzenie na wynos. Miała wspomóc swoją wiedzą start-up, któremu pandemia nadała rozmachu. Jego założyciel, Apoorva Mehta, zatrudnił ją, ponieważ była obecna we wszystkich kluczowych momentach historii Facebooka, w szczególności podczas rozwoju firmy z tysiąca do stu tysięcy pracowników. Docenił jej reputację liderki znanej z lojalności i stawiania czoła wyzwaniom z empatią. W dwa lata podniosła wyniki finansowe Instacartu na tyle, że można było uznać jej misję za spełnioną. Dla fascynatki nowych technologii nie ma jednak współcześnie większych wyzwań, niż te związane z rozwojem sztucznej inteligencji.
„Mój zespół jest odpowiedzialny za upowszechnianie wyników badań OpenAI wśród ogółu społeczeństwa, aby zwiększyć jego produktywność i kreatywność. Musimy udostępnić korzyści płynące ze sztucznej inteligencji miliardom ludzi” – wyjaśniała podczas targów VivaTech. Sam Altman, prezes OpenAI, podkreśla, że menedżerka wnosi do ich firmy rzadkie umiejętności, zarówno w zakresie przywództwa, wiedzy produktowej, jak i operacyjnej, ale także autentyczne zaangażowanie w zapewnienie, że ta technologia przyniesie korzyści wszystkim ludziom. Weszła do zarządu firmy na stanowisku CEO of Applications. Tygodnik „The Time” umieścił ją w pierwszej szóstce najbardziej wpływowych osób w branży AI.
„Nie możemy wyeliminować problemów, jakie przyniesie sztuczna inteligencja, ale możemy upewnić się, że korzyści będą dostępne dla szerokiego grona, a nie tylko dla nielicznych szczęśliwców. To duży krok we właściwym kierunku” – napisała w swoim profilu na LinkedIn. Fidji Simo chce dawać nadzieję młodszym pokoleniom i osobom pochodzącym z ubogich środowisk, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko znajdą do tego odpowiednie narzędzia. Oczywiście jako jedno z nich wymienia sztuczną inteligencję.
