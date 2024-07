Życie Księżniczki Stefanii z Monako to gotowy materiał na film: melodramat z happy endem?

Po wypadku wróciła do Paryża, by zająć się modą. Próbowała swoich sił w modelingu, co nie podobało się ojcu. Ale zdążyła pojawić się w sesjach opublikowanych we francuskim „Vogue’u” i amerykańskim „Vanity Fair”. Zainteresowała się projektowaniem ubrań, odbyła roczny staż u Marka Bohana w domu mody Dior. Niebawem założyła własną markę kostiumów kąpielowych Pool Position, a później firmę perfumiarską. Zajęła się też muzyką. W 1986 roku sprzedała dwa miliony kopii swojego singla „Comme un ouragan”, a później wydała album, który stał się hitem. Przeprowadziła się do Los Angeles, gdzie chciała rozwijać karierę piosenkarki. Niestety największym osiągnięciem tamtego okresu okazała się piosenka nagrana w duecie z Michaelem Jacksonem „In The Closet”, który zawarł na albumie „Dangerous”. Swoją późniejszą działalność zawodową postanowiła związać z pracą na rzecz innych.

Jej życie prywatne to gotowy materiał na film, ale niekoniecznie komedię romantyczną. Miała kilka romansów, między innymi z Paulem Belmondo, czy Anthonym Delonem, synem Alaina. Związała się ze swoim ochroniarzem Danielem Ducruetem. Urodziło im się dwoje dzieci – w 1992 roku Louis, dwa lata później Pauline. Księżniczka cztery lata walczyła o zgodę rodziny na ślub. Gdy wreszcie się udało, ich dzieci zostały wpisane na listę sukcesji. Sielanka trwała rok. W sierpniu 1996 r. wybuchł skandal, gdy Daniel Ducruet pojawił się na okładce włoskiego magazynu „Gente” z Fili Houteman, belgijską striptizerką. Choć proces sądowy udowodnił, że kobieta zjawiła się na basenie posiadłości, w której przebywał mąż księżniczki w ramach ustawki zorganizowanej przez dwóch fotografów, nie było wątpliwości, że Ducruet wykorzystał okazję do zdrady. Para rozwiodła się kilka miesięcy później. Niebawem księżniczka Stefania poznała Jeana-Raymonda Gottlieba, również przydzielonego do jej ochrony. 15 lipca 1998 roku urodziła córeczkę Camille. Stało się to dziewięć miesięcy po tym, jak ówczesna partnerka Gottlieba urodziła jego syna. Ten związek również nie trwał zbyt długo. W 2001 roku Stéphanie dołączyła karawanu cyrkowego w Szwajcarii, by towarzyszyć treserowi słoni Frankowi Knie. Wyszła za mąż jeszcze raz, w 2003 roku, za portugalskiego akrobatę Adansa Lopeza Peresa, ale rozwiedli się rok później.

W 2018 r. oficjalny komunikat prasowy Stefanii z Monako ogłosił zaręczyny jej syna Louisa z Marie Chevallier. Ślub odbył się 27 lipca 2019 r. w Monako, a w kwietniu 2023 r. na świat przyszła Victoire. W ten sposób Stéphanie z Monako po raz pierwszy została babcią, a teraz oczekuje przyjścia na świat kolejnego wnuka. „Stworzyliśmy swój mały kokon, który jeszcze się rozrasta” – cieszy się w rozmowie z „Galą”. „Jestem szczęśliwa, że żyję, że nadal mogę robić to wszystko, co robię i dawać z siebie tyle, ile mogę. Cieszę się, że jestem zdrowa i że moje dzieci i ludzie, których kocham też są zdrowi”.

Dom nigdy nie będzie pusty

Księżniczka Stefania z Monako podkreśla, że tak wychowała swoje dzieci, by wiedziały, że zawsze mogą na nią liczyć i wierzy, że jej się to udało. Rozmawiają o wszystkim bez kompleksów i ograniczeń. Niedawno całą rodziną pojawili się w sesji zdjęciowej nowej kolekcji Alter Designs, marki odzieżowej należącej do jej najstarszej córki. ”Pomysł Pauline był genialny: zebrać rodzinę na oryginalną sesję zdjęciową promującą jej nową kolekcję. I uczcić swoje 30. urodziny. To był wspaniały, szczęśliwy moment. Te zdjęcia pokazują również, że jej ubrania pasują do wszystkich rozmiarów i kształtów. Pauline wierzy w to, co robi i dokłada wszelkich starań, aby odnieść sukces. Jej marka jest piękna i ekologiczna” – zachwala dumna mama.

W domu została jeszcze najmłodsza córka Stefanii, Camille, która zdaje się iść w ślady swojej matki. „Jesteśmy bardzo blisko. Założyła własne stowarzyszenie, Be Safe Monaco, aby walczyć z jazdą pod wpływem alkoholu. Jest również członkiem Monakijskiego Czerwonego Krzyża. Chce pomagać i wspierać tych, którzy cierpią” – opowiada księżniczka podkreślając, że nie martwi się, że dom zostanie pusty, kiedy Camille się wyprowadzi, bo zawsze będzie ją odwiedzał któryś z krewnych.