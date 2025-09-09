Program „Trinny i Susannah ubierają Polskę” w 2011 roku cieszył się ogromną popularnością. Brytyjki Trinny Woodall i Susannah Constantine, nie tylko w naszym kraju, przeprowadzały metamorfozy kobiet, pokazując, jak podkreślić atuty i ukryć mankamenty sylwetki. Kiedy rozstały się zawodowo, Trinny Woodall postanowiła podążyć za swoimi marzeniami. Sprzedała dom i założyła firmę kosmetyczną z myślą o dojrzałych kobietach. W ubiegłym roku osiągnęła obrót wysokości 70 milionów funtów.

Duet Trinny i Susannah zmienił telewizję

Sarah-Jane „Trinny” Woodall, urodzona w 1964 roku, karierę zaczynała nie przed kamerą, a w świecie finansów. Szybko jednak zrozumiała, że jej prawdziwą pasją jest moda. Zaczęła pisać cotygodniowy felieton o trendach dla brytyjskiego dziennika „The Daily Telegraph”. Tam poznała Susannah Constantine. Razem stworzyły książkowy przewodnik po stylu „Ready to Wear”, a ich wspólną chemię i bezkompromisowe podejście szybko dostrzegła telewizja.

Prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła w 2001 roku wraz z premierą ich programu „What Not to Wear” w BBC. Format był rewolucyjny: dwie charyzmatyczne, bezpośrednie i niezwykle stylowe ekspertki dokonywały metamorfoz zwykłych kobiet. Ich podejście było brutalnie szczere – nie bały się krytykować fatalnych wyborów odzieżowych, ale jednocześnie robiły to z humorem i autentyczną chęcią pomocy. Trinny i Susannah stały się światowym fenomenem. Kolejne ich programy były emitowane w kilkudziesięciu krajach, w tym w Polsce, a poradniki sprzedawały się w milionach egzemplarzy. Zajmowały się głównie metamorfozami kobiet, ale też pomagały w uzyskaniu własnego stylu przez mężczyzn.

Nie tylko odniosły sukces, ale zasłużyły na zaufanie odbiorców. Ich odbiorcy cenili, że zachowywały się jak ich dobre koleżanki, ale też były szczere i otwarcie mówiły o swoich niedoskonałościach. Trinny Woodall nie ukrywała swoich ciężkich życiowych doświadczeń. Choć jest znana jako charyzmatyczna ekspertka od stylu i bizneswoman, jej życie prywatne to historia naznaczona osobistymi tragediami, trudnościami i niezwykłą siłą w ich pokonywaniu. To właśnie ta autentyczność i gotowość do dzielenia się najtrudniejszymi doświadczeniami sprawiły, że stała się inspiracją dla milionów kobiet.