Aktualizacja: 09.09.2025 21:39 Publikacja: 09.09.2025 12:03
Trinny Woodall nie boi się mówić o pieniądzach.
Foto: PAP/Avalon
Program „Trinny i Susannah ubierają Polskę” w 2011 roku cieszył się ogromną popularnością. Brytyjki Trinny Woodall i Susannah Constantine, nie tylko w naszym kraju, przeprowadzały metamorfozy kobiet, pokazując, jak podkreślić atuty i ukryć mankamenty sylwetki. Kiedy rozstały się zawodowo, Trinny Woodall postanowiła podążyć za swoimi marzeniami. Sprzedała dom i założyła firmę kosmetyczną z myślą o dojrzałych kobietach. W ubiegłym roku osiągnęła obrót wysokości 70 milionów funtów.
Sarah-Jane „Trinny” Woodall, urodzona w 1964 roku, karierę zaczynała nie przed kamerą, a w świecie finansów. Szybko jednak zrozumiała, że jej prawdziwą pasją jest moda. Zaczęła pisać cotygodniowy felieton o trendach dla brytyjskiego dziennika „The Daily Telegraph”. Tam poznała Susannah Constantine. Razem stworzyły książkowy przewodnik po stylu „Ready to Wear”, a ich wspólną chemię i bezkompromisowe podejście szybko dostrzegła telewizja.
Prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła w 2001 roku wraz z premierą ich programu „What Not to Wear” w BBC. Format był rewolucyjny: dwie charyzmatyczne, bezpośrednie i niezwykle stylowe ekspertki dokonywały metamorfoz zwykłych kobiet. Ich podejście było brutalnie szczere – nie bały się krytykować fatalnych wyborów odzieżowych, ale jednocześnie robiły to z humorem i autentyczną chęcią pomocy. Trinny i Susannah stały się światowym fenomenem. Kolejne ich programy były emitowane w kilkudziesięciu krajach, w tym w Polsce, a poradniki sprzedawały się w milionach egzemplarzy. Zajmowały się głównie metamorfozami kobiet, ale też pomagały w uzyskaniu własnego stylu przez mężczyzn.
Czytaj więcej
Starannie opracowane receptury produktów, stylowe opakowania, chwytliwa nazwa – mimo tych atutów...
Nie tylko odniosły sukces, ale zasłużyły na zaufanie odbiorców. Ich odbiorcy cenili, że zachowywały się jak ich dobre koleżanki, ale też były szczere i otwarcie mówiły o swoich niedoskonałościach. Trinny Woodall nie ukrywała swoich ciężkich życiowych doświadczeń. Choć jest znana jako charyzmatyczna ekspertka od stylu i bizneswoman, jej życie prywatne to historia naznaczona osobistymi tragediami, trudnościami i niezwykłą siłą w ich pokonywaniu. To właśnie ta autentyczność i gotowość do dzielenia się najtrudniejszymi doświadczeniami sprawiły, że stała się inspiracją dla milionów kobiet.
Urodzona w zamożnej rodzinie Trinny Woodall dorastała w świecie przywilejów, ale jej młodość nie była beztroska. Od wczesnych lat zmagała się z ciężkim trądzikiem, który był źródłem kompleksów obniżających jej poczucie własnej wartości. Jednym z najtrudniejszych i najważniejszych rozdziałów w jej życiu była walka z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Otwarcie przyznaje, że zaczęła pić alkohol w wieku 16 lat, a jako 20-latka była w szponach nałogu narkotykowego. Podjęła decyzję o rozpoczęciu leczenia. Od ponad trzech dekad jest trzeźwa, a swoje doświadczenia z odwyku i spotkań Anonimowych Alkoholików opisuje jako fundamentalne dla ukształtowania jej charakteru. Właśnie ta walka nauczyła ją pokory, dyscypliny i dała jej siłę do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami. Odkryła też swoją misję: chciała pomagać kobietom odbudowywać ich poczucie własnej wartości.
W 1999 roku Trinny Woodall poślubiła muzyka i przedsiębiorcę Johnny'ego Elichaoffa. Bardzo chcieli mieć dzieci, jednak droga do macierzyństwa okazała się niezwykle trudna. Stylistka przeszła dziewięć rund leczenia in vitro i doświadczyła dwóch poronień. Swoją walkę o macierzyństwo opisywała publicznie z niezwykłą szczerością, dając wsparcie innym parom w podobnej sytuacji. W 2003 roku na świat przyszła ich córka, Lyla. Dzisiaj studiuje w Madrycie.
Małżeństwo nie przetrwało i para rozwiodła się w 2009 roku. Byli małżonkowie pozostali jednak w bliskich relacjach. Pięć lat później Elichaoff, który przez lata zmagał się z uzależnieniem od środków przeciwbólowych i z problemami biznesowymi, popełnił samobójstwo. Trinny wielokrotnie mówiła o ogromnym bólu i żałobie po stracie byłego męża, którego wciąż uznawała za członka swojej rodziny. Do tej pory dręczy ją pytanie, czy mogła coś zrobić, żeby go uratować.
Rok przed śmiercią eksmęża, w 2013 roku, Trinny Woodall związała się ze słynnym kolekcjonerem sztuki i potentatem reklamowym, Charlesem Saatchi. Ich związek od początku budził ogromne zainteresowanie mediów. Przez prawie dekadę tworzyli jedną z najbardziej znanych par w Londynie. Według doniesień prasowych ich relacja zakończyła się dwa lata temu.
Nie boi się mówić o pieniądzach, między innymi o tym, że straciła fortunę zarobioną w czasach duetu Trinny i Susannah, więc musiała karierę zaczynać od nowa. Dzieli się doświadczeniami z menopauzą, zabiegami medycyny estetycznej (botoks, lasery), samotnym macierzyństwem. Ta otwartość sprawia, że jest postrzegana nie jako niedostępna gwiazda, ale jako przyjaciółka, która dzieli się ze swoimi fanami zarówno sukcesami, jak i porażkami.
Czytaj więcej
Startowałam bez biznesplanu, ale podejmowałam przemyślane decyzje. Okazało się to całkiem niezłym...
Po latach sukcesów w telewizji i wyczerpaniu formuły programów o metamorfozach, kariera duetu brytyjskich stylistek zwolniła. Dla Trinny był to czas na przemyślenia i poszukiwanie nowej drogi. Jako kobieta po pięćdziesiątce, czuła, że tradycyjne marki kosmetyczne często ignorują potrzeby dojrzałych konsumentek. Ponadto jej dynamiczny tryb życia wymagał produktów, które są szybkie i łatwe w aplikacji, wielofunkcyjne i wygodne w podróży. Zauważyła lukę na rynku kosmetycznym i postanowiła to wykorzystać.
„Kiedy masz 35 lat, twoje życie się zmienia. Jesteś dorosła i jest tak wiele rzeczy, które cię dotykają, które cię wyczerpują. Być może kupiłaś dom, masz dziecko, zbudowałaś biznes. Masz odpowiedzialność. Stres jest widoczny na twojej twarzy. Może jeszcze się nie starzejesz, ale jesteś zmęczona. Pozwól więc, że dam ci coś, na czym możesz polegać, aby poczuć się lepiej” – mówiła kobietom cytowana przez „Vogue Business” i przygotowała dla nich produkty pod szyldem Trinny London. Są to kosmetyki w kremie, łatwe do aplikacji palcami, idealne dla każdej skóry, szczególnie dojrzałej.
Oficjalnie uruchomiła markę w 2017 roku, po kilku latach skrupulatnych przygotowań i pozyskiwania funduszy, w tym ze sprzedaży domu. Od początku postawiła na sprzedaż bezpośrednią i siłę mediów społecznościowych. Z dobrą energią i autentycznością dzieli się poradami na temat makijażu, mody i stylu życia. Stworzyła wokół swojej marki zaangażowaną społeczność, „Trinny Tribe”, która ufa jej rekomendacjom i ceni jej bezpośredni styl.
Dziś Trinny London to globalna firma warta setki milionów funtów, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki kobiety, zwłaszcza te po 40 roku życia, podchodzą do makijażu i pielęgnacji. Historia 61-letniej Trinny Woodall to inspirujący dowód na to, że wiek nie jest barierą w spełnianiu marzeń, a pasję, odwagę i dobre pomysły zawsze można przekuć w spektakularny sukces. Z ikony stylu lat dwutysięcznych z powodzeniem przeistoczyła się w jedną z najbardziej wpływowych przedsiębiorczyń branży beauty XXI wieku.
Źródła:
https://www.voguebusiness.com/
https://www.instagram.com/trinnywoodall/
https://www.instagram.com/trinnywoodall/
https://www.instagram.com/trinnywoodall/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Program „Trinny i Susannah ubierają Polskę” w 2011 roku cieszył się ogromną popularnością. Brytyjki Trinny Woodall i Susannah Constantine, nie tylko w naszym kraju, przeprowadzały metamorfozy kobiet, pokazując, jak podkreślić atuty i ukryć mankamenty sylwetki. Kiedy rozstały się zawodowo, Trinny Woodall postanowiła podążyć za swoimi marzeniami. Sprzedała dom i założyła firmę kosmetyczną z myślą o dojrzałych kobietach. W ubiegłym roku osiągnęła obrót wysokości 70 milionów funtów.
Nie przypuszczała, że zostanie znaną projektantką mody, dopóki nie przyszło jej wybierać własnej sukni ślubnej....
Na balu w Monako wystąpiła w replice sukienki, w której jej babcia, Grace Kelly, zagrała w filmie „Okno na podwó...
Kornelia Wieczorek znalazła się na liście „Girls of the Year 2025” magazynu Time. Nastolatka udowadnia, że wiek...
Tatiana Blatnik, przedsiębiorczyni, autorka książki i była członkini greckiej rodziny królewskiej, ma za sobą ci...
Japońska szefowa kuchni Chizuko Kimura odzyskała w tym roku dla swojej paryskiej restauracji gwiazdkę Michelin,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas