Romy Schneider: dramatyczne życie ikony kina, która dzisiaj kończyłaby 87 lat

Pragnąc uwolnić się od wizerunku cesarzowej, ale także od matki i ojczyma, Schneider podjęła odważną decyzję o wyjeździe do Francji na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Tam poznała aktora Alaina Delona, którego wybrała na swojego partnera w filmie „Christine”. Ich pierwsze spotkanie produkcja zorganizowała na paryskim lotnisku Orly, aby aktorzy mogli się poznać i przedstawić prasie. Chociaż to ona kierowała wyborem Alaina Delona przez reżysera, Romy Schneider nie czuła sympatii do młodego amanta. Po wyjściu z samolotu otrzymała od niego bukiet kwiatów w blasku fleszy fotografów, ale 23-latek nie zrobił na niej wrażenia.

Aktorka została przywitana przez „młodego faceta, który był zbyt przystojny, zbyt dobrze uczesany, w krawacie i nienagannym garniturze, które też były zbyt modne”, jak go opisywała. „To bardzo ładna dziewczyna, ale bardzo kapryśna i bardzo nudna” – mówił z kolei on o niej. Na planie nieufność przerodziła się w małą wojnę. „Zawsze spóźniał się do studia, jeżdżąc po Paryżu z zawrotną prędkością sportowym samochodem. Nie znosiłam go. Panował między nami permanentny stan wojny” – skarżyła się Austriaczka. Dodatkowo ona nie mówiła słowa po francusku, a on po niemiecku i tylko pobieżnie znał angielski.

Jednak od nienawiści do miłości był tylko krótki krok. Romy uległa urokowi Alaina i para stała się legendarna. Romy Schneider nauczyła się francuskiego i zaczęła grać w tym języku. Rozkwitła jako dojrzała aktorka, współpracując z czołowymi reżyserami, takimi jak Luchino Visconti i Claude Sautet. „Basen” (1969) czy „Max i ferajna” (1971), w których zagrała, pokazały jej niezwykły talent dramatyczny i udowodniły, że jest zdolna do kreowania złożonych, psychologicznie pogłębionych postaci.

Niemiecka prasa krytykowała ją za zdradę ojczyzny i przedkładanie francuskiego mężczyzny nad austriacko-niemiecką tożsamość. Przywiązanie Romy Schneider do Francji było tak silne, że wystąpiła nawet na scenie w Niemczech, aby zagrać – po francusku – w „Mewie” Antoniego Czechowa. Za życia zdobyła dwa Cezary, francuskie nagrody filmowe, dla najlepszej aktorki. Ich związek z Alainem Delonem, mimo że ostatecznie się rozpadł, był szeroko komentowany w mediach i otworzył Romy drogę do ambitniejszych ról.

Dramatyczne życie prywatne Romy Schneider

Jej historia to opowieść o nieustannej walce o prawo do bycia sobą, zarówno na ekranie, jak i w życiu. Życie prywatne Romy Schneider było równie intensywne i dramatyczne jak jej role filmowe. Jej związek z Alainem Delonem był jednym z najgłośniejszych romansów swojej epoki – pełen namiętności, ale i bólu, zakończony nagłym odejściem aktora. Mimo to pozostali przyjaciółmi do końca jej życia, a on w późnej starości twierdził, że była miłością jego życia.