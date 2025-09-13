Globalne badanie na temat cukrzycy. Naukowcy podali niepokojące wyniki

Cukrzyca wciąż pozostaje jednym z największych, globalnych wyzwań zdrowotnych. Badacze związani z tematem przestrzegają, że wielu chorych nie posiada diagnozy lub otrzymuje ją na późnym etapie rozwoju choroby. Najnowszą analizę dotyczącą globalnej diagnostyki cukrzycy opublikowano 8 września w czasopiśmie The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Globalna diagnostyka cukrzycy. Na czym polegało badanie?

Na potrzeby projektu dokonano analizy danych z 204 krajów świata (publikacje i badania ankietowe) z ponad dwóch dekad (lata 2000-2023). Pod uwagę brano informacje dotyczące osób w wieku 15 lat i starszych. Jak pokazały wyniki analizy, 56 proc. chorych na cukrzycę zdawało sobie sprawę z choroby. Co jednocześnie oznacza, że bardzo duża grupa chorych żyje bez diagnozy i bez świadomości o posiadanym schorzeniu.

Jak podkreślają autorzy badania, większość danych dotyczyła osób chorujących na cukrzycę typu 2. Zauważono również związek pomiędzy poziomem diagnostyki, a wiekiem oraz pochodzeniem chorych. Niski poziom zdiagnozowania cukrzycy zaobserwowano wśród osób młodych. Główna autorka badania Lauryn Stafford wyjaśnia: „20 proc. młodych dorosłych z cukrzycą wiedziało o swojej chorobie”. Badaczka podkreśla jednocześnie, że poziom diagnozowania cukrzycy jest niższy w krajach o niskich i średnich dochodach.

Dlaczego cukrzyca bywa diagnozowana późno?

Późna diagnostyka schorzenia lub brak diagnozy mają wiele przyczyn. Autorzy badania zauważają m.in., że temat badań przesiewowych cukrzycy nie jest zbyt często promowany w najmłodszych grupach wiekowych. Do diagnozy zachęca się zazwyczaj osoby w wieku dojrzałym.