Globalne badanie na temat cukrzycy. Naukowcy podali niepokojące wyniki

Cukrzyca typu 2 daje różne objawy, a część z nich może być odczuwalna dopiero na późnym etapie choroby.
Cukrzyca wciąż pozostaje jednym z największych, globalnych wyzwań zdrowotnych. Badacze związani z tematem przestrzegają, że wielu chorych nie posiada diagnozy lub otrzymuje ją na późnym etapie rozwoju choroby. Najnowszą analizę dotyczącą globalnej diagnostyki cukrzycy opublikowano 8 września w czasopiśmie The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Na potrzeby projektu dokonano analizy danych z 204 krajów świata (publikacje i badania ankietowe) z ponad dwóch dekad (lata 2000-2023). Pod uwagę brano informacje dotyczące osób w wieku 15 lat i starszych. Jak pokazały wyniki analizy, 56 proc. chorych na cukrzycę zdawało sobie sprawę z choroby. Co jednocześnie oznacza, że bardzo duża grupa chorych żyje bez diagnozy i bez świadomości o posiadanym schorzeniu.
Jak podkreślają autorzy badania, większość danych dotyczyła osób chorujących na cukrzycę typu 2. Zauważono również związek pomiędzy poziomem diagnostyki, a wiekiem oraz pochodzeniem chorych. Niski poziom zdiagnozowania cukrzycy zaobserwowano wśród osób młodych. Główna autorka badania Lauryn Stafford wyjaśnia: „20 proc. młodych dorosłych z cukrzycą wiedziało o swojej chorobie”. Badaczka podkreśla jednocześnie, że poziom diagnozowania cukrzycy jest niższy w krajach o niskich i średnich dochodach.
Późna diagnostyka schorzenia lub brak diagnozy mają wiele przyczyn. Autorzy badania zauważają m.in., że temat badań przesiewowych cukrzycy nie jest zbyt często promowany w najmłodszych grupach wiekowych. Do diagnozy zachęca się zazwyczaj osoby w wieku dojrzałym.
Cukrzyca typu 2 daje różne objawy, a część z nich może być odczuwalna dopiero na późnym etapie choroby. Eksperci zaznaczają, że warto nie lekceważyć takich objawów jak m.in.: częste oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, wzmożone łaknienie, niewyraźne widzenie, drętwienie dłoni lub stóp, częste infekcje, suchość skóry. Potencjalnie alarmującym objawem, który wymaga konsultacji, może być także nagła utrata masy ciała lub przewlekłe wyczerpanie. Badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy jest także zalecane osobom, które posiadają w rodzinie zdiagnozowanych cukrzyków.
Im wcześniejsza diagnoza, tym większe szanse na uniknięcie lub opóźnienie powikłań. „Wczesne rozpoznanie cukrzycy jest ważne, ponieważ pozwala na wczesne wdrożenie leczenia w celu zapobiegania lub opóźniania długotrwałych powikłań, takich jak choroby serca, niewydolność nerek, uszkodzenie nerwów i utrata wzroku” – przestrzega na łamach CNN Health prof. Rita Kalyani z Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego.
Według informacji podawanych przez Światową Organizację Zdrowia na cukrzycę choruje ok. 830 milionów ludzi na całym świecie. Według danych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Polsce na cukrzycę (typ 1 i typ 2) choruje od 2,7 mln do ok. 3 mln osób [stan na listopad 2024, źródło: termedia.pl].
Eksperci są zgodni co do ogólnych zaleceń zdrowotnych, które mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Wśród kluczowych wskazań wymienia się najczęściej zmiany w diecie i zmianę stylu życia. Zalecane jest m.in. ograniczenie spożycia mięsa czerwonego i przetworzonego. Warto również generalnie ograniczać żywność wysoko przetworzoną. Codzienny jadłospis można układać m.in. zgodnie z zasadami diety śródziemnomorskiej. Do tego dochodzi zalecenie regularnej aktywności fizycznej, która – oprócz ryzyka cukrzycy typu 2 – może obniżyć również ryzyko innych chorób przewlekłych np. miażdżycy.
Źródła: edition.cnn.com; the-independent.com; termedia.pl
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno–edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
