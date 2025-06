Saperka z Ukrainy: Na polu minowym czuję się bezpieczniej niż w mieście

Czy kiedykolwiek żałujesz, że odeszłaś z pracy w IT?

Nie. Wielu moich znajomych, którzy nadal pracują w IT, mówi, że są wypaleni. Narzekają: „Czuję się, jakbym sprzedawał siebie za wypłatę i wygodne krzesło”. Ja natomiast jestem naprawdę dumna z tego, co robię.

Jakie szkolenie musiałaś ukończyć, aby móc rozpocząć pracę jako saperka?

Szkolenie trwało około miesiąc. Pierwsze dni były poświęcone wykładom, a potem przeszliśmy do praktycznych ćwiczeń na poligonie, tak jak prawdziwi saperzy. Uczyliśmy się pracy w różnych warunkach – deszczu, silnym słońcu i śniegu. Na koniec zdawaliśmy egzaminy, które musieliśmy zaliczyć, zanim mogliśmy rozpocząć pracę.

Jak zareagowała twoja rodzina i przyjaciele, gdy powiedziałaś im, że dołączasz do organizacji?

Mój chłopak bardzo mnie wspiera i jest ze mnie naprawdę dumny. Reszcie rodziny powiedziałam dopiero po zdaniu egzaminu. Na około tydzień przed testem wspomniałam o tym mamie i siostrze, co zdecydowanie je zaskoczyło. Jednak moja mama ma przyjaciółkę, która również pracowała w HALO, więc nie było to coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszała. Miałam długą rozmowę z moimi babciami, tłumacząc im, że podczas pracy przestrzegamy bardzo surowych zasad bezpieczeństwa. Jeśli się ich przestrzega, nie ma żadnego ryzyka, a jeśli się nie przestrzega – traci się pracę. Organizacja działa na całym świecie od ponad trzech dekad i ma bardzo niską liczbę wypadków, więc wierzę, że wiedzą, co robią.

Karolína Prysiazhniuk Foto: Archiwum prywatne

Co myślałaś w chwili, gdy po raz pierwszy weszłaś na pole minowe?

Byłam bardzo podekscytowana, wszystko nagle stało się takie realne. Kierownik zespołu zaprowadził mnie do wyznaczonego miejsca, w którym przechowujemy wydobyte miny. Te miny są już zneutralizowane lub zdetonowane przez saperów albo innych specjalistów, ale trzymamy je jako dowody. To duży dół w ziemi, nad którym się pochyliliśmy, a on zadawał mi pytania o różne rodzaje min, które się w nim znajdowały. Do tamtej pory widziałam tylko ich repliki wydrukowane w 3D, więc zobaczenie prawdziwych min było jednocześnie ekscytujące i trochę onieśmielające.

Pracujemy z wykrywaczami metalu i za każdym razem, gdy zaczynają pikać, na moment wstrzymuję oddech. To może być coś zupełnie nieszkodliwego, na przykład gwóźdź, ale równie dobrze może to być mina. W takich chwilach przypominam sobie, żeby zachować spokój. Wiem, że jestem przygotowana na każdą sytuację. Skupiam się na tym, by dokładnie wykonać każdy kolejny krok.