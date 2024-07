Polskie czołgistki: Służba wojskowa powinna być obowiązkowa, bo uczy życia w grupie

Wyobrażacie sobie sytuację, że nie jedziecie już na poligon w lesie, ale wybucha wojna.... Myślicie o tym czasem?

Szer. Wiktoria: Po to przyszłam do wojska, żeby służyć Ojczyźnie. Jeśli będzie konieczność, to nie ma gadania, idę do boju. Jest wezwanie, jest stawiennictwo. Koniec kropka. Cały czas szkolimy się w takich sytuacjach. Co więcej gdy patrzę na to, co dzieje się w Ukrainie mam coraz większą motywację, aby się doskonalić i jak najlepiej wykonywać swoją służbę.

W potrzebie „krwi własnej nie szczędzić”, tak chyba brzmią słowa przysięgo żołnierza?

Szer. Wiktoria: Nie szczędziłybyśmy obie, a szczególnie, gdyby któryś z naszych kompanów potrzebował pomocy.

Mówi się, że wojsko jest nauką życia w grupie, zgadzacie się?