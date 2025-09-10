Alexandra Konarska: Bal Debiutantów to tradycja kształtująca przyszłość

Bale debiutantów to tradycja z długą historią. Czy w dzisiejszym świecie takie wydarzenia wciąż mają sens i jaką niosą wartość?

Bale Debiutantów organizowane były również przed wojną. Idea jest zawsze taka sama – to symboliczne wejście młodych ludzi w dorosłość. Łączenie tradycji z nowoczesnością to sztuka dialogu między pokoleniami. Można zadać sobie pytanie: czy bale debiutantów mają sens w czasach globalizacji rozrywki czy „technoparty”. Śmiało odpowiem, że mają i wydaje mi się, że coraz większy, ale pod jednym warunkiem, że nie będzie chodzić tylko o taniec.

Jak to się stało, że to pani odpowiada za ich organizację?

Moja ciotka, Jolanta hr. Mycielska, była inicjatorką Balu Debiutantów w Polsce, którego pierwsza edycja odbyła się w 1998 roku w Krakowie. Już wtedy byłam odpowiedzialna za Komitet Młodych, aktywnie angażując się w organizację wydarzenia. Od 2023 roku w pełni przejęłam organizację Balów Debiutantów, kontynuując dzieło mojej ciotki i rozwijając tę piękną tradycję.

Alexandra Konarska Foto: Paweł Słomka

Jakie znaczenie ma udział w Balu Debiutantów i co młodzi uczestnicy mogą z niego wynieść oprócz samego tańca?

Dla nas bardzo ważny jest nie tylko sam bal, ale przede wszystkim przygotowania do nich – młodzi przez dwa tygodnie nie tylko ćwiczą różne tańce, przygotowując pod kierownictwem choreografa Artura Dobrzańskiego i jego ekipy układ taneczny, ale zorganizowane są też dla nich różne zajęcia dodatkowe, takie jak spotkania z wartościowymi ludźmi mówiącymi im o tym, jakie wartości są ważne w życiu, czy o historii Polski. Poznają też różne zasady postępowania i etykiety, które powinny im pomóc w życiu.

W jaki sposób bal wpisuje się w tradycję wprowadzania młodych ludzi w dorosłe życie?

Wierzymy, że dorosłość to nie tylko przywileje, ale też zobowiązania. Dlatego kładziemy nacisk na kulturę osobistą, empatię, zaangażowanie społeczne, patriotyzm. Chcemy, by młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, rozumieli, jak wielką siłą jest wspólnota, tradycja i działanie na rzecz innych. Pokazujemy im, że elegancja to nie tylko strój, ale przede wszystkim postawa, oparta na wartościach, które są ponadczasowe. Choć sam bal jest dla debiutantów symbolicznym momentem wejścia w dorosłe życie, to celem ma być zachęta, ażeby uświadomić sobie, że w życiu nie tylko liczą się kariera, pieniądze, czy sukces. Że szacunek dla siebie przekłada się na szacunek dla innych. Że uśmiech zaprasza do uśmiechu, a tym samym stajemy się lepsi.