Alexandra Konarska: Bal Debiutantów to tradycja kształtująca przyszłość

Bal Debiutantów 2025
Bale Debiutantów organizowane były również przed wojną. Idea jest zawsze taka sama – to symboliczne wejście młodych ludzi w dorosłość. Łączenie tradycji z nowoczesnością to sztuka dialogu między pokoleniami. Można zadać sobie pytanie: czy bale debiutantów mają sens w czasach globalizacji rozrywki czy „technoparty”. Śmiało odpowiem, że mają i wydaje mi się, że coraz większy, ale pod jednym warunkiem, że nie będzie chodzić tylko o taniec.
Moja ciotka, Jolanta hr. Mycielska, była inicjatorką Balu Debiutantów w Polsce, którego pierwsza edycja odbyła się w 1998 roku w Krakowie. Już wtedy byłam odpowiedzialna za Komitet Młodych, aktywnie angażując się w organizację wydarzenia. Od 2023 roku w pełni przejęłam organizację Balów Debiutantów, kontynuując dzieło mojej ciotki i rozwijając tę piękną tradycję.
Alexandra Konarska
Dla nas bardzo ważny jest nie tylko sam bal, ale przede wszystkim przygotowania do nich – młodzi przez dwa tygodnie nie tylko ćwiczą różne tańce, przygotowując pod kierownictwem choreografa Artura Dobrzańskiego i jego ekipy układ taneczny, ale zorganizowane są też dla nich różne zajęcia dodatkowe, takie jak spotkania z wartościowymi ludźmi mówiącymi im o tym, jakie wartości są ważne w życiu, czy o historii Polski. Poznają też różne zasady postępowania i etykiety, które powinny im pomóc w życiu.
Wierzymy, że dorosłość to nie tylko przywileje, ale też zobowiązania. Dlatego kładziemy nacisk na kulturę osobistą, empatię, zaangażowanie społeczne, patriotyzm. Chcemy, by młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, rozumieli, jak wielką siłą jest wspólnota, tradycja i działanie na rzecz innych. Pokazujemy im, że elegancja to nie tylko strój, ale przede wszystkim postawa, oparta na wartościach, które są ponadczasowe. Choć sam bal jest dla debiutantów symbolicznym momentem wejścia w dorosłe życie, to celem ma być zachęta, ażeby uświadomić sobie, że w życiu nie tylko liczą się kariera, pieniądze, czy sukces. Że szacunek dla siebie przekłada się na szacunek dla innych. Że uśmiech zaprasza do uśmiechu, a tym samym stajemy się lepsi.
Młodzi ludzie chcą autentyczności, dlatego pokazujemy, że tradycja nie musi być sztywna, ale może być żywa, inspirująca, zabawna. Wydarzenia takie jak Bal Debiutantów stają się miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością w muzyce, stylu, działaniach charytatywnych, między innymi poprzez zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących. Podobnie do poprzednich edycji, tegoroczny Bal Debiutantów był wydarzeniem dobroczynnym. Dochód z Balu przeznaczony zostanie na wsparcie działalności prowadzonej przez Zakon Maltański: na pomoc dla żłobka i przedszkola im. Jana Pawła II w gminie Stronie Śląskie, ofiarom zeszłorocznej powodzi.
Już od wielu lat współpracujemy bardzo owocnie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ogromne grono ludzi zaangażowane jest w to przedsięwzięcie, jakim jest Bal Debiutantów, zarówno po stronie teatru, jak i naszej. To nie tylko pracownicy teatru, lecz także zespół choreografów, osoby odpowiedzialne za część artystyczną, ekipa techniczna, orkiestra, obsługa cateringowa oraz nasza ekipa organizacyjno-logistyczna.
Przygotowania zaczynamy od rezerwacji daty i miejsca, bo to klucz do całego przedsięwzięcia. Najtrudniejsza do dopięcia jest logistyka w ostatnich dniach przed balem, kiedy muszą się zsynchronizować próby artystyczne, kwestie techniczne, obsługa cateringowa i wszystkie detale organizacyjne.
W Balu Debiutantów uczestniczy głównie młodzież z rodzin o tradycjach kulturalnych i społecznych, a także dzieci naukowców, dyplomatów i osób związanych z różnymi środowiskami, w tym z zagranicy i Polonii. Ta mieszanka tradycji i współczesności jest dla balu niezwykle ważna, ponieważ pozwala zachować historyczny charakter wydarzenia, jednocześnie otwierając je na nowe pokolenia i różnorodne środowiska.
Łączenie tradycji z nowoczesnością to sztuka dialogu między pokoleniami. Naszym mottem jest, że można i trzeba być nowoczesnym, nie zapominając o swoich korzeniach. Co również ważne, ponad 70 debiutantów z różnych krajów, w trakcie tych dwóch tygodni zawiera przyjaźnie na całe życie. Jak młode pokolenie odbiera tradycję i uroczystą formę wydarzenia? Młode pokolenie, mimo że wychowane w świecie Internetu, tęskni za formą, rytuałem, za momentami, które są uroczyste i mają wagę. Młodzi nie odrzucają tradycji i to jest nasza rola: pokazać im, że różne stare zwyczaje i forma mogą być źródłem siły, a nie ograniczeniem.
Doświadczenie i intensywne przeżywanie tych dwóch tygodni przygotowań i samego balu sprzyja nawiązywaniu przyjaźni na całe życie. Niektóre z tych znajomości, choć rzadziej, przerodziły się także w małżeństwa.
Już od wielu lat coraz większa grupa uczestników przyjeżdża z zagranicy, a sama polska edycja Balu Debiutantów zyskała międzynarodowe uznanie; jeden z uczestników określił ją nawet mianem „Le Bal”.
Zakończenie tańców, kiedy widzę radość debiutantów, że dzięki ciężkiej pracy udało im się dobrze zatańczyć. To nie chodzi tylko o jakość tańca, ale o to, że pokazali charakter i umieli nieraz przezwyciężyć swoje słabości. To na pewno jest dla nich świetny kapitał na dalsze życie, w którym nieraz trzeba będzie się zmierzyć z różnymi wyzwaniami i pokazać charakter.
Zawsze lubiłam organizować różne przyjęcia, w tym bale, i robiłam to już jako studentka. Sama nigdy nie debiutowałam, bo pierwszy Bal odbył się, gdy byłam już pięć lat po ślubie, ale od początku angażowałam się w jego organizację i każdy kolejny bal daje mi ogromną satysfakcję.
