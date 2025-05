Grażyna Wolszczak: Prowadzenie teatru jest jak macierzyństwo - męka i cud w jednym

Tak budujemy markę. Dostarczamy widzowi, mówiąc biznesowo, produkt wysokiej jakości i naszą największą radością jest to, że on to docenia. Czasem zupełnie przypadkiem do nas trafia, ale potem zawsze wraca. Radością jest, kiedy widzowie piszą, że to, co zobaczyli, było dla nich ważne, że nie mogą przestać o tym myśleć. Dla nas to nagroda za codzienność, która nie jest łatwa.

Spektakle muszą na siebie zarabiać, ale czy są też takie, które zarabiają „emocjonalnie”, więc na nie również trzeba znaleźć budżet?

Wszystkie nasze przedstawienia są emocjonalne. W ogóle sztuka powinna wzbudzać emocje, choć w naszej opinii walor estetyczny też jest istotny. Nie jesteśmy awangardowe, ale zależy nam na nowoczesnym stylu opowiadania. Nie chcemy dosłownie odwzorowywać rzeczywistości, co widać choćby w naszych dekoracjach. Wierzymy w naszego widza, że ma wyobraźnię, że sam potrafi sobie domalować okoliczności, w jakich dzieją się nasze historie. W końcu najważniejsze jest to, co dzieje się między ludźmi, między aktorami. Może dlatego aktorzy tak lubią z nami pracować?

Czym Garnizon Sztuki konkuruje z dotowanymi instytucjami? I czym różni się od dotowanych teatrów?

Na pewno teatry dotowane mogą sobie pozwolić na większe ryzyko artystyczne, czego oczywiście trochę zazdrościmy. Powstają czasem spektakle, które mało kogo obchodzą, poza ich twórcami. Robione są dla jakiejś totalnej niszy. Bywają takie, które z założenia zagrane są kilka, czy kilkanaście razy dla garstki widzów. Nie chcę oceniać ich wartości artystycznej, ale mam wtedy poczucie, że zainwestowane pieniądze publiczne idą z dymem. My musimy każdą złotówkę obejrzeć z każdej strony, zanim ją wydamy. I jeśli coś nam się nie uda, to wyłącznie my za to płacimy. Mamy już za sobą takie doświadczenia, choćby „Klub Niepokornych”. Powstał z myślą o młodzieży, ale też ich rodzicach, nauczycielach. Chcieliśmy aby na widowni usiedli rodzice ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Wydawało się nam, że temat jest ważny i poruszający, zagrali świetni, młodzi aktorzy, a element rozrywki tez był zapewniony. Ale okazało się, że dorosłych mało obchodzą problemy młodzieży, a młodzież ma w nosie teatr. Pewnie to jest duże uproszczenie, ale musiałyśmy zdjąć spektakl po ponad sezonie grania, co u nas nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Co z tego, że „Klub niepokornych”obejrzało kilkanaście klas, a nauczyciele mówili, że pierwszy raz młodzież była tak wciągnięta w historię, że nie musieli ich uspokajać, że nie było tzw. „jaj” na widowni. Młodzi i starsi byli poruszeni, identyfikowali z naszymi bohaterami. To był sukces artystyczny i zarazem klapa biznesowa. Bo widzów, którzy chcieli kupić bilety na spektakl było za mało.

Kiedy spektakl odnosi sukces? Czy świadczą o tym owacje, recenzje, czy może zwrot inwestycji?

Wszystko razem, bo to są rzeczy połączone. Dla mnie największy sukces jest wtedy, kiedy ludzie po wyjściu z teatru piszą: „Niesamowicie udany wieczór, śmiałem się od początku do końca, ale mija kolejny dzień, a ja ciągle myślę o tym, co zobaczyłem”. Opinie naszych widzów są dla nas najważniejsze, bo to dla nich robimy nasz teatr.

Mają panie intuicję do aktorów i potrafią wyłowić talenty. Budowanie obsady do spektaklu to bardziej casting czy headhunting?

Headhunting, bardzo przemyślany. Ludzie chcą oglądać tych, których znają i lubią, ale cenią zaskoczenie, wartością jest pokazać aktora w nieoczywistej odsłonie. Przez wykonaniem telefonu musimy być przekonane, że aktor pasuje do postaci, choć wiemy, że przygotowanie roli może być wyzwaniem. Od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na odkrycie kogoś, na takie przewidywanie, że czyjaś kariera już za chwilę wystrzeli i widzowie będą pragnęli tego aktora oglądać. Przypominam sobie nasz pierwszy „casting” do „Pozytywnych”, w których m.in. grają Janusz Chabior i Łukasz Simlat. Dziesięć lat temu byli już znani i cenieni w środowisku, ale publiczność jeszcze nie szalała za nimi tak, jak teraz. Przyjęli naszą propozycję, mimo, że producentki były kompletnymi debiutantkami. A takich chybionych przedsięwzięć teatralnych było w historii mnóstwo, gdzie aktorzy nigdy nie zobaczyli honorariów za swoją pracę.