– Jeśli nie lubisz biegania, pływania czy jazdy na rowerze, to tego nie rób. Znajdź taką aktywność, która sprawia ci przyjemność i pozwala cieszyć się z regularnych postępów odczuwanych po każdym kolejnym treningu – radzi w rozmowie z „Woman’s Health” najstarsza uczestniczka wyścigu Ironman na Hawajach. Ona sama na tyle pokochała wszystkie trzy dyscypliny sportu wchodzące w skład zawodów, że trudno wskazać jej tę ulubioną. – Kocham każdą z nich i doskonale czuję się w trakcie treningów. Nie potrzebuję motywacji ze strony trenera z gwizdkiem, który musiałby mi przypominać o ćwiczeniach – zapewnia. Dlaczego na realizację sportowych ambicji czekała zatem tak długo i co sprawiło, że jako dojrzała kobieta zdecydowała się na udział w pierwszej lekcji pływania?

Najstarsza uczestniczka Mistrzostw Świata Ironman pobiła rekord młodszej koleżanki

Nagranie dokumentujące moment, w którym 80-letnia sportsmenka przekracza linię mety Mistrzostw Świata Ironman w Kona na Hawajach, miało niemal 12 milionów odsłon na TikToku. Natalie Grabow, prywatnie babcia czworga wnucząt, osiągnęła wprawdzie zbliżony wynik do poprzedniej rekordzistki w swojej kategorii wiekowej, jednak to ona zapisuje się w historii zawodów jako najstarsza finalistka imprezy sportowej. Czas 16 godzin 45 minut jest zaledwie o 25 minut dłuższy od tego, w jakim na metę dobiegła 78-letnia Cherie Gruenfeld, która startowała w Kona w 2022 r.

Katorżnicze zawody, w skład których wchodzi 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze oraz 42,2 km biegu, miały dla seniorki szczęśliwy finał, choć nie obyło się bez trudności doświadczonych w trakcie biegu. Na gwałtownym wzniesieniu tuż przed metą zawodniczka straciła równowagę i potknęła się. Po chwili wstała jednak o własnych siłach i niezrażona ukończyła bieg. – Chyba po prostu patrzyłam przed siebie, nie zwracając uwagi na nachylenie na ostatnim odcinku drogi – mówiła rozbawiona w jednym z licznych wywiadów udzielonych tuż po ukończonym wyścigu.

