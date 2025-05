103-letnia influencerka Joan Partridge podbija TikTok. Czym zasłynęła?

– Mam zbyt dużo zmarszczek, by nakładać makijaż z uśmiechem na ustach. Muszę mieć przy tym poważną minę, by policzki pozostawały na swoim miejscu – mówi rzeczowym tonem zadbana 103-latka, wprawnie aplikując odpowiednie ilości różu na gąbeczkę i nakładając kosmetyk równomiernie na twarz. – Jeśli uznasz, że nadal wyglądasz zbyt blado, możesz nałożyć więcej koloru. Pamiętaj, by delikatnie wklepywać go gąbeczką, a nie wcierać punktowo, bo wtedy nie rozłoży się równomiernie – sprawnie argumentuje, spoglądając wprost w obiektyw kamery. Choć unika uśmiechu, by makijaż został nałożony perfekcyjnie, jej oczy błyszczą z radości, a spokojny głos sprawia, że przekaz jest kojący i stanowi przeciwwagę dla wielu przeładowanych treściami czy muzyką nagrań dostępnych w mediach społecznościowych. Jak rozpoczęła się jej zawrotna kariera?



Joan Partridge: kilka sekretów jej długowieczności

W licznych wywiadach, których Joan Partridge udziela od chwili zyskania popularności za sprawą swoich nagrań podbijających media społecznościowe, niestrudzenie odpowiada na pytania o sekret jej długowieczności. Podkreśla, że jednym z czynników przyczyniających się do jej świetnej kondycji fizycznej i intelektualnej jest pozytywne nastawienie do życia. – Jeśli wstajesz rano i natychmiast zaczynasz koncentrować się na tym, jaki okropny dzień masz przed sobą, to rzeczywiście twój dzień będzie okropny. Każdy dzień witam z uśmiechem i powtarzam sobie: czuję się świetnie, bardzo dobrze się wyspałam – wyjaśnia w rozmowie z gospodarzami programu „This Mornig”.

Na pytanie, czy ma chłopaka, z delikatnym oburzeniem odpowiada, że właśnie brak romantycznej relacji stanowi kolejny czynnik warunkujący jej długowieczność. Wspomniała też o niewielkich ilościach brandy spożywanych regularnie każdego wieczoru przed snem.