Seniorki gwiazdami sieci dzięki swoim opiekunom. Na czym polega zjawisko "carefluencers"?

„Babcia ma gorączkę”

Yosimar Reyes to właśnie swoim dziadkom zawdzięcza wychowanie i opiekę w dzieciństwie. Wraz z nimi przeprowadził się w latach 90. do Stanów Zjednoczonych. Podkreślając, że już wtedy odwdzięczał im się za ich pomoc, stając się tłumaczem wszystkich dokumentów urzędowych i pomagając seniorom odnaleźć się w obcym kraju, gdy żadne z nich nie mówiło po angielsku.

W dorosłym życiu to głównie on dbał o zdrowie babci podczas pandemii Covid-19. Przyznaje, że jako artysta bywa czasem przytłoczony rolą opiekuna, a swoje emocje z tym związane opisał między innymi w poemacie „Abuela Gets a Fever” („Babcia ma gorączkę” – przyp. red). – Bywają dni, kiedy jestem wycieńczony. A gdy do tego i babcia ma gorszy humor, muszę bardzo pilnować tego, by moje nastroje nie miały na nią wpływu – wyznaje w rozmowie z „The New York Times”.

Carefluencers

Dla określenia osób opiekujących się starszymi członkami rodziny i relacjonujących swoje doświadczenia za pośrednictwem mediów społecznościowych, powstało określenie „Carefluencers”, będące kombinacją popularnego słowa influencer zestawionego z care, które oznacza troskę / opiekę. – Praca, jaką wykonują oraz chęć dzielenia się swoim wysiłkiem z obserwującymi mają ogromną wartość – podkreśla cytowana przez „The New York Times” profesor Francesca Falzarano ze Szkoły Gerontologii Leonarda Davisa Uniwersytetu Południowej Kalifornii. – Pomagają zwiększyć świadomość społeczną związaną z wyzwaniem, jakim jest świadczenie opieki osobom cierpiącym na poważne choroby lub tracącym sprawność – dodaje.

Troskliwy wnuczek opiekujący się niemal 90-letnią babcią nie jest z pewnością przypadkiem odosobnionym, a jego doświadczenia mogą stać się wzorem dla osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Jak podaje „The New York Times”, liczba opiekunów osób starszych w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 53 milionów w 2020 roku z 43,5 miliona pięć lat wcześniej.

W Polsce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec roku 2022 populacja osób starszych wyniosła 9797,7 i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 0,7 proc.. Od 2006 roku obserwuje się stały wzrost udziału osób starszych w populacji Polski. W 2005 roku wyniósł on 17,2 proc., a w 2022 roku ukształtował się na poziomie 25,9 proc.