75-letnia Twiggy ani myśli o emeryturze. Oto, czym się teraz zajmuje

Oficjalne uruchomienie strony internetowej poświęconej ikonie świata mody odbyło się 14 lutego bieżącego roku. Kilka tygodni później miała miejsce uroczysta premiera filmu dokumentalnego na temat kariery brytyjskiej modelki, aktorki i piosenkarki, która niespełna rok po debiucie w świecie modelingu została okrzyknięta fenomenem. – Cóż za wspaniały wieczór! Premiera filmu „Twiggy” w Londynie – tak 75-latka podpisała zdjęcia zamieszczone na Instagramie, pozując między innymi u boku reżyserki filmu, Sadie Frost. Tytułowa bohaterka wybrała na tę okazję elegancki strój złożony z czarnych połyskujących spodni i taliowanej, bogato zdobionej marynarki w kolorze ciemnego granatu. Radosny wyraz twarzy, pełen profesjonalizm przed obiektywami aparatów skierowanych tego wieczoru głównie na nią, a także perfekcyjny makijaż podkreślający charakterystyczne duże oczy supermodelki, stanowiły niezbity dowód na to, że świadoma rezygnacja Twiggy z przejścia na emeryturę to decyzja ze wszech miar słuszna.

Jak wspomina początki kariery i jakimi osiągnięciami spoza świata mody może poszczycić się Brytyjka, która w 1967 roku była pierwszą modelką, która użyczyła swojego wizerunku do stworzenia lalki Barbie, choć nigdy nie lubiła chodzić w szpilkach?



Twiggy: niezaprzeczalny urok, oczy Bambi i przepiękna twarz

– Jako 16-latka byłam po prostu zwyczajną uczennicą w jednej z londyńskich szkół, a po pamiętnym zdjęciu w 1966 roku moje życie diametralnie się zmieniło. Trzy tygodnie później podróżowałam już do Paryża, aby wziąć udział w kolejnych sesjach zdjęciowych. To było prawdziwe szaleństwo! – opisuje podekscytowana 75-latka w odpowiedzi na pytania dziennikarzy tłumnie zgromadzonych na premierze filmu poświęconego jej życiu i karierze.

Jako filigranowa, 16-letnia dziewczyna ważąca zaledwie 40 kilogramów, marzyła wprawdzie o karierze modelki, jednak miała świadomość, że przy tak szczupłej sylwetce jej szanse na powodzenie w tym zwodzie są znikome. Za namową przyjaciela, Nigela Davisa, została zatem modelką na pokazach fryzjerskich. Podczas jednego z takich wydarzeń popularny wówczas londyński stylista fryzur, Leonard Lewis, obciął jej długie blond włosy na krótko, co pozwoliło wyeksponować jej regularne rysy twarzy, duże oczy i długie rzęsy. Na zdjęcie dostępne w salonie House of Leonard natknęła się ówczesna redaktorka mody „Daily Express”, Deirdre McSharry, która bez wahania zaproponowała filigranowej nastolatce sesję zdjęciową. Na tę okoliczność uczennica szkoły w Neasden na północy Londynu, zrezygnowała z zajęć lekcyjnych i autobusem udała się na spotkanie w siedzibie redakcji. Do zdjęć zapozowała we własnych ubraniach: bezrękawniku z golfem i dżinsach ciasno spiętych paskiem wokół szczupłej talii. – Miała niezaprzeczalny urok, oczy Bambi i przepiękną twarz. Pomyślałam, że bardzo potrzeba nam takich pięknych twarzy w tym okrutnym świecie. I to była właśnie Twiggy – wspomni po latach redaktor mody poczytnego dziennika.