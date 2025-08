Czy na staycation można wypocząć?

Jednocześnie w sieci daje się także zauważyć wymianę odmiennych spostrzeżeń pomiędzy tymi, którzy uważają staycation za wartościowy sposób spędzania wolnego czasu i tymi, którzy uważają, że zostając w domu, po prostu nie da się odpocząć – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. O to, która z tych opinii jest właściwa, zapytaliśmy psychologa i psychoterapeutę Anetę Kosoń z MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego.

– To nieprawda, że nie można zregenerować sił, spędzając urlop w domu i robiąc w tym czasie krótkie wypady albo nawet tylko oddając się przyjemnościom niewymagającym żadnych wyjazdów – mówi ekspertka. – W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, ale także od osobistych preferencji, każdy może chcieć wypoczywać inaczej. Kogoś będzie relaksowała aktywny wyjazd na drugi koniec świata, inną osobę – wypoczynek zorganizowany w opcji all inclusive, a jeszcze innego człowieka – spędzenie czasu w domu. Bez pośpiechu i obowiązków, ale z przyjemnościami, które go odprężają, a na które nie ma czasu w codzienności. W tej kwestii zupełnie nie ma co przejmować się opiniami innych. Aby znaleźć najlepszy sposób na spędzenie urlopowego czasu, trzeba wsłuchać się w siebie. Uświadomić sobie, czego naprawdę się potrzebuje w danej chwili do regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Co ważne: te potrzeby mogą się zmieniać w ciągu życia. Prawdę mówiąc: nawet wyśmiewany często „urlop po polsku”, czyli spędzany na remontowaniu mieszkania, może być dla kogoś bardzo efektywny. Nikt nie ma prawa tego negować. Jak to działa? Zmiana koloru ścian w pokoju czy pomalowanie płotu wokół domu wnosi pewną świeżość do otoczenia. Sprawia, że przestrzeń ma inną energię. Jeśli tego akurat się pragnie, to trzeba działać tak, aby to pragnienie zaspokoić – kończy.