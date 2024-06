Workation robi furorę wśród Polek. Jak zorganizować sobie taki wyjazd?

Co jest najtrudniejsze na workation

Co było najtrudniejsze dla kobiet, które doświadczyły (lub wciąż doświadczają) workation? Gosia i Kasia są zgodne co do tego, że ogromnego wysiłku wymagało pakowanie dobytku i przygotowanie do podróży. W przypadku Gosi do pudeł trzeba było spakować właściwie całe warszawskie mieszkanie, bo na czas wyjazdu mieli je podnajmować inni ludzie. Kasię to akurat czekało nieco później, ale już o przygotowaniu rzeczy na dwumiesięczny wyjazd myśli jako o prawdziwym wyzwaniu.

Obie „nomadki” stwierdzają, że workation pozwoliło im uświadomić sobie, jak wielu posiadanych rzeczy w ogóle się nie potrzebuje. Gosia i jej partner Piotr, wybierając się na Teneryfę, zabrali po cztery koszulki i dwie pary spodenek oraz dwie pary butów. Kiedy po sześciu miesiącach wrócili do Polski, jeszcze długo nie wypakowali rzeczy z pudełek schowanych pół roku wcześniej do piwnicy. Okazało się, że bez tego wszystkiego dało się żyć! I to nawet lepiej niż z tym gloryfikowanym wcześniej majdanem. I Gosia, i Kasia mówią, że decyzja o wyjeździe była początkiem oczyszczenia.

Jak zorganizować sobie wyjazd na workation

Wszystkie trzy bohaterki zanim dotarły do swoich wymarzonych miejsc, zorganizowały sobie w nich mieszkania. Nie jechały w ciemno. Kalkulowały przewidywane koszty życia i swoje zarobki. Rozważały różne scenariusze rozwoju sytuacji. Każda mówi, że chciała poznawać ciekawych ludzi i każdej się to udało. Nie przewidziały tylko, że wbrew planom wśród najbliższych im osób większości nie będą stanowili wcale Hiszpanie, tylko osoby podobne do nich samych. Dziewczyny mówią, że Hiszpania wręcz stoi enklawami cyfrowych nomadów. Decydując się na wyjazd do tego kraju i chcąc łączyć życie tam z pracą w Polsce, można być niemal pewnym, że prędzej czy później znajdzie się w takim właśnie towarzystwie. Tym ludziom najłatwiej się zbliżyć do siebie, bo łączą ich podobne potrzeby, marzenia, plany na przyszłość.