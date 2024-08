Monica Bellucci zaprzecza, że zagrała w "Soku z żuka 2" dzięki związkowi z Timem Burtonem

„Sok z żuka 2” (tytuł oryginalny „Beetlejuice Beetlejuice”) to czarna komedia w reżyserii Tima Burtona. Po raz pierwszy film prezentowany jest podczas otwarcia festiwalu filmowego w Wenecji (28 sierpnia), a jego polską premierę zaplanowano na 6 września. To kontynuacja filmu z 1988 roku, w którego obsadzie powracają Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara.

W pierwszej części poznajemy małżeństwo duchów, które zginęło w wypadku samochodowym, ale nie chce wynieść się ze swojego wymarzonego domu, do którego niebawem wprowadza się para z córką. Mieszkanie w takim gronie staje się na tyle uciążliwe, że żywi lokatorzy postanawiają wezwać bioegzorcystę, którym jest Beetlejuice. Jego metody działania są mocno kontrowersyjne… Teraz powraca z nową misją łączącą światy żywych z umarłych.

Monica Bellucci w „Soku z żuka 2”

Monica Bellucci, włoska modelka i aktorka, znana między innymi z filmów „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”, serii „Matrix”, „Pasji” Mela Gibsona, biografii Marii Callas, czy „Spectre” z kolekcji o Jamesie Bondzie, przyznaje, że kiedy poznała bliżej Tima Burtona, casting do tego filmu był już zamknięty. Spotkali się na schodach pałacu festiwalowego w Cannes w 2006 roku, ale dopiero szesnaście lat później, za kulisami innego festiwalu – w Lyonie, filmowiec i aktorka zbliżyli się do siebie. Ona była singielką od czasu rozstania z artystą Nicolasem Lefebvre w 2019 roku, on od 2014 roku w separacji z matką swoich dzieci i dotychczas największą muzą, Heleną Bonham Carter.

„Nie stworzył postaci dla mnie, ale pewnego dnia powiedział mi: ‘Mam kluczową rolę w tym filmie i chciałbym, żebyś to była ty’. Nawet nie zapytałam go, kto to jest. Już od dawna kochałam jego filmy i jego marzycielski świat. Podziwiałam jego geniusz, umiejętność tworzenia zaskakujących, zabawnych i poruszających filmów. Z radością zgodziłam się zagrać Delores, dając mu carte blanche. Osiągnęłam w życiu moment, w którym chcę się trochę zabawić. Jako aktorka byłam zaszczycona, mogąc wejść do jego poetyckiego i fantastycznego świata” – opowiada Monica Bellucci w najnowszym wywiadzie dla magazynu „Madame Figaro” dodając, że charakteryzacja jej postaci zajmowała codziennie trzy godziny.

Choć to film, którego twórcy wyraźnie puszczają oko do widza, aktorka znajduje w nim i poważne kwestie. - Film jest zdumiewający, ponieważ chociaż tytuł nosi imię męskiego bohatera, fabuła obraca się wokół trzech pokoleń kobiet. Niezależnie od tego czy się jednoczą, czy toczą ze sobą wojnę, pozostają sobie bliskie i łączy je ogromna miłość – przekonuje Bellucci w rozmowie z Christelle Laffin i Barbarą Baumel. - Myślę, że to nie przypadek, że trzydzieści pięć lat po pierwszym filmie, „Sok z żuka 2” pojawia się w kluczowym okresie w historii kobiet. To moment historyczny, w którym kobiety odegrały wyjątkową rolę społeczną. Mniej boją się zabierać głos, wyrażać swoje uczucia, okazują solidarność. Jako kobieta, która kocha kobiety i matka dwóch córek, uważam, że ten film jest zgodny z duchem czasu - dodaje. Jej urodzone w Rzymie córki Deva (ur. 2004) i Léonie (ur. 2010) są owocem małżeństwa z francuskim aktorem Vincentem Casselem, z którym rozwiodła się w 2013 roku. Tim Burton również ma dwoje dzieci: Billy’ego Raya (ur. 2003) i Nell (ur. 2007).