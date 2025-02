Zimne kąpiele nie dla każdego. Zbadano, co dokładnie dzieje się w ciele po morsowaniu

Zwolennicy zimnych kąpieli twierdzą, że zmniejszają one stres, łagodzą uszkodzenia mięśni spowodowane aktywności fizyczną i wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego. Rytuał polega na częściowym lub całkowitym zanurzeniu ciała w wodzie, której temperatura wynosi zwykle od 10 do 15 stopni Celsjusza. Uważa się, że wywołuje to szereg reakcji fizjologicznych, które mogą mieć potencjalne zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń i promowaniu ogólnego dobrego samopoczucia.

Co dzieje się w organizmie człowieka po zimnej kąpieli?

Naukowcy z University of South Australia przeanalizowali dane z 11 badań, w których w sumie wzięło udział 3177 dorosłych. Wszyscy oni zostali poddani ostrej lub długotrwałej ekspozycji na zimno poprzez zimny prysznic, kąpiel lodową lub zanurzenie w wodzie o temperaturze mniejszej lub równej 15 stopni Celsjusza przez co najmniej 30 sekund. Uwzględniono tylko dane pochodzące od osób, które zanurzyły się na poziomie klatki piersiowej lub powyżej. Wyniki przeanalizowano pod kątem tego, w jaki sposób ekspozycja wpłynęła na sen, stres, zmęczenie, energię, zdrowie skóry, odporność, stan zapalny, dobre samopoczucie psychiczne, depresję, lęk, nastrój, koncentrację oraz czujność lub skupienie. Analiza została opublikowana w czasopiśmie PLOS One.

Po przyjrzeniu się danym okazało się, że natychmiast po zanurzeniu w zimnej wodzie i godzinę po nim, w istotny sposób zwiększył się stan zapalny w organizmie, co sugeruje ostrą reakcję zapalną. Jest to sprzeczne z poprzednimi ustaleniami, które zakładały, że zanurzenie w zimnej wodzie zmniejsza stan zapalny. Naukowcy podejrzewają jednak, że to natychmiastowe zwiększenie markerów może być wynikiem zachodzących reakcji metabolicznych, a nie faktycznego stanu zapalnego w organizmie.

Jeden z autorów analizy, dr Ben Singh, w opublikowanym na stronie uniwersytetu komunikacie prasowym przyznał, że „natychmiastowy wzrost stanu zapalnego to reakcja organizmu na zimno jako czynnik stresogenny. Pomaga organizmowi dostosować się i odzyskać siły i jest podobny do tego, w jaki sposób ćwiczenia powodują uszkodzenie mięśni przed ich wzmocnieniem, dlatego sportowcy stosują je pomimo krótkotrwałego wzrostu. Wiedząc o tym, osoby z wcześniej istniejącymi problemami zdrowotnymi powinny zachować szczególną ostrożność, jeśli zanurzają się w zimnej wodzie, ponieważ początkowy stan zapalny może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie”.