Myliliśmy się co do postu. Nowe badanie nie pozostawia wątpliwości

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są powszechne przekonania dotyczące wpływu postu na zdolności umysłowe?

Dla kogo post może być niewskazany i jakie są zalecenia dla dzieci i młodzieży?

W jaki sposób długość i pora dnia mogą wpływać na efektywność osób poszczących?

Jakie korzyści zdrowotne może przynieść post przerywany według naukowców?

Naukowcy z Uniwersytetu w Auckland przeprowadzili najbardziej kompleksowy jak dotąd przegląd badań na temat wpływu postu na wydajność naszego umysłu. Wyniki zostały właśnie opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

„Głodny nie jesteś sobą”? Badania temu przeczą

O poście przerywanym i tzw. oknach żywieniowych słyszymy ostatnio coraz częściej, a na taki rodzaj diety decyduje się coraz więcej osób. Wśród korzyści wymieniana jest kontrola wagi czy poprawa metabolizmu. Panuje jednak dość powszechne przekonanie, że pomijanie posiłków, na przykład śniadania, może niekorzystnie wpływać na codzienne funkcjonowanie naszego umysłu, powodując rozkojarzenie, mniejszą produktywność, a nawet rozdrażnienie.

O tym, że „głodny nie jesteś sobą” przekonują nawet reklamy popularnych przekąsek. Naukowcy postanowili przyjrzeć się temu bliżej. Przeprowadzili szeroki przegląd wszystkich dostępnych badań eksperymentalnych, które porównywały wydajność poznawczą ludzi podczas postu i tradycyjnego sposobu żywienia. Analiza objęła 71 niezależnych badań z łączną próbą 3484 uczestników od 1958 do 2025 r.

„Po zebraniu danych nasz wniosek był jasny: nie było znaczącej różnicy w wydajności poznawczej między zdrowymi osobami dorosłymi, niezależnie od tego czy były najedzone, czy na czczo” – stwierdza prof. psychologii David Moreau z Uniwersytetu w Auckland, główny autor badania.