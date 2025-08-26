Naukowcy odkryli tajemnice stulatków. Okazało się, że łączą ich dwie rzeczy

Badanie zostało przeprowadzone przez szwedzkich naukowców z Karolinska Institutet i opublikowane w czasopiśmie „eClinical Medicine”. Porównano w nim osoby, które ukończyły 100 lat, z osobami, które zmarły wcześniej. Okazało się, że stulatkowie nie tylko rzadziej chorują, ale również, że ewentualne choroby rozwijają się u nich wolniej. Te wyniki sugerują, że długowieczność może być powiązana z odpornością na niektóre schorzenia, a zwłaszcza na choroby serca i mózgu.

Stulatkowie dłużej cieszą się dobrym zdrowiem

Naukowcy z Karolinska Institutet przeprowadzili ogólnokrajowe historyczne badanie prospektywne, obejmujące wszystkie osoby urodzone w Szwecji między 1920 a 1922 rokiem (w sumie 274 108 osób). Badacze śledzili ich stan zdrowia od momentu ukończenia przez nich 70. roku życia, do śmierci, setnych urodzin lub do 31 grudnia 2022 roku – w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Oznacza to, że okres obserwacji wynosił do 30 lat, ale nie był taki sam dla wszystkich. Z tej grupy 100 lat dożyło 1,6 proc. osób.

Po przeanalizowaniu danych okazało się, że stulatkowie mieli niższą średnią liczbę chorób w każdym wieku w porównaniu z osobami, które nie ukończyły 100 lat. W wieku 85 lat stulatkowie mieli średnio zaledwie 1,2 zdiagnozowanej choroby w porównaniu z 2,4 wśród osób, które zmarły w wieku 90 lat. Ten wzorzec był spójny zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.

Okazało się również, że choć tempo akumulacji chorób rosło wraz z wiekiem we wszystkich grupach, u stulatków było wolniejsze. Ta odporność na choroby ujawniła się u nich już w wieku 70 lat i utrzymywała na stabilnym poziomie w ciągu ostatnich 10 lat życia.