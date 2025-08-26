Naukowcy odkryli tajemnice stulatków. Okazało się, że łączą ich dwie rzeczy

Aktualizacja: 27.08.2025 13:29 Publikacja: 26.08.2025 19:12
Stulatkowie mieli niższą średnią liczbę chorób w każdym wieku w porównaniu z osobami, które nie ukończyły 100 lat
Foto: Adobe Stock
Badanie zostało przeprowadzone przez szwedzkich naukowców z Karolinska Institutet i opublikowane w czasopiśmie „eClinical Medicine”. Porównano w nim osoby, które ukończyły 100 lat, z osobami, które zmarły wcześniej. Okazało się, że stulatkowie nie tylko rzadziej chorują, ale również, że ewentualne choroby rozwijają się u nich wolniej. Te wyniki sugerują, że długowieczność może być powiązana z odpornością na niektóre schorzenia, a zwłaszcza na choroby serca i mózgu.
Naukowcy z Karolinska Institutet przeprowadzili ogólnokrajowe historyczne badanie prospektywne, obejmujące wszystkie osoby urodzone w Szwecji między 1920 a 1922 rokiem (w sumie 274 108 osób). Badacze śledzili ich stan zdrowia od momentu ukończenia przez nich 70. roku życia, do śmierci, setnych urodzin lub do 31 grudnia 2022 roku – w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Oznacza to, że okres obserwacji wynosił do 30 lat, ale nie był taki sam dla wszystkich. Z tej grupy 100 lat dożyło 1,6 proc. osób.
Po przeanalizowaniu danych okazało się, że stulatkowie mieli niższą średnią liczbę chorób w każdym wieku w porównaniu z osobami, które nie ukończyły 100 lat. W wieku 85 lat stulatkowie mieli średnio zaledwie 1,2 zdiagnozowanej choroby w porównaniu z 2,4 wśród osób, które zmarły w wieku 90 lat. Ten wzorzec był spójny zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.
Okazało się również, że choć tempo akumulacji chorób rosło wraz z wiekiem we wszystkich grupach, u stulatków było wolniejsze. Ta odporność na choroby ujawniła się u nich już w wieku 70 lat i utrzymywała na stabilnym poziomie w ciągu ostatnich 10 lat życia.
Naukowcy zaobserwowali, że stulatkowie cierpieli raczej na schorzenia ograniczone tylko do jednego układu narządów i nie mieli bardziej złożonych problemów zdrowotnych. Najczęściej występujące choroby we wszystkich grupach wiekowych dotyczyły układu krążenia, jednak ich udział w całkowitym obciążeniu chorobami był znacznie mniejszy u osób, które dożyły setki. Przykładowo, w wieku 70 lat problemy z sercem stanowiły 51,6 proc. wszystkich diagnoz wśród osób, które zmarły w wieku 75 lat, ale tylko 24,8 proc. wśród przyszłych stulatków.
Różnice były jeszcze większe w przypadku schorzeń związanych z mózgiem. Zaburzenia neuropsychiatryczne, w tym demencja i depresja były stosunkowo rzadkie u osób, które dożyły 100 lat. Ciekawe obserwacje dotyczyły również zachorowań na raka. Okazało się, że stulatkowie wprawdzie zapadają na tę chorobę, jednak ma ona łagodniejsze skutki lub rozwija się w mniej agresywnej formie. Naukowcy podejrzewają, że osoby, które dożyły 100 lat mogą mieć większą odporność na progresję raka lub skuteczniej reagują na leczenie.
„Nasze wyniki podważają powszechne przekonanie, że dłuższe życie nieuchronnie oznacza więcej chorób. Wykazaliśmy, że osoby w wieku stu lat podążają wyraźną krzywą starzenia, charakteryzującą się wolniejszym postępem chorób i większą odpornością na powszechne choroby związane z wiekiem” – mówi Karin Modig, jedna z autorek badania.
Naukowcy przyznają, że ponieważ różnice w przebiegu chorób były widoczne już w wieku 70 lat, źródeł wyjątkowej długowieczności należy prawdopodobnie szukać znacznie wcześniej w życiu. Może to być mieszanka genów, stylu życia oraz wpływu środowiska. Identyfikacja czynników stojących za „odpornością na choroby” mogłaby pomóc w opracowaniu strategii profilaktycznych we wczesnym okresie życia i doprowadzić do powstania nowych interwencji.
„Pokazujemy, że wyjątkowa długowieczność nie polega jedynie na opóźnianiu problemów zdrowotnych. Odzwierciedla ona unikalny wzorzec starzenia się. Wyniki sugerują, że stulatkowie zachowali homeostazę i odporność na choroby pomimo starzenia się i stresu fizjologicznego – co może być spowodowane korzystnym połączeniem genów, stylu życia i środowiska” – stwierdziła Karin Modig.
Odkrycia naukowców podważają również tezę, że ekstremalna długowieczność zawsze będzie problemem dla systemów opieki zdrowotnej. Jeśli stulatkowie utrzymują mniejsze obciążenie chorobami przez większość swojego życia, w praktyce nie będą potrzebować częstej pomocy medycznej.
Źródła:
www.thelancet.com
news.ki.se
studyfinds.org
