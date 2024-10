Sztuczna inteligencja wspiera diagnostykę raka piersi, ale lekarz wciąż ma ostatnie słowo

Pewnie nawiązuje pani do projektu, nad którym pracowałem; to był program finansowany z grantu Fundacji Billa i Melindy Gatesów, którego celem było wdrożenie tanich aparatów USG w Afryce, by zwiększyć dostępność badań prenatalnych. Wybór padł na Afrykę, ponieważ tam właśnie brakuje wykwalifikowanego personelu medycznego, a jednocześnie interwencje związane z opieką okołoporodową mają największy wpływ na zmniejszenie śmiertelności matek i dzieci. Do niedawna wysoki koszt urządzeń USG stanowił barierę, jednak obecnie ich ceny spadły, co otworzyło nowe możliwości, ale barierą pozostał brak specjalistów. W Zambii, gdzie projekt był realizowany, w całym kraju jest jedynie siedmiu radiologów i brakuje personelu wyszkolonego w obsłudze i interpretacji USG. Zamiast długotrwałego szkolenia specjalistów, opracowaliśmy system, który umożliwia proste skanowanie przez położne czy doule. Choć skany nie są tej samej jakości, co te wykonywane przez ekspertów, AI jest w stanie znaleźć na nich kluczowe informacje - wiek płodowy i pozycję płodu. Drugie wskazanie jest ważne, bo niewłaściwa pozycja może prowadzić do komplikacji podczas porodu. Jeśli AI wykryje, że pozycja płodu nie jest prawidłowa, zaleca się przewiezienie matki do szpitala, gdzie może być wykonane cesarskie cięcie. To ważna informacja, ponieważ w Afryce wciąż powszechne jest rodzenie w domu.

Jak to się stało, że rozwija pan sztuczną inteligencję, a co za tym idzie – zmienia przyszłość medycyny?

Sukces takich projektów to zasługa całego zespołu – programistów, radiologów, lekarzy pierwszego kontaktu, a także osób zajmujących się produktem i interfejsem użytkownika. Jest to innowacja, której nikt nie dokonałby samodzielnie, bo nikt nie kończy studiów z wiedzą zarówno radiologiczną jak i programistyczną. Nie ma jednej osoby, która zna się na wszystkim. Udało mi się znaleźć w zespole, który pracuje właśnie nad szerzej rozumianą ochroną zdrowia i odgrywam w nim taką rolę, że mam pewne pojęcie o sztucznej inteligencji; są osoby, które mają pojęcie o radiologii czy medycynie. Wspólnie, krok po kroku, dążymy do udoskonalenia systemu opieki zdrowotnej.

Sformułowanie „udało mi się” brzmi skromnie, bo przecież to nie przypadek, że znalazł się pan w takim zespole, prawda?

I tak, i nie. Wielu mówi: „Wyznacz sobie ambitny cel i krok po kroku zmierzaj do jego realizacji.” Moje doświadczenie jest inne. Na każdym etapie kariery korzystałem z okazji, które się pojawiały. Jeśli udało mi się coś osiągnąć, stawiałem sobie nowe, trudniejsze cele. To nie była od razu wielka wizja, że będę pracował nad medycyną i AI. Raczej możliwości, które napotkałem, dobrze pasowały do moich wartości i umiejętności, więc po prostu je wykorzystywałem.