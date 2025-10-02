Reklama

Odkładanie pierwszej mammografii istotnie zwiększa ryzyko śmierci. Wyniki badania

Naukowcy mają kolejny dowód na to, że kobiety powinny poddać się mammografii, jak tylko jest to możliwe. Na podstawie wieloletniego badania na grupie kilkuset tysięcy kobiet zespół szwedzkich naukowców ustalił, że unikanie mammografii drastycznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi, a także na rozwinięcie się zaawansowanego stadium tej choroby – i śmierci z jej powodu.

Publikacja: 02.10.2025 09:49

W przypadku kobiet, które na w ciągu 25 lat pomijały mammografię, ryzyko śmierci z powodu nowotworu piersi było aż o 40 proc. wyższe w porównaniu z tymi kobietami, które regularnie poddawały się temu badaniu.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Większość kobiet po pierwszej mammografii dowiaduje się, że wszystko jest w porządku i nie ma powodów do niepokoju. To jednak bardzo ważny krok w kierunku poszerzenia swojej wiedzy na temat tego, jak uchronić się przed rakiem piersi – a także sposób na wykrycie tej choroby na wczesnym etapie.

Unikanie mammografii zwiększa ryzyko śmierci na raka piersi aż o 40 proc.

Blisko 25 lat badań, w których wzięły udział setki tysięcy kobiet, nie pozostawia żadnych wątpliwości: badanie piersi przy pomocy mammografu powinno być standardową praktyką, której nie może zaniedbywać żadna kobieta. Unikanie tego badania znacząco podwyższa ryzyko śmierci z powodu nowotworu piersi.

Takie wnioski płyną z najnowszego badania, którego autorami są eksperci z Instytutu Karolinska w Sztokholmie. Badacze z tej prestiżowej szwedzkiej uczelni medycznej chcieli ustalić, jaki jest związek między konsekwentnym i długofalowym niepoddawaniem się mammografii a częstotliwością rozwinięcia się nowotworu piersi oraz skalą śmiertelności z powodu tej choroby.

W badaniu wzięło udział dokładnie 432 775 mieszkanek Szwecji, które w latach 1991–2020 zaproszono do wykonania mammografii w ramach ogólnokrajowego programu. Pacjentki były wtedy w wieku 40 i 50 lat.

Monitoring ich danych medycznych trwał łącznie 25 lat. Wyniki badania opublikowano na łamach portalu medycznego British Medical Journal.

Mammografia ratuje życie

Od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku Szwedki mogły poddawać się bezpłatnym badaniom przy użyciu mammografu. Jak jednak zauważają autorzy badania, ponad 32 proc., a więc prawie co trzecia kobieta, nie wzięło udziału w programie.

Wyniki analiz pokazały, że miało to swoje negatywne konsekwencje. W przypadku kobiet, które na w ciągu 25 lat pomijały mammografię, ryzyko śmierci z powodu nowotworu piersi było aż o 40 proc. wyższe w porównaniu z tymi kobietami, które regularnie poddawały się temu badaniu.

Autorzy badania wytłumaczyli obrazowo, że w ciągu 25 lat na tysiąc kobiet, które zaniedbały mammografię, prawie dziesięć umierało na raka piersi. W przypadku kobiet, które badały się regularnie, współczynnik śmiertelności wyniósł siedem na tysiąc kobiet.

Badacze ustalili też, że u kobiet, które nie poddawały się mammografii, częściej diagnozowano raka piersi w bardziej zaawansowanym stadium. Ryzyko rozwinięcia się nowotworu w trzecim stadium było o półtora razy wyższe, zaś w stadium czwartym – aż 3,6 razy w porównaniu z kobietami, które przeszły swoją pierwszą mammografię i potem regularnie się badały.

Eksperci zauważają, że odsetek przypadków rozwinięcia się nowotworu piersi był prawie taki sam w obydwu grupach kobiet i wyniósł około 7,7 proc. Mając to na uwadze, badacze wyjaśniają, że większa śmiertelność w grupie kobiet niepoddających się mammografii nie wynika z większej liczby przypadków tej choroby, ale ze zbyt późnego wykrycia raka.

Źródło:
www.bmj.com

Zdrowie Choroby Nowotwory

Izabela Popko

