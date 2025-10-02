Aktualizacja: 02.10.2025 10:30 Publikacja: 02.10.2025 09:49
W przypadku kobiet, które na w ciągu 25 lat pomijały mammografię, ryzyko śmierci z powodu nowotworu piersi było aż o 40 proc. wyższe w porównaniu z tymi kobietami, które regularnie poddawały się temu badaniu.
Foto: Adobe Stock
Większość kobiet po pierwszej mammografii dowiaduje się, że wszystko jest w porządku i nie ma powodów do niepokoju. To jednak bardzo ważny krok w kierunku poszerzenia swojej wiedzy na temat tego, jak uchronić się przed rakiem piersi – a także sposób na wykrycie tej choroby na wczesnym etapie.
Blisko 25 lat badań, w których wzięły udział setki tysięcy kobiet, nie pozostawia żadnych wątpliwości: badanie piersi przy pomocy mammografu powinno być standardową praktyką, której nie może zaniedbywać żadna kobieta. Unikanie tego badania znacząco podwyższa ryzyko śmierci z powodu nowotworu piersi.
Takie wnioski płyną z najnowszego badania, którego autorami są eksperci z Instytutu Karolinska w Sztokholmie. Badacze z tej prestiżowej szwedzkiej uczelni medycznej chcieli ustalić, jaki jest związek między konsekwentnym i długofalowym niepoddawaniem się mammografii a częstotliwością rozwinięcia się nowotworu piersi oraz skalą śmiertelności z powodu tej choroby.
Czytaj więcej
Dane dotyczące liczby zachorowań na raka piersi nie są optymistyczne. Kobiet, które zmagają się z...
W badaniu wzięło udział dokładnie 432 775 mieszkanek Szwecji, które w latach 1991–2020 zaproszono do wykonania mammografii w ramach ogólnokrajowego programu. Pacjentki były wtedy w wieku 40 i 50 lat.
Monitoring ich danych medycznych trwał łącznie 25 lat. Wyniki badania opublikowano na łamach portalu medycznego British Medical Journal.
Od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku Szwedki mogły poddawać się bezpłatnym badaniom przy użyciu mammografu. Jak jednak zauważają autorzy badania, ponad 32 proc., a więc prawie co trzecia kobieta, nie wzięło udziału w programie.
Wyniki analiz pokazały, że miało to swoje negatywne konsekwencje. W przypadku kobiet, które na w ciągu 25 lat pomijały mammografię, ryzyko śmierci z powodu nowotworu piersi było aż o 40 proc. wyższe w porównaniu z tymi kobietami, które regularnie poddawały się temu badaniu.
Autorzy badania wytłumaczyli obrazowo, że w ciągu 25 lat na tysiąc kobiet, które zaniedbały mammografię, prawie dziesięć umierało na raka piersi. W przypadku kobiet, które badały się regularnie, współczynnik śmiertelności wyniósł siedem na tysiąc kobiet.
Czytaj więcej
Ze statystyk obrazujących badania profilaktyczne kobiet w kierunku raka piersi wynika, że jesteśm...
Badacze ustalili też, że u kobiet, które nie poddawały się mammografii, częściej diagnozowano raka piersi w bardziej zaawansowanym stadium. Ryzyko rozwinięcia się nowotworu w trzecim stadium było o półtora razy wyższe, zaś w stadium czwartym – aż 3,6 razy w porównaniu z kobietami, które przeszły swoją pierwszą mammografię i potem regularnie się badały.
Eksperci zauważają, że odsetek przypadków rozwinięcia się nowotworu piersi był prawie taki sam w obydwu grupach kobiet i wyniósł około 7,7 proc. Mając to na uwadze, badacze wyjaśniają, że większa śmiertelność w grupie kobiet niepoddających się mammografii nie wynika z większej liczby przypadków tej choroby, ale ze zbyt późnego wykrycia raka.
Źródło:
www.bmj.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Większość kobiet po pierwszej mammografii dowiaduje się, że wszystko jest w porządku i nie ma powodów do niepokoju. To jednak bardzo ważny krok w kierunku poszerzenia swojej wiedzy na temat tego, jak uchronić się przed rakiem piersi – a także sposób na wykrycie tej choroby na wczesnym etapie.
We wrześniu obchodzony jest Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Do tej grupy zaliczają się...
Fakt, że ma się w życiu cel, ma związek z obniżeniem ryzyka wystąpienia demencji – takie wnioski płyną z wielol...
Endometrioza dotyka milionów kobiet w Polsce, a jej diagnoza wciąż zajmuje nawet kilkanaście lat. Dzięki determi...
Naukowcy mają kolejny dowód na to, że kobiety powinny spożywać „zdrowe” tłuszcze – tym razem chodzi o ochronę pr...
Walka z nadwagą i otyłością zwiększa szanse zajścia w ciążę – taki wniosek płynie z nowego raportu naukowców z U...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas