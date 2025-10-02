Większość kobiet po pierwszej mammografii dowiaduje się, że wszystko jest w porządku i nie ma powodów do niepokoju. To jednak bardzo ważny krok w kierunku poszerzenia swojej wiedzy na temat tego, jak uchronić się przed rakiem piersi – a także sposób na wykrycie tej choroby na wczesnym etapie.

Unikanie mammografii zwiększa ryzyko śmierci na raka piersi aż o 40 proc.

Blisko 25 lat badań, w których wzięły udział setki tysięcy kobiet, nie pozostawia żadnych wątpliwości: badanie piersi przy pomocy mammografu powinno być standardową praktyką, której nie może zaniedbywać żadna kobieta. Unikanie tego badania znacząco podwyższa ryzyko śmierci z powodu nowotworu piersi.

Takie wnioski płyną z najnowszego badania, którego autorami są eksperci z Instytutu Karolinska w Sztokholmie. Badacze z tej prestiżowej szwedzkiej uczelni medycznej chcieli ustalić, jaki jest związek między konsekwentnym i długofalowym niepoddawaniem się mammografii a częstotliwością rozwinięcia się nowotworu piersi oraz skalą śmiertelności z powodu tej choroby.

W badaniu wzięło udział dokładnie 432 775 mieszkanek Szwecji, które w latach 1991–2020 zaproszono do wykonania mammografii w ramach ogólnokrajowego programu. Pacjentki były wtedy w wieku 40 i 50 lat.