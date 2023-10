Nie chodzi o kliniki wyłożone marmurami. Profesor Agnieszka Kołacińska-Wow o tym, co liczy się w leczeniu raka piersi

Rak piersi jest coraz skuteczniej odczarowywany. To bardzo cieszy. Wciąż jednak wiele pacjentek ma wątpliwości co do tego, czy np. oszczędzające zabiegi chirurgiczne to najlepsze wyjście. Pojawiają się pytania, a nawet sugestie kierowane do lekarzy: a może nie warto zachowywać piersi, może lepiej byłoby usunąć całą pierś. Ważna jest biologia raka. Jeśli ona będzie zła, to prawdopodobieństwo nawrotu choroby jest takie samo bez względu na to czy wykonano zabieg oszczędzający czy mastektomię.

W czym medycyna upatruje obecnie największych szans dla jeszcze skuteczniejszego leczenia raka piersi?

Można powiedzieć, że w połączeniu dwóch rodzajów działań. Z jednej strony w poprawie stylu życia pacjentek – dbaniu o właściwą dietę i aktywność fizyczną oraz pogodne nastawienie do świata. Z drugiej: w doskonaleniu i zmniejszeniu inwazyjności diagnostyki – połączenia biologii molekularnej, mutacji, wolno krążącego DNA guza, sztucznej inteligencji, zawsze nadzorowanej przez lekarza, superczułej diagnostyki obrazowej, biosensorów badających próbki różnych płynów ustrojowych. Wiem, że brzmi to bardzo futurystycznie, ale to właśnie przyszłość medycyny.

Kiedy mówimy o wyleczeniu raka piersi? W jakim momencie pacjentka może powiedzieć „jestem zdrowa”?

Jest pięć podtypów raka piersi. Każdy z nich zachowuje się inaczej i w innym czasie może dawać nawroty. Nie ma jednej cezury czasowej, którą można by tutaj zastosować. Często mówi się o przeżywalności pacjentek w ciągu pięciu lat po zakończeniu leczenia. Tę wartość przyjęto po to, aby móc badać skuteczność leków, systematyzować pewne dane. Nie należy jednak kurczowo się jej trzymać. Ogólnie rzecz biorąc: im później nastąpi nawrót – bo często nigdy nie występuje – tym lepiej. W przypadku agresywnych typów raka (np. potrójnie ujemny) pacjentki szczególnie uważnie obserwuje się w pierwszych dwóch, trzech latach po zakończeniu terapii. U chorych na raka piersi ER dodatniego nawroty mogą wystąpić nawet po piętnastu latach. Nie ma jednak sensu obsesyjnie myśleć, że jeśli już raz chorowałam, to na pewno znowu coś się stanie. W zasadzie każdy może umrzeć w każdej chwili. Obecnie na świecie żyje prawie 8 milionów kobiet, które chorowały na raka piersi. Wiele do późnej starości, więc nie można mówić, że nowotwór w jakikolwiek sposób wpłynął na długość ich życia. Warto o tym pamiętać.