Czyją córką jest Chloe Malle, nowa redaktorka naczelna amerykańskiego „Vogue’a”?

Po swoim głośnym odejściu ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue” pod koniec czerwca tego roku, Anna Wintour ogłosiła właśnie, kto zastąpi ją w tej roli. Następczynią legendarnej dziennikarki jest 39-letnia Chloe Malle, która w strukturach „Vogue’a” spędziła blisko 15 lat.

„Skończyła się pewna epoka” – to zdanie wielokrotnie przewijało się w doniesieniach na temat ustąpienia Anny Wintour ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue”. Legendarna dziennikarka i dyktatorka modowych trendów stała na czele tytułu przez 37 lat.

Chloe Malle:„Jestem dumnym nepo baby”

Jak poinformował „Vogue” na swoich kanałach we wtorek, 39-letnią Chloe Malle wybrała sama Wintour. Dotychczas (od października 2023 roku) kierowała ona serwisem vogue.com.

Malle współprowadzi też podcast pod tytułem „The Run-Through with Vogue”, w którym przeprowadza wywiady z celebrytami i ludźmi ze świata mody. To również ona zatrudniła w ubiegłym roku 32-letniego tiktokera Jacka Schlossberga, jedynego wnuka prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego, w roli korespondenta politycznego, który relacjonował przebieg wyborów prezydenckich w USA.

Malle przeprowadziła też głośny wywiad ze świeżo upieczoną żoną Jeffa Bezosa, Lauren Sánchez Bezos, który ukazał się w czerwcowym numerze magazynu. Pojawienie się zdjęcia Sánchez Bezos na okładce numeru wywołało swego czasu spore kontrowersje, zarówno wśród amerykańskich, jak i zagranicznych komentatorów.