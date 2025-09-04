Reklama

Czyją córką jest Chloe Malle, nowa redaktorka naczelna amerykańskiego „Vogue’a”?

Po swoim głośnym odejściu ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue" pod koniec czerwca tego roku, Anna Wintour ogłosiła właśnie, że jej następczynią zostaje 39-letnia Chloe Malle, która w strukturach „Vogue'a" spędziła blisko 15 lat.

Publikacja: 04.09.2025 18:28

Chloe Malle z matką Candice Bergen

Chloe Malle z matką Candice Bergen

Foto: EastNews

Izabela Popko

Po swoim głośnym odejściu ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue” pod koniec czerwca tego roku, Anna Wintour ogłosiła właśnie, kto zastąpi ją w tej roli. Następczynią legendarnej dziennikarki jest 39-letnia Chloe Malle, która w strukturach „Vogue’a” spędziła blisko 15 lat.

„Skończyła się pewna epoka” – to zdanie wielokrotnie przewijało się w doniesieniach na temat ustąpienia Anny Wintour ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue”. Legendarna dziennikarka i dyktatorka modowych trendów stała na czele tytułu przez 37 lat.

Chloe Malle:„Jestem dumnym nepo baby”

Jak poinformował „Vogue” na swoich kanałach we wtorek, 39-letnią Chloe Malle wybrała sama Wintour. Dotychczas (od października 2023 roku) kierowała ona serwisem vogue.com.

Malle współprowadzi też podcast pod tytułem „The Run-Through with Vogue”, w którym przeprowadza wywiady z celebrytami i ludźmi ze świata mody. To również ona zatrudniła w ubiegłym roku 32-letniego tiktokera Jacka Schlossberga, jedynego wnuka prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego, w roli korespondenta politycznego, który relacjonował przebieg wyborów prezydenckich w USA.

Malle przeprowadziła też głośny wywiad ze świeżo upieczoną żoną Jeffa Bezosa, Lauren Sánchez Bezos, który ukazał się w czerwcowym numerze magazynu. Pojawienie się zdjęcia Sánchez Bezos na okładce numeru wywołało swego czasu spore kontrowersje, zarówno wśród amerykańskich, jak i zagranicznych komentatorów.

Anna Wintour nie odeszła na emeryturę. Wręcz przeciwnie – awansowała na stanowisko globalnej redaktorki naczelnej „Vogue’a”, jest też dyrektorką generalną ds. treści w wydawnictwie Condé Nast, do którego należą również takie tytuły, jak „Vanity Fair” i „GQ”. W praktyce Wintour będzie więc bezpośrednią szefową Chloe Malle.

Kim jest Chloe Malle?

Chloe Malle urodziła się 8 listopada 1985 roku w Nowym Jorku. Jest jedynym dzieckiem nieżyjącego już producenta filmowego Louisa Malle’a i aktorki Candice Bergen, która, co ciekawe, zagrała redaktorkę naczelną „Vogue’a” w filmie „Seks w wielkim mieście” z 2008 roku.

Wychowała się w Nowym Jorku i Los Angeles, studiowała literaturę i komparatystykę na Brown University w Providence w stanie Rhode Island. Po ukończeniu college’u zatrudniła się jako stażystka w magazynie „The New York Observer”. Później pisała też jako freelancerka dla „New York Timesa”, „Marie Claire”, „The Wall Street Journal” i „Architectural Digest”. Do redakcji „Vogue’a” dołączyła w 2011 roku.

W rozmowie z „New York Timesem” Malle nazwała się „dumnym nepo baby”. Określenie to odnosi się do dzieci sławnych rodziców, które mają ułatwiony start w życiu i, co za tym idzie, większe szanse na zawrotną karierę.

„Trzeba jednak przyznać, że to właśnie przez ten fakt musiałam jeszcze więcej się napracować” – dodała dziennikarka, podkreślając, że jej życiowym celem było udowodnienie, iż jest kimś więcej niż tylko córką znanej aktorki i producenta filmowego.

A jak komentuje wejście w buty swojej znanej poprzedniczki? „Prawdą jest, że nikt nie zastąpi Anny [Wintour]” – wyznała. „Odciśnięcie na tym tytule mojego własnego śladu zadecyduje o sukcesie. Musi wydarzyć się zauważalna zmiana, aby można to było uznać za moje dzieło” – dodała nowa naczelna „Vogue’a”.

Źródło: rp.pl

Izabela Popko

