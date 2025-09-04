Czyją córką jest Chloe Malle, nowa redaktorka naczelna amerykańskiego „Vogue’a”?

Aktualizacja: 04.09.2025 22:07 Publikacja: 04.09.2025 18:28
Chloe Malle z matką Candice Bergen
Po swoim głośnym odejściu ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue” pod koniec czerwca tego roku, Anna Wintour ogłosiła właśnie, kto zastąpi ją w tej roli. Następczynią legendarnej dziennikarki jest 39-letnia Chloe Malle, która w strukturach „Vogue’a” spędziła blisko 15 lat.
„Skończyła się pewna epoka” – to zdanie wielokrotnie przewijało się w doniesieniach na temat ustąpienia Anny Wintour ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue”. Legendarna dziennikarka i dyktatorka modowych trendów stała na czele tytułu przez 37 lat.
Jak poinformował „Vogue” na swoich kanałach we wtorek, 39-letnią Chloe Malle wybrała sama Wintour. Dotychczas (od października 2023 roku) kierowała ona serwisem vogue.com.
Malle współprowadzi też podcast pod tytułem „The Run-Through with Vogue”, w którym przeprowadza wywiady z celebrytami i ludźmi ze świata mody. To również ona zatrudniła w ubiegłym roku 32-letniego tiktokera Jacka Schlossberga, jedynego wnuka prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego, w roli korespondenta politycznego, który relacjonował przebieg wyborów prezydenckich w USA.
Malle przeprowadziła też głośny wywiad ze świeżo upieczoną żoną Jeffa Bezosa, Lauren Sánchez Bezos, który ukazał się w czerwcowym numerze magazynu. Pojawienie się zdjęcia Sánchez Bezos na okładce numeru wywołało swego czasu spore kontrowersje, zarówno wśród amerykańskich, jak i zagranicznych komentatorów.
Anna Wintour nie odeszła na emeryturę. Wręcz przeciwnie – awansowała na stanowisko globalnej redaktorki naczelnej „Vogue’a”, jest też dyrektorką generalną ds. treści w wydawnictwie Condé Nast, do którego należą również takie tytuły, jak „Vanity Fair” i „GQ”. W praktyce Wintour będzie więc bezpośrednią szefową Chloe Malle.
Chloe Malle urodziła się 8 listopada 1985 roku w Nowym Jorku. Jest jedynym dzieckiem nieżyjącego już producenta filmowego Louisa Malle’a i aktorki Candice Bergen, która, co ciekawe, zagrała redaktorkę naczelną „Vogue’a” w filmie „Seks w wielkim mieście” z 2008 roku.
Wychowała się w Nowym Jorku i Los Angeles, studiowała literaturę i komparatystykę na Brown University w Providence w stanie Rhode Island. Po ukończeniu college’u zatrudniła się jako stażystka w magazynie „The New York Observer”. Później pisała też jako freelancerka dla „New York Timesa”, „Marie Claire”, „The Wall Street Journal” i „Architectural Digest”. Do redakcji „Vogue’a” dołączyła w 2011 roku.
W rozmowie z „New York Timesem” Malle nazwała się „dumnym nepo baby”. Określenie to odnosi się do dzieci sławnych rodziców, które mają ułatwiony start w życiu i, co za tym idzie, większe szanse na zawrotną karierę.
„Trzeba jednak przyznać, że to właśnie przez ten fakt musiałam jeszcze więcej się napracować” – dodała dziennikarka, podkreślając, że jej życiowym celem było udowodnienie, iż jest kimś więcej niż tylko córką znanej aktorki i producenta filmowego.
A jak komentuje wejście w buty swojej znanej poprzedniczki? „Prawdą jest, że nikt nie zastąpi Anny [Wintour]” – wyznała. „Odciśnięcie na tym tytule mojego własnego śladu zadecyduje o sukcesie. Musi wydarzyć się zauważalna zmiana, aby można to było uznać za moje dzieło” – dodała nowa naczelna „Vogue’a”.
