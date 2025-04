Planowane regulacje zakładają przejrzystość łańcucha dostaw poprzez między innymi wprowadzenie obowiązku większej przejrzystości na każdym etapie produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży odzieży. Klientom miałaby być udostępniana informacja o wpływie danego produktu na środowisko, w tym śladu węglowego, zużyciu wody czy pochodzeniu surowców. Będzie kładziony nacisk na wsparcie dla technologii umożliwiających recykling, naprawę ubrań i akcesoriów, czy wdrażanie standardów jakości przedłużających żywotność produktów. Takie informacje mają znaleźć się na metkach lub na stronach internetowych firm odzieżowych.

Wyroby tekstylne i akcesoria będą oceniane pod kątem „wyniku ekologicznego”. Przewiduje on premie dla firm, które zainwestują w dostosowanie się do wymogów ustawy, ale również kary finansowe za ich zlekceważenie. Produkty o najgorszym wpływie na środowisko nie będą kwalifikować się do premii, za to będą podlegać karom. Kara ekologiczna wyniesie 5 euro za dany produkt w 2025 roku i co roku, przez kolejnych pięć lat, będzie rosła o 1 euro.

Większa świadomość konsumentów

Jednym z ważnych założeń planowanej ustawy jest poszerzanie świadomości konsumentów. Od 1 stycznia we Francji obowiązuje zakaz reklamy ekspresowych produktów modowych oraz promowania firm, sieci lub marek z sektora mody efemerycznej. Zakaz obowiązuje nie tylko w mediach tradycyjnych, ale dotyczy również influencerów. Naruszenie jego zapisów zagrożone jest grzywnami w wysokości do 20 tys. euro w przypadku osób fizycznych i 100 tys. euro od firm.

Innymi sankcjami planowanymi w ustawie są mandaty za brak odpowiednich oznaczeń produktów. Firmy sprzedające modę jednorazowego użytku on-line będą musiały wyświetlać na swoich stronach internetowych komunikaty podnoszące świadomość wpływu ich produktów na środowisko oraz zachęcające do rozważnych zakupów, planów ponownego użycia nabytych rzeczy, ich naprawy lub oddania do recyklingu. Te informacje będą musiały być dostępne w pobliżu metki z ceną. Niezastosowanie się do tego wymogu ma skutkować grzywną w wysokości do 15 tys. euro.

Koalicja Stop Fast Fashion naciska na Senat

Choć politycy zgadzają się co do ważności tych zmian, są krytykowani przez przedstawicieli Koalicji Stop Fast Fashion, która zrzesza 14 stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska i prawami człowieka, w tym Emmaüs, France Nature Environnement, Friends of the Earth i Zero Waste. Aktywiści zwracają uwagę między innymi na to, że definiowanie firm działających w sektorze mody jednorazowego użytku ze względu na ilość sprzedawanych wyrobów tekstylnych ograniczy się raczej do działających poza Unią Europejską gigantów jak chińskie Shine i Temu czy irlandzki Primark, a nie będzie dotyczyło działających na naszym kontynencie sieciówek, które każdego roku wprowadzają po kilka tysięcy nowych projektów.