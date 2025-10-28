Reklama

Córka Gwyneth Paltrow podbija nie tylko świat mody. Zasługuje na miano "nepo baby"?

Apple Martin została ambasadorką brytyjskiej marki Self-Portrait. Dla córki Gwyneth Paltrow i wokalisty Coldplay, Chrisa Martina, jest to kolejne przedsięwzięcie zawodowe w świecie show-biznesu. Czym jeszcze zajmuje się przedsiębiorcza 21-latka?

Publikacja: 28.10.2025 11:52

Apple Martin została ambasadorką marki Self-Portrait

Apple Martin została ambasadorką marki Self-Portrait

Foto: Cover Images/East News

Dominika Drygas

Gdy na początku października Nicole Kidman została ambasadorką Chanel, podczas inauguracyjnego pokazu mody francuskiej marki towarzyszyły jej córki, 17-letnia Sunday Rose i 14-letnia Faith Margaret. Choć dla młodszej pociechy aktorki było to pierwsze takie „wyjście”, do licznych zdjęć u boku mamy pozowała bez cienia skrępowania, a w kierunku pierwszego rzędu, w którym miała zasiąść, by obejrzeć show, zmierzała pewnym krokiem, dotrzymując tempa bardziej doświadczonej siostrze. Ta miała już okazję wziąć udział w wydarzeniu podobnej rangi, gdy jako 16-latka otwierała paryski pokaz mody Miu Miu w charakterze modelki. – Obiecałam jej, że po jej 16. urodzinach zgodzę się na udział w pokazie – deklarowała Nicole Kidman w rozmowie z Victorią Beckham dla magazynu „Vogue” w sierpniu .

Brytyjska projektantka mody nie czekała aż tak długo z decyzją o udziale swoich dzieci w licznych pokazach i spotkaniach, podczas których występuje w charakterze organizatorki lub osoby zasiadającej w honorowym, pierwszym rzędzie. 14-letnia obecnie Harper Beckham, najmłodsza pociecha gwiazdorskiej pary – Victorii i Davida Beckhamów – miała zaledwie dwa lata, gdy siedząc na kolanach taty podziwiała kolekcję ubrań sygnowanych logo marki swojej mamy. Widok uroczej dziewczynki w sukni z kokardami oraz w starannie zaczesanym koczku na czubku głowy rozczulił między innymi Annę Wintour, zajmującą miejsce tuż obok i zerkającą w stronę dwulatki z rzadko goszczącym na jej twarzy uśmiechem.

Dla dzieci gwiazd, obecność na prestiżowych pokazach mody, premierach filmowych, galach rozdania nagród czy balach charytatywnych stanowi stały element ich codzienności, a chęć rozwoju kariery w kierunku zbliżonym do tego, który obrali rodzice, zdaje się naturalnym wyborem. Do grona młodych osób, podejmujących kolejne zawodowe wyzwania w świecie show-biznesu, będącym dla nich naturalnym środowiskiem za sprawą działalności znanych rodziców, wkracza też Apple Martin, 21-letnia córka Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina. Jako ambasadorka marki Self-Portrait  zamieszcza na profilu instagramowym zdjęcia, które prezentują jej osiągnięcia, nie tylko w świecie mody.

Założyciel Self-Portrait o Apple Martin: komunikatywna, profesjonalna, niezmiernie zabawna

– Witaj w rodzinie – brzmi podpis pod portretem lekko zamyślonej blondynki zerkającej w obiektyw trzymanego w dłoni telefonu. Ogłoszona przez brytyjską markę Self-Portrait współpraca z 21-letnią Apple Martin spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony internautów. – Wyglądasz zjawiskowo; Trudno oderwać od ciebie wzrok – pisano w komentarzach. Na kolejnych fotografiach zamieszczanych tuż po tym, jak nazwisko nowej ambasadorki marki zostało podane do publicznej wiadomości, widać córkę gwiazdorskiej pary pozującą do zdjęć w scenerii rajskiego ogrodu. Zrywanie jabłek z drzew, strzelanie z łuku, piknik w bajecznej scenerii czy pozowanie z wijącym się wokół szyi wężem, mają służyć nie tylko prezentacji najnowszej kolekcji ubrań Self-Portrait, ale i „podkreślać swobodną autoekspresję bohaterki, tożsamą z charakterem marki” – jak można przeczytać w komentarzu pod sesją zdjęciową.

Reklama
Reklama

– Współpraca z Apple Martin jest niezwykle inspirująca – brzmi dalsza część podpisu, którego autorem jest założyciel londyńskiej marki, Han Chong. – Apple symbolizuje nowe pokolenie kobiet, które wkraczają w dorosłość na własnych zasadach i posiadają takie atuty jak: pewność siebie, ciekawość świata, odwaga w wyrażaniu własnego zdania. Jest komunikatywna, profesjonalna i niezmiernie zabawna, co sprawia że z dumą witamy ją w naszej rodzinie – napisano.

Czytaj więcej

Harper Beckham wręczyła mamie Victorii Beckham nagrodę Przedsiębiorczyni Roku przyznaną przez magazy
Ludzie
Ważne wystąpienie 13-letniej Harper Beckham. Wręczyła nagrodę matce

Apple Martin o współpracy z Self-Portrait: jestem wręcz oszołomiona

Apple Blythe Alison Martin, jak brzmi pełne imię i nazwisko urodzonej w Londynie córki wykonawcy hitu „A Sky Full of Stars” oraz gwiazdy filmu „Wielkie nadzieje”, również w entuzjastyczny sposób wypowiada się na temat nowo nawiązanej współpracy. – Jestem tak podekscytowana na myśl o tym, że zaproponowano mi rolę nowej Miss Self-Portrait – napisała na Instagramie. – To prawdziwe szaleństwo i czuję się wręcz oszołomiona. Współpraca z tak utalentowanymi osobami to prawdziwa przyjemność – dodała następczyni takich gwiazd jak między innymi Kate Moss czy pochodząca z Korei Południowej wokalistka i aktorka, Jisoo, które w minionych sezonach promowały produkty marki.

Choć 21-latka debiutuje w charakterze ambasadorki danej firmy odzieżowej, udział w kampanii modowej znanej na świecie marki nie jest dla niej nowością. We wrześniu wystąpiła wraz z mamą w sesji promującej jesienno-zimową kolekcję kalifornijskiej marki Gap. – Ma niesamowity styl. Prosty, ale z drobiną ekstrawagancji. Podbiera też sporo ubrań z mojej szafy – mówiła Gwyneth Paltrow w nagraniu wykonanym podczas sesji zdjęciowej. – Jeśli mogłabym jej udzielić jakiejkolwiek rady, to chyba powtórzyłabym jej to, co już doskonale wie: aby zawsze, bezkompromisowo, była sobą – dodaje gwiazda filmu „Utalentowany pan Ripley” na koniec nagrania.

Czytaj więcej

Początkująca modelka Kai Schreiber docenia wsparcie otrzymane ze strony najbliższych.
Ludzie
Kai Schreiber, córka aktorów, dokonała coming outu. Reakcje rodziców jednoznaczne

Apple Martin: pierwsze dokonania muzyczne

Absolwentka prywatnej szkoły Crossroads School for Arts & Sciences w Santa Monica w Kalifornii, już przed dwoma laty miała okazję przekonać się o potędze słów mamy, gdy zasiadła w pierwszym rzędzie podczas pokazu mody Chanel w Paryżu. Choć na widowni nie zabrakło takich sław jak między innymi Tilda Swinton, Marion Cotillard czy Vanessa Paradis, to właśnie nastoletnia wówczas Apple Martin przyciągała uwagę fotoreporterów, a następnie stała się ofiarą niewybrednych komentarzy w mediach. – Na początku czytałam wszystkie te opinie, ale później zrozumiałam, że należy je ignorować, ponieważ takie oceny bywają bardzo krzywdzące. Mogę jedynie robić swoje i przejmować się tym, co mówią o mnie najbliżsi, a nie przypadkowi internauci, których nigdy nie poznam osobiście – mówiła w wywiadzie dla „Interview Magazine” w kwietniu , wracając pamięcią do tamtych wydarzeń.

Reklama
Reklama

W zawodowym portfolio początkującej modelki znajdują się nie tylko współprace z wiodącymi markami modowymi, ale i pierwsze dokonania muzyczne. Przed czterema laty we współpracy z zespołem Coldplay stworzyła utwór „Let Somebody Go”, w którym gościnnie u boku Chrisa Martina zaśpiewała Selena Gomez. W minionym roku na płycie „Moon Music” ukazał się współtworzony przez nią utwór „feelslikeimfallinginlove”. Choć w przypadku wspomnianych piosenek córka frontmana grupy nie miała okazji zaprezentować swoich umiejętności wokalnych, i na ten etap przyszedł czas. W październiku Apple Martin dołączyła na scenie do zespołu Jade Street, by podczas koncertu w Cannery Hall w Nashville wspólnie z duetem wykonać utwór „Satellites”. Oficjalna premiera singla została zapowiedziana na 28 października, jednak dzięki nagraniu zamieszczonemu w mediach społecznościowych młodej artystki, piosenka zyskała rozgłos jeszcze przed tą datą. – Jak często można zobaczyć córkę Chrisa Martina na scenie podczas niespodziewanego występu przed publicznością w Nashville? – brzmiał jeden z komentarzy zamieszczonych na TikToku po koncercie. Sądząc po odważnych przedsięwzięciach wschodzącej gwiazdy, niestrudzenie dopingowanej przez uzdolnionych rodziców, można domniemywać, że podobnych okazji nie zabraknie w przyszłości.

Źródła:
https://www.elle.com/
https://www.vogue.com
https://www.harpersbazaar.com/

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia

Dominika Drygas

Gdy na początku października Nicole Kidman została ambasadorką Chanel, podczas inauguracyjnego pokazu mody francuskiej marki towarzyszyły jej córki, 17-letnia Sunday Rose i 14-letnia Faith Margaret. Choć dla młodszej pociechy aktorki było to pierwsze takie „wyjście”, do licznych zdjęć u boku mamy pozowała bez cienia skrępowania, a w kierunku pierwszego rzędu, w którym miała zasiąść, by obejrzeć show, zmierzała pewnym krokiem, dotrzymując tempa bardziej doświadczonej siostrze. Ta miała już okazję wziąć udział w wydarzeniu podobnej rangi, gdy jako 16-latka otwierała paryski pokaz mody Miu Miu w charakterze modelki. – Obiecałam jej, że po jej 16. urodzinach zgodzę się na udział w pokazie – deklarowała Nicole Kidman w rozmowie z Victorią Beckham dla magazynu „Vogue” w sierpniu .

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jane Birkin sprzedawała swoje torebki Hermèsa na aukcjach, aby zbierać pieniądze na cele charytatywn
Moda
Osobista torebka Jane Birkin marki Hermès idzie pod młotek. „Moja towarzyszka podróży”
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Grace Wales Boner swoją pierwszą kolekcję dla Hermèsa zaprezentuje w styczniu 2027 r.
Moda
Gigant branży mody ma nową dyrektorkę kreatywną. Kto będzie projektować męską linię Hermèsa?
Odejście Véronique Nichanian z domu mody Hermès to kolejna znacząca zmiana na czołowym stanowisku w
Moda
Słynny dom mody po 37 latach żegna się z dyrektor kreatywną. Koniec pewnej ery
Mimo zawirowań w życiu prywatnym 58-letnia gwiazda odnotowuje kolejne sukcesy w karierze zawodowej.
Moda
Nicole Kidman ponownie podejmuje współpracę ze znaną marką luksusową
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Stylizacja, w której Melania Trump wystąpiła na kolacji w Windsorze, wzbudziła kontrowersje.
Moda
Ekspertka savoir-vivre'u o stylizacji Melanii Trump w Windsorze: Tak się nie siada do stołu
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie