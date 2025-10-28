Córka Gwyneth Paltrow podbija nie tylko świat mody. Zasługuje na miano "nepo baby"?

Aktualizacja: 28.10.2025 13:52 Publikacja: 28.10.2025 11:52
Apple Martin została ambasadorką marki Self-Portrait
Gdy na początku października Nicole Kidman została ambasadorką Chanel, podczas inauguracyjnego pokazu mody francuskiej marki towarzyszyły jej córki, 17-letnia Sunday Rose i 14-letnia Faith Margaret. Choć dla młodszej pociechy aktorki było to pierwsze takie „wyjście”, do licznych zdjęć u boku mamy pozowała bez cienia skrępowania, a w kierunku pierwszego rzędu, w którym miała zasiąść, by obejrzeć show, zmierzała pewnym krokiem, dotrzymując tempa bardziej doświadczonej siostrze. Ta miała już okazję wziąć udział w wydarzeniu podobnej rangi, gdy jako 16-latka otwierała paryski pokaz mody Miu Miu w charakterze modelki. – Obiecałam jej, że po jej 16. urodzinach zgodzę się na udział w pokazie – deklarowała Nicole Kidman w rozmowie z Victorią Beckham dla magazynu „Vogue” w sierpniu .
Brytyjska projektantka mody nie czekała aż tak długo z decyzją o udziale swoich dzieci w licznych pokazach i spotkaniach, podczas których występuje w charakterze organizatorki lub osoby zasiadającej w honorowym, pierwszym rzędzie. 14-letnia obecnie Harper Beckham, najmłodsza pociecha gwiazdorskiej pary – Victorii i Davida Beckhamów – miała zaledwie dwa lata, gdy siedząc na kolanach taty podziwiała kolekcję ubrań sygnowanych logo marki swojej mamy. Widok uroczej dziewczynki w sukni z kokardami oraz w starannie zaczesanym koczku na czubku głowy rozczulił między innymi Annę Wintour, zajmującą miejsce tuż obok i zerkającą w stronę dwulatki z rzadko goszczącym na jej twarzy uśmiechem.
Dla dzieci gwiazd, obecność na prestiżowych pokazach mody, premierach filmowych, galach rozdania nagród czy balach charytatywnych stanowi stały element ich codzienności, a chęć rozwoju kariery w kierunku zbliżonym do tego, który obrali rodzice, zdaje się naturalnym wyborem. Do grona młodych osób, podejmujących kolejne zawodowe wyzwania w świecie show-biznesu, będącym dla nich naturalnym środowiskiem za sprawą działalności znanych rodziców, wkracza też Apple Martin, 21-letnia córka Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina. Jako ambasadorka marki Self-Portrait zamieszcza na profilu instagramowym zdjęcia, które prezentują jej osiągnięcia, nie tylko w świecie mody.
– Witaj w rodzinie – brzmi podpis pod portretem lekko zamyślonej blondynki zerkającej w obiektyw trzymanego w dłoni telefonu. Ogłoszona przez brytyjską markę Self-Portrait współpraca z 21-letnią Apple Martin spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony internautów. – Wyglądasz zjawiskowo; Trudno oderwać od ciebie wzrok – pisano w komentarzach. Na kolejnych fotografiach zamieszczanych tuż po tym, jak nazwisko nowej ambasadorki marki zostało podane do publicznej wiadomości, widać córkę gwiazdorskiej pary pozującą do zdjęć w scenerii rajskiego ogrodu. Zrywanie jabłek z drzew, strzelanie z łuku, piknik w bajecznej scenerii czy pozowanie z wijącym się wokół szyi wężem, mają służyć nie tylko prezentacji najnowszej kolekcji ubrań Self-Portrait, ale i „podkreślać swobodną autoekspresję bohaterki, tożsamą z charakterem marki” – jak można przeczytać w komentarzu pod sesją zdjęciową.
– Współpraca z Apple Martin jest niezwykle inspirująca – brzmi dalsza część podpisu, którego autorem jest założyciel londyńskiej marki, Han Chong. – Apple symbolizuje nowe pokolenie kobiet, które wkraczają w dorosłość na własnych zasadach i posiadają takie atuty jak: pewność siebie, ciekawość świata, odwaga w wyrażaniu własnego zdania. Jest komunikatywna, profesjonalna i niezmiernie zabawna, co sprawia że z dumą witamy ją w naszej rodzinie – napisano.
Apple Blythe Alison Martin, jak brzmi pełne imię i nazwisko urodzonej w Londynie córki wykonawcy hitu „A Sky Full of Stars” oraz gwiazdy filmu „Wielkie nadzieje”, również w entuzjastyczny sposób wypowiada się na temat nowo nawiązanej współpracy. – Jestem tak podekscytowana na myśl o tym, że zaproponowano mi rolę nowej Miss Self-Portrait – napisała na Instagramie. – To prawdziwe szaleństwo i czuję się wręcz oszołomiona. Współpraca z tak utalentowanymi osobami to prawdziwa przyjemność – dodała następczyni takich gwiazd jak między innymi Kate Moss czy pochodząca z Korei Południowej wokalistka i aktorka, Jisoo, które w minionych sezonach promowały produkty marki.
Choć 21-latka debiutuje w charakterze ambasadorki danej firmy odzieżowej, udział w kampanii modowej znanej na świecie marki nie jest dla niej nowością. We wrześniu wystąpiła wraz z mamą w sesji promującej jesienno-zimową kolekcję kalifornijskiej marki Gap. – Ma niesamowity styl. Prosty, ale z drobiną ekstrawagancji. Podbiera też sporo ubrań z mojej szafy – mówiła Gwyneth Paltrow w nagraniu wykonanym podczas sesji zdjęciowej. – Jeśli mogłabym jej udzielić jakiejkolwiek rady, to chyba powtórzyłabym jej to, co już doskonale wie: aby zawsze, bezkompromisowo, była sobą – dodaje gwiazda filmu „Utalentowany pan Ripley” na koniec nagrania.
Absolwentka prywatnej szkoły Crossroads School for Arts & Sciences w Santa Monica w Kalifornii, już przed dwoma laty miała okazję przekonać się o potędze słów mamy, gdy zasiadła w pierwszym rzędzie podczas pokazu mody Chanel w Paryżu. Choć na widowni nie zabrakło takich sław jak między innymi Tilda Swinton, Marion Cotillard czy Vanessa Paradis, to właśnie nastoletnia wówczas Apple Martin przyciągała uwagę fotoreporterów, a następnie stała się ofiarą niewybrednych komentarzy w mediach. – Na początku czytałam wszystkie te opinie, ale później zrozumiałam, że należy je ignorować, ponieważ takie oceny bywają bardzo krzywdzące. Mogę jedynie robić swoje i przejmować się tym, co mówią o mnie najbliżsi, a nie przypadkowi internauci, których nigdy nie poznam osobiście – mówiła w wywiadzie dla „Interview Magazine” w kwietniu , wracając pamięcią do tamtych wydarzeń.
W zawodowym portfolio początkującej modelki znajdują się nie tylko współprace z wiodącymi markami modowymi, ale i pierwsze dokonania muzyczne. Przed czterema laty we współpracy z zespołem Coldplay stworzyła utwór „Let Somebody Go”, w którym gościnnie u boku Chrisa Martina zaśpiewała Selena Gomez. W minionym roku na płycie „Moon Music” ukazał się współtworzony przez nią utwór „feelslikeimfallinginlove”. Choć w przypadku wspomnianych piosenek córka frontmana grupy nie miała okazji zaprezentować swoich umiejętności wokalnych, i na ten etap przyszedł czas. W październiku Apple Martin dołączyła na scenie do zespołu Jade Street, by podczas koncertu w Cannery Hall w Nashville wspólnie z duetem wykonać utwór „Satellites”. Oficjalna premiera singla została zapowiedziana na 28 października, jednak dzięki nagraniu zamieszczonemu w mediach społecznościowych młodej artystki, piosenka zyskała rozgłos jeszcze przed tą datą. – Jak często można zobaczyć córkę Chrisa Martina na scenie podczas niespodziewanego występu przed publicznością w Nashville? – brzmiał jeden z komentarzy zamieszczonych na TikToku po koncercie. Sądząc po odważnych przedsięwzięciach wschodzącej gwiazdy, niestrudzenie dopingowanej przez uzdolnionych rodziców, można domniemywać, że podobnych okazji nie zabraknie w przyszłości.
