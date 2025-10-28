Córka Gwyneth Paltrow podbija nie tylko świat mody. Zasługuje na miano "nepo baby"?

Gdy na początku października Nicole Kidman została ambasadorką Chanel, podczas inauguracyjnego pokazu mody francuskiej marki towarzyszyły jej córki, 17-letnia Sunday Rose i 14-letnia Faith Margaret. Choć dla młodszej pociechy aktorki było to pierwsze takie „wyjście”, do licznych zdjęć u boku mamy pozowała bez cienia skrępowania, a w kierunku pierwszego rzędu, w którym miała zasiąść, by obejrzeć show, zmierzała pewnym krokiem, dotrzymując tempa bardziej doświadczonej siostrze. Ta miała już okazję wziąć udział w wydarzeniu podobnej rangi, gdy jako 16-latka otwierała paryski pokaz mody Miu Miu w charakterze modelki. – Obiecałam jej, że po jej 16. urodzinach zgodzę się na udział w pokazie – deklarowała Nicole Kidman w rozmowie z Victorią Beckham dla magazynu „Vogue” w sierpniu .

Brytyjska projektantka mody nie czekała aż tak długo z decyzją o udziale swoich dzieci w licznych pokazach i spotkaniach, podczas których występuje w charakterze organizatorki lub osoby zasiadającej w honorowym, pierwszym rzędzie. 14-letnia obecnie Harper Beckham, najmłodsza pociecha gwiazdorskiej pary – Victorii i Davida Beckhamów – miała zaledwie dwa lata, gdy siedząc na kolanach taty podziwiała kolekcję ubrań sygnowanych logo marki swojej mamy. Widok uroczej dziewczynki w sukni z kokardami oraz w starannie zaczesanym koczku na czubku głowy rozczulił między innymi Annę Wintour, zajmującą miejsce tuż obok i zerkającą w stronę dwulatki z rzadko goszczącym na jej twarzy uśmiechem.

Dla dzieci gwiazd, obecność na prestiżowych pokazach mody, premierach filmowych, galach rozdania nagród czy balach charytatywnych stanowi stały element ich codzienności, a chęć rozwoju kariery w kierunku zbliżonym do tego, który obrali rodzice, zdaje się naturalnym wyborem. Do grona młodych osób, podejmujących kolejne zawodowe wyzwania w świecie show-biznesu, będącym dla nich naturalnym środowiskiem za sprawą działalności znanych rodziców, wkracza też Apple Martin, 21-letnia córka Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina. Jako ambasadorka marki Self-Portrait zamieszcza na profilu instagramowym zdjęcia, które prezentują jej osiągnięcia, nie tylko w świecie mody.



Założyciel Self-Portrait o Apple Martin: komunikatywna, profesjonalna, niezmiernie zabawna

– Witaj w rodzinie – brzmi podpis pod portretem lekko zamyślonej blondynki zerkającej w obiektyw trzymanego w dłoni telefonu. Ogłoszona przez brytyjską markę Self-Portrait współpraca z 21-letnią Apple Martin spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony internautów. – Wyglądasz zjawiskowo; Trudno oderwać od ciebie wzrok – pisano w komentarzach. Na kolejnych fotografiach zamieszczanych tuż po tym, jak nazwisko nowej ambasadorki marki zostało podane do publicznej wiadomości, widać córkę gwiazdorskiej pary pozującą do zdjęć w scenerii rajskiego ogrodu. Zrywanie jabłek z drzew, strzelanie z łuku, piknik w bajecznej scenerii czy pozowanie z wijącym się wokół szyi wężem, mają służyć nie tylko prezentacji najnowszej kolekcji ubrań Self-Portrait, ale i „podkreślać swobodną autoekspresję bohaterki, tożsamą z charakterem marki” – jak można przeczytać w komentarzu pod sesją zdjęciową.