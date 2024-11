Ważne wystąpienie 13-letniej Harper Beckham. Wręczyła nagrodę matce

Kilka miesięcy temu, z okazji 13 urodzin Harper Beckham, Victoria i David opublikowali w mediach społecznościowych nagranie rejestrujące najważniejsze momenty jej życia: pierwsze kroki, rodzinne wakacje, wspólne zabawy, domowe pokazy mody, w trakcie których kilkuletnia dziewczynka z gracją prezentuje kreacje mamy, dobierając do nich o kilka numerów za duże szpilki. Wśród niezliczonych ujęć dynamicznie zmieniających się w rytm piosenki Bruno Marsa, „Just the Way You Are”, widać szczęśliwą jubilatkę w objęciach rodziców oraz trojga starszych braci: 25-letniego Brooklyna, 22-letniego Romeo oraz 19-letniego Cruza. – Serdeczne życzenia urodzinowe dla mojej najlepszej przyjaciółki! Jesteś urocza i wspaniała, a twój uśmiech rozgrzewa nasze serca każdego dnia. Bardzo cię kochamy i jesteśmy dumni z tego, jaką piękną i utalentowaną młodą damą stajesz się na naszych oczach – tak zamieszczony na Instagramie 10 lipca kolaż podpisała Victoria Beckham.

Kilka miesięcy później 13-latka miała okazję odwdzięczyć się mamie za jej ciepłe słowa i okazywane dotychczas wsparcie. W poruszającym przemówieniu podczas zorganizowanej przez „Harper’s Bazaar” gali rozdania nagród dla Kobiet Roku, jedyna córka Victorii i Davida Beckhamów nie tylko zjawiskowo zaprezentowała się na scenie, ale też kilkakrotnie rozbawiła publiczność dostosowanymi do okazji żartami. Co powiedziała na temat słynnej mamy i z jakiej okazji pojawiła się tego wieczoru na scenie?



Victoria Beckham odbiera nagrodę dla Przedsiębiorcy Roku z rąk córki

– Jestem bardzo podenerwowana – wyznała nastolatka w pierwszych słowach przemówienia, co rozbawiło publiczność zgromadzoną w zabytkowym londyńskim hotelu Claridge. Po chwili jednak odważnie kontynuowała przemowę, witając gości i zręcznie przemycając kolejne żarty, które pomagały jej uspokoić lekko rozedrgany głos. – Jestem podekscytowana, że mogę dziś przekazać nagrodę dla Przedsiębiorczyni Roku. Cieszę się tym bardziej, że w środku tygodnia powinnam raczej odrabiać pracę domową, ponieważ jutro idę do szkoły. Mam nadzieję, że nie będę miała przez to kłopotów – dodała z uśmiechem.

Gdy śmiech zgromadzonych nieco się wyciszył, Harper Beckham pewnym głosem poinformowała publiczność, że wspomniana nagroda powędruje w ręce najbliższej jej sercu osoby. – Zwyciężczynią jest kobieta, na którą od zawsze patrzę z podziwem. Samodzielnie stworzyła niesamowitą markę, pokazując mi, jaką wartość ma ciężka praca, wielkie marzenia i wyznaczanie sobie wysokich standardów – wyjaśniła dumnie. – Nauczyła mnie, że każdy sukces wymaga ciężkiej pracy i że zawsze należy być uczynnym, niezależnie od ilości wykonywanych obowiązków. Dziś z dumą wręczam nagrodę Przedsiębiorczyni Roku inspirującej kobiecie, która jest dla mnie całym światem: mojej wspaniałej mamie, Victorii Beckham – dodała na zakończenie, padając w ramiona mamy, która dołączyła do niej na scenie.