Wspomnienie o Ewie Dałkowskiej. "Zawsze była zanurzona w przyszłości"

Była osobą głęboko wierzącą, ale też nie zawsze tak było. W 2017 roku wzięła ślub kościelny ze swoim mężem. - Po 40 latach niewiary to jest coś – podkreślała. Opowiadała mi, jak z radością zaprosiła wtedy kolegów z teatru: - Po ślubie przyszłam do teatru i pomyślałam sobie, że trzeba się tym podzielić, tak jak dzielimy się swoimi urodzinami, imieninami, świętami. Zaprosiłam kolegów na przyjęcie ślubne. Zareagowali niesamowicie pozytywnie. Nieprawdopodobnie serdecznie - opowiadała. Powrót do wiary był dla niej procesem trudnym, ale ważnym. - Mój mąż jest bardzo wierzący. Jeżeli nie ma się ślubu kościelnego, to nie można przystępować do komunii, spowiedzi. Można tylko chodzić do kościoła. Ale jest się pozbawionym paru łask. Miałam z tego powodu wyrzuty sumienia - przyznała. Wspominała też, jak wielką rolę w jej duchowej przemianie odegrał zaprzyjaźniony ksiądz Mariusz Cywka. Z nim pojechała też do Smoleńska, tuż po katastrofie: - Udało się odprawić tam mszę, na tej łące smoleńskiej. To było coś niezwykłego zupełnie – wspominała.

Nie lubiła mówić o sobie w kategoriach „legendy”, choć niektórzy tak ją nazywali. Zawsze była zanurzona w przyszłości. - Mam tyle różnych rzeczy do zrobienia – powtarzała. – Jestem bez przerwy obłożona książkami. Chciałabym mieć rozum, żeby to wszystko, co czytam, zapamiętać – opowiadała.

Każda premiera bardzo ją wyczerpywała. – Czuję się tak, jakby szatany piły ze mnie krew – mówiła i nie wiadomo było, czy mówi żartem, czy faktycznie tak czuje. Potem z nową energią wracała do pracy. – Może to jest sensem – praca. I żeby z niej coś dla innych wynikało – to było jej credo.

Ewa Dałkowska miała jeszcze jedno oblicze – piosenkarki. Przygotowywała recitale: „Marzenie o kwitnącym kraju” w Teatrze Kwadrat, „To śpiewała Ordonka” w Teatrze Powszechnym. Brała udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, gdzie prezentowała m.in. recital „Zziębnięte serce”, wydany na płycie. Śpiewała w kabarecie Pod Egidą, wystąpiła w spektaklu „Zimy żal”, przypominając piosenki Przybory i Wasowskiego.

Ewę Dałkowską wspominają przyjaciele aktorzy.