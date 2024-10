Była prezentem dla świata - wspomina Elżbietę Zającównę aktorka Beata Kawka

Dodaje, że podziwiała Zającównę jako utalentowaną aktorkę, ale też to, że Elżbieta stanowiła wsparcie dla młodszych kolegów po fachu. - Kiedy zaczęłam pracować w Teatrze Miejskim w Lesznie, Ela przyjechała i zagrała w dwóch spektaklach. Przepięknie wcieliła się w Królową Śniegu, a potem zagrała główną bohaterkę w „Wiśniowym Sadzie”. W „Królowej Śniegu” grali właściwie tylko młodzi ludzie, prosto po szkole. Ela była dla nich opoką, wprowadzała na scenę, otaczała opieką, jak prawdziwa mentorka. To było bardzo piękne. Kiedy przyjeżdżała do Leszna, zostawała na tydzień albo dwa. Wtedy spędzałyśmy ze sobą dużo czasu. Wspólne wieczory, spacery i obiady na rynku – wspomina Beata Kawka.

Elżbieta Zającówna była wspaniałą matką i opiekunką

W ostatnich latach Elżbieta Zającówna nie była często angażowana do nowych ról, ale też nigdy nie narzekała ani nie próbowała na siłę wracać na scenę. - Ela nie była osobą, która zabiegała o role. Nigdy nie słyszałam, żeby dzwoniła gdziekolwiek, prosząc o angaż. Ale jeśli ktoś ją zaprosił, to z radością przyjmowała propozycje – mówi Kawka. Dodaje, że Elżbieta była też wspaniałą matką i opiekunką. Opiekowała się swoją panią profesor ze szkoły teatralnej, jeździła do niej do Krakowa. A po śmierci siostry, która zmarła na raka, Zającówna przejęła opiekę nad jej dziećmi. - Jeździła do nich do Krakowa. To były również jej dzieci – wspomina Kawka.

Ostatnie lata wydawały się dla Elżbiety Zającówny trudnym czasem. Choroba, a potem pandemia sprawiły, że coraz bardziej wycofywała się z życia zawodowego i towarzyskiego. - W ostatnich latach dzwoniłam do niej, chciałam coś wspólnie zaplanować, ale mówiła, że woli odpocząć, że sobie odpuszcza. A potem nadeszła pandemia. Ela bardzo się wtedy chroniła, bo przy jej chorobach było to zagrożenie – opowiada Kawka.

Śmierć Elżbiety Zającówny pozostaje dla bliskich ogromnym ciosem. - To nie jest wiek na umieranie – podsumowuje z żalem Beata Kawka. I dodaje: - Była prezentem dla świata.