Młoda matka zyskała sławę, prezentując oryginalny sposób na wieczorny reset. Inspiracja?

Carys Harding i jej wieczorny reset

Znakiem charakterystycznym 27-letniej mieszkanki Swansea – poza lekko zachrypniętym głosem, burzą ciemnych loków i tempem mówienia porównywalnym do rozemocjonowanego maklera giełdowego – jest tak zwany wieczorny reset. W trakcie 20-minutowej krzątaniny po domu, wieńczącej każdy pracowity dzień młodej mamy, Carys Harding odkłada na miejsce porozrzucane przedmioty, czyści stoły, blaty i inne powierzchnie noszące ślady użytkowania przez energicznych kilkulatków, a następie przygotowuje się do kolejnego intensywnego dnia w towarzystwie swoich pociech. Codzienny rytuał starannie dokumentuje, montując go w kilkuminutowy filmik umieszczany następnie w mediach społecznościowych. – Lubię dzielić się z innymi poradami na temat tego, jak ułatwiać sobie wykonywanie codziennych obowiązków, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że bycie mamą i utrzymanie domu w czystości nie należą do najłatwiejszych zadań – przyznaje.

W odróżnieniu od influencerek, zamieszczających na swoich profilach instagramowych bajecznie kolorowe zdjęcia i nagrania z egzotycznych wakacji czy miejsc przepełnionych blichtrem, ambitna 27-latka dzieli się z obserwatorami naturalnymi kadrami obrazującymi jej codzienność, pozbawioną wymyślnych filtrów. – W moim odczuciu to właśnie przekonuje odbiorców do mnie. Pokazuję szybkie, bardzo proste metody na sprzątanie w domu. Każdy, kto ogląda moje nagrania, może bez trudu powtórzyć wszystkie pokazane czynności. Nie używam trudno dostępnych produktów do czyszczenia. Stosuję kilka najpopularniejszych środków, zwykłe ściereczki i podstawowe przedmioty, dzięki którym w krótkim czasie udaje mi się doprowadzić dom do czystości. Efekt jest bardzo satysfakcjonujący, a ja nie odczuwam zmęczenia po takim wieczornym resecie – wyjaśnia w rozmowie z BBC.



Carys Harding: tak, chcę być inspiracją dla innych

Carys Harding podkreśla, że prezentowane przez nią nagrania nie służą temu, by zachęcić obserwatorów do wzmożonego wysiłku związanego z zaawansowanym sprzątaniem ich domów czy mieszkań. Wykonywane czynności, powtarzane regularnie, pozwolą uniknąć wielogodzinnego sprzątania, na które zwykle przeznacza się wyczekiwaną po intensywnym tygodniu pracy sobotę. – Aktywności, które nazywam wieczornym resetem, są na tyle proste, że każdy może bez problemu przeznaczyć na nie kilka minut: szybkie opróżnienie zmywarki czy przetarcie stołu w kuchni. Tata zawsze powtarzał mi, że jeśli jakaś czynność zajmuje mniej niż dwie minuty, należy wykonać ją od razu – przekonuje.

Niezobowiązujące stylizacje złożone głównie z wygodnych spodni i T-shirtów, luźno upięty koczek, brak nienaturalnych ozdób w postaci doczepionych rzęs czy przydługich paznokci, czynią młodą twórczynię treści internetowych osobą autentyczną, z którą odbiorczynie łatwo mogą się zidentyfikować. – Prezentowane przeze mnie treści są realistyczne, pozbawione zbędnych filtrów. Moim celem jest po prostu pokazanie życia typowej mamy trojga dzieci. Tak, chcę być inspiracją dla innych. Tak, chcę, aby moje porady motywowały obserwatorki do działania. Ale zależy mi jednocześnie na tym, aby nie wpędzać nikogo w poczucie winy. Jeśli tak się dzieje, polecam przełączenie się na inny kanał – dodaje w cytowanej rozmowie.