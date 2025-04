Boom boom, czyli luksus dla tych, których na niewiele stać. Nowy trend w pokoleniu Z

Kolor ma w trendzie boom boom ogromne znaczenie. Z jednej strony to klasyczne biel i czerń, beże i szarości, ale po godzinach należy postawić też na to, co ma przykuwać wzrok: fuksję, neonowe zielenie, turkusy, fiolety oraz metaliczne akcenty. Im bardziej dramatycznie, tym lepiej. I im bliżej do image’u bywalców klubów disco z przełomu lat 80. i 90., tym bliżej tej mody. W dodatkach wręcz wymagana jest nuta kiczu. W kolekcji Valentino pojawiła się minitorebka w kształcie plastikowego kota. Projekt debiutującego w roli kreatora tego domu Alessandra Michele’a kosztuje 4,5 tys. euro. Za 6 tys. euro została sprzedana na aukcji internetowej złota torebka autorstwa Judith Leiber w kształcie telefonu komórkowego z lat 80. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zgodnie z tą tendencją zakładają wysokie skórzane kozaki, chętnie lakierowane i za kolano – inspirowane słynnymi butami Julii Roberts w „Pretty woman” (tym razem przed metamorfozą). Perły, złoto i diamenty to też ważne elementy kreacji. Nie muszą być prawdziwe, ważne, by były okazałe.

Trend boom boom podchwyciły już gwiazdy. Cate Blanchett miała na sobie stylizację prosto z wybiegu Toma Forda, składającą się z neonowej zielonej bluzki z kokardą i różowego pastelowego garnituru, a Parker Posey wybrała na wieczorne wyjście w Nowym Jorku białą torebkę Gucci 1947, w komplecie z luksusowym futrzanym płaszczem tej samej marki. „Czy może być coś bardziej boom boom?” – pyta retorycznie Rebecca Jane Hill z brytyjskiej edycji „ELLE”.

Trend boom boom to nie tylko styl życia, to też polityka

Wbrew pozorom kultura boom boom to nie tylko zabawy z modą. To też manifest ludzi, którzy zauważają ścieżki, którymi toczy się koło historii. W 1987 roku legendarna obecnie redaktor naczelna amerykańskiego „Vogue’a” Anna Wintour przybyła do Nowego Jorku, a Donald Trump opublikował swoją książkę „The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów”, w której na podstawie własnych doświadczeń udzielał rad dotyczących inwestycji w nieruchomości i innych interesów. Trendsetterzy wprowadzali na salony trend glamour. Tylko, że w wyniku działań ekonomicznych bogaci stawali się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. W czarny poniedziałek nowojorskiej giełdy, 19 października, Dow Jones spadł do najniższego poziomu w historii, ciągnąc za sobą w dół indeksy innych ważnych rynków. Morwenne Ferrier z magazynu „The Guardian” analizuje: „Wraz z reelekcją Trumpa, niestabilnością technologiczną i finansową oraz katastrofą klimatyczną (która w 1987 roku była raczej w tle niż na pierwszym planie), nadszedł czas na odrodzenie mentalności boomu”.

Wśród problemów trapiących młodych ludzi dziennikarka wymienia trudności związane z kryzysem kosztów utrzymania, stagnacją wzrostu płac i konkurencyjnym rynkiem pracy, co nie pozwala im na gromadzenie nawet najmniejszych oszczędności, a co dopiero inwestowanie. „W przerwach między rozmowami o branży, dyskusje o innych bieżących wydarzeniach były bardziej ostrożne.

Ludzie wypowiadali się na temat pożarów w Los Angeles, reelekcji Trumpa, amerykańskiej reakcji na wojnę na Ukrainie i możliwości szerszej wojny w Europie z większą rezygnacją, niż mogłem się spodziewać” – alarmował też Sean Monahan, relacjonując ostatni tydzień mody w Paryżu. Z tych powodów pokolenie Z, choćby w kwestii mody, baczniej przygląda się ekologii, ekonomii, łańcuchom dostaw i przedłużaniu cyklu życia przedmiotów.