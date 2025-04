Pokolenie Z to generacja „ukośników”. Ten model działania pracownika zmienia firmy

Przedstawiciele pokolenia Z zmieniają rynek pod kątem większego nacisku na utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. „Przez dziesięciolecia ‘właściwa’ ścieżka kariery była prosta: zdobyć pracę, utrzymać ją i wspinać się po szczeblach kariery. Jeśli zbyt często przeskakiwałeś między rolami, musiałeś wymyślać historie i wymówki na następną rozmowę kwalifikacyjną. Pracodawcy postrzegali cię jako osobę nielojalną, niestabilną lub niewartą inwestycji”, analizuje marketingowiec Tom Hidvegi, były starszy dyrektor ds. strategii kreatywnej w Coca-Cola Company i juror wielu konkursów w branży reklamowej, w swoim artykule w serwisie LinkedIn. „Używam terminu Generacji Slash nie tylko w odniesieniu do pokolenia Z, ale jako zmiany psychograficznej (metody, która polega na badaniu stylu życia i zachowań klientów – przyp. red.). Slasherem jest każdy, kto: odmawia bycia zaszufladkowanym w jednej roli, realizuje wiele pasji bez poczucia winy, przedkłada elastyczność nad trwałość, szuka spełnienia tak samo jak sukcesu”.

Ukośniki nie boją się również przerw w pracy zawodowej. Nie bardzo wierząc w to, że wypracują takie emerytury, na których będą mogli podróżować, realizować swoje pasje i wieść spokojne życie pod kątem finansowym, teraz organizują „miniemerytury”. To na przykład kilkumiesięczne przerwy na wyjazd do innego kraju, poznawanie obcej kultury, rozwój duchowy czy doskonalenie się w swoim hobby. „Podejście pokolenia Z do kariery wstrząsa tradycyjną kulturą pracy. Zamiast walczyć z wypaleniem zawodowym w imię obietnicy odległej emerytury, wybierają pracę w cyklach – intensywne okresy zatrudnienia, po których następują celowe przerwy”, pisze Brian Foster w amerykańskim serwisie technologicznym Glass Almanac.

Firmy muszą się dostosować do działań pokolenia Z

Eksperci oceniają, że wśród młodych pracowników będzie się pojawiać coraz więcej slasherów i zatrudniające ich organizacje powinny się do tego modelu zaadaptować, by jak najefektywniej wykorzystywać ich multitasking i wachlarz umiejętności. Tom Hidvegi radzi specjalistom HR, by zamiast walczyć ze zmianą, dostosować się do niej poprzez uznanie, że wiele zestawów umiejętności oznacza zabezpieczenie na przyszłość. Twierdzi, że organizacje powinny nastawić się na wytyczanie ścieżek kariery wokół zdolności adaptacyjnych pracowników, a nie tylko hierarchii stanowisk. Namawia także do zapewnienia takich struktur pracy, które pozwalają pracownikom na odkrywanie wielu pasji.

„Świat może wciąż się dostosowywać, ale przyszłość należy do wszechstronnie utalentowanych, pełnych pasji i nieskończenie ciekawych”, podkreśla strateg marketingowy, który w wieku 50 lat zaczął zarabiać na swojej wielkiej pasji – komponowaniu perfum.

