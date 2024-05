Moc, bogactwo, prestiż? Ekspertka mówi, jak interpretować kontrowersyjny portret króla Karola III

Czytaj więcej Kultura Dzieło "Images of a Woman" autorstwa The Beatles sprzedane za gigantyczną kwotę Images of a Woman – obraz wspólnie stworzony przez wszystkich członków grupy The Beatles w 1966 roku, został sprzedany na aukcji Chrisite’s za 1.7 miliona dolarów. Cena niemal trzykrotnie przewyższyła szacowaną kwotę. Jaka jest historia obrazu i kim byli jego poprzedni właściciele?

Czy portret można interpretować w jeszcze szerszym kontekście?

Mamy do czynienia z czasem, w którym na naszych oczach odbywa się spektakl kultury „woke”, czy też „cancel culture”, wedle której bardzo wiele zdarzeń z przeszłości jest dzisiaj negowanych wobec pełnej wiedzy i pełnej demokratycznej oceny. W ten sposób z ekspozycji zdejmowane są portrety, które niegdyś zdobiły sale na przykład prestiżowych uniwersytetów Cambridge czy Oxford. Ostatnio głośny był przypadek pomnika Cecila Rhodesa z uniwersytetu w Oxford. To są publiczne spory. Pytanie, w jaki sposób należy opowiadać historię budzi olbrzymie kontrowersje. W przypadku portretu autorstwa Jonathana Yeo mamy do czynienia z panującym monarchą, który musi podejmować pewne decyzje, przedstawiać swoje stanowisko i odnaleźć się wobec konfliktów rozgrywających się w tle. W tych okolicznościach nie ma dużo przestrzeni na neutralność wobec licznych zjawisk. Monarchia, która ma być siłą scalającą, musi szukać sposobu na zjednoczenie. Nie jestem pewna, czy ten portret ma w sobie tę siłę, ponieważ nie wprowadza takiej wiarygodnej, wyrazistej narracji o królu Karolu III. Narracji, która pozwoliłaby zrozumieć, w jakim miejscu monarchia znajduje się dzisiaj - wobec wyzwań współczesności, począwszy od tych wielkich wyzwań globalnych, takich jak kryzys klimatyczny czy konflikty wojenne na świecie. Ale i te konflikty, które rozgrywają się wewnętrznie chwilę po Brexicie. Kraj i jego mieszkańcy szukają tożsamości wobec tych wielkich przemian, w których uczestniczą. To są bardzo złożone procesy. Stworzenie portretu, który uniesie tę wielość wątków, jest bardzo trudne, bo nie wystarczy obraz, który wywoła szok lub kontrowersje. Tu potrzebny jest też filtr historyczny i być może z jakiś przyczyn ten obraz zyska status ikonicznego przedstawienia.

Czy zastosowana przez artystę kolorystyka może, pani zdaniem, odnosić się do kryzysów zdrowotnych, jakie obecnie dotykają najważniejszych reprezentantów brytyjskiej rodziny królewskiej?

Portret, który powstaje, ma realizować postulat ars longa, vita brevis (Życie krótkie, sztuka długa – przyp. red.), czyli ma przekraczać punktowy moment, w którym żyjemy i tematy, które ograniczają się do tej konkretnej chwili. Musi szukać narracji bardziej uniwersalnej. W moim odczuciu ta czerwień, której użył artysta, raczej byłaby nawiązaniem do symboliki w malarstwie na przestrzeni stuleci, gdzie kolor ten oznaczał władzę, symbolizował skuteczność, decyzyjność, siłę i także niekiedy przewagę fizyczną. Szkarłat to także kolor pasji, więc barwa, która ma bardzo złożoną symbolikę, kojarzoną z siłą, ale i z królewską godnością. W historii sztuki postaci najważniejsze były przedstawiane z użyciem palety uwzględniającej czerwień, kolory niebieskie, ultramarynę i złoto, czyli barwy, które budują wizerunek i świadczą o mocy, bogactwie, sile i prestiżu. Tak było w tym malarstwie, które przez wieki pełniło funkcję – dziś to słowo jest ograniczające, ale w historii sztuki ono ma szersze znaczenie – malarstwa o funkcjach propagandowych, które miało stanowić formę wizualnej historii, opowieści o człowieku, miejscu, państwie, czasach w szerokim kontekście.