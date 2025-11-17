Reklama
Hojny gest Michelle Obamy. Oto, kogo wsparła pokaźną kwotą

Michelle Obama nie przestaje angażować się w pomoc na rzecz edukacji dziewcząt na świecie. Zadeklarowała przekazanie pokaźnej kwoty za pośrednictwem Girls Opportunity Alliance. Cel: walka z barierami uniemożliwiającymi dziewczynkom naukę w szkołach.

Publikacja: 17.11.2025 10:09

Michelle Obama o wsparciu dziewczynek z ubogich krajów: Widzę w nich samą siebie.

Michelle Obama o wsparciu dziewczynek z ubogich krajów: Widzę w nich samą siebie.

Foto: PAP/Newscom

Dominika Drygas

– To moje życzenie, ale zarazem pokładana w was nadzieja i instrukcja postępowania: traktujcie swoją edukację poważnie. Zawsze. Nie byłabym w tym miejscu, w którym obecnie się znajduję, gdyby nie solidna nauka – apelowała Michelle Obama do studentów City College w Nowym Jorku podczas płomiennego przemówienia w czerwcu 2016 r. O potędze edukacji i nadawaniu jej najwyższego priorytetu w młodości mówiła już przed laty, dzieląc się z uczniami londyńskiej szkoły Elizabeth Garrett Anderson School własnymi doświadczeniami. – Nigdy nie opuszczałam zajęć. Uwielbiałam dostawać najwyższe oceny i bardzo cieszyło mnie to, że jestem dobrze przygotowana do lekcji. Lubiłam zjawiać się w szkole na czas. Wierzyłam, że taka postawa jest najfajniejszą rzeczą na świecie – mówiła w 2009 r.

Własne obserwacje i przeświadczenie o potędze wiedzy zdobywanej od najmłodszych lat to istotne czynniki motywujące byłą pierwszą damę Stanów Zjednoczonych do działalności charytatywnej. W ramach prowadzonej wraz z mężem inicjatywy The Girls Opportunity Alliance, 61-latka ogłosiła przekazanie imponującej kwoty na wsparcie edukacji dziewcząt z ubogich rejonów świata. Obdarowane entuzjastycznie reagują na jej szczodry gest i choć nie jest to pierwsza pomoc finansowa udzielana przez fundację, dzień, w którym ogłoszono jej przekazanie, nie został wybrany przypadkowo.

Inicjatywa, która daje dziewczętom szansę na realizację marzeń o wyższym wykształceniu

Na pierwszych zajęciach poświęconych nauce obsługi komputera nastoletnia Mosa z niewielkiej miejscowości Mochudi w Botswanie dowiedziała się, czym jest poczta elektroniczna i miała możliwość założyć swoje pierwsze konto mailowe. – Gdy dorastałam, nie mieliśmy w domu komputera. W szkole nie prowadzono zajęć poświęconych nowoczesnym technologiom – wyjaśnia w krótkim nagraniu zamieszczonym na profilu na Instagramie inicjatywy The Girls Opportunity Alliance. Działania prężnie rozwijającej się instytucji powstałej w 2018 r. w ramach założonej cztery lata wcześniej Fundacji Obama, umożliwiają takim uczennicom jak Mosa dostęp do znacznie szerszej oferty edukacyjnej niż ta, na którą może liczyć we własnym kraju. Nauka kodowania, z którą nastolatka miała szansę zetknąć się dzięki zorganizowanym w ramach The Girls Opportunity Alliance kursom, rozbudziła w niej chęć zgłębienia świata technologii i podjęcia dalszej edukacji na studiach obejmujących nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę (określanych skrótem STEM, pochodzącym od pierwszych liter nazw poszczególnych dziedzin w języku angielskim). – Chciałabym zostać inżynierem, a następnie pomagać dziewczynkom z mojej wioski podejmować takie same działania – mówi, z uśmiechem sterując samodzielnie uruchomionym dronem.

Strona internetowa i profile w mediach społecznościowych The Girls Opportunity Alliance obfitują w historie podobne do tej, przedstawionej przez Mosę. 15-letnia Brenda z Tanzanii, każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć w szkole wyruszająca w dwugodzinną pieszą podróż po wodę dla całej rodziny czy 13-letnia Sharifah z Ugandy, która ze względu na brak dostępu do środków higieny osobistej raz w miesiącu na kilka dni zmuszona była opuszczać zajęcia w szkole – te dziewczęta, stojące u progu dorosłości, mimo odległości geograficznej, łączy co najmniej jedno. Trudna sytuacja finansowa w ich krajach i wynikający z niej niewystarczający poziom edukacji oferowanej najmłodszym mieszkańcom, odbiera im szansę na realizację marzeń o wyższym wykształceniu i wyrwaniu się z kręgu ubóstwa. Inicjatywy takie jak ta, uruchomiona przez Michelle Obamę, mają temu zaradzić.

Michelle Obama o The Girls Opportunity Alliance: Pomoc dla ponad 120 tys. dziewcząt na świecie

Od siedmiu lat The Girls Opportunity Alliance bez zarzutu realizuje podjęte zadanie. – Gdy dziewczęta otrzymują szanse, na które zasługują, zyskuje na tym cały świat. Tworzymy społeczność ponad 4000 leaderek organizacji oddolnych w ponad 30 krajach, od Chicago aż po Wietnam, które pomagają nam w realizacji misji. Dzięki zebranym dotychczas środkom finansowym udało się pomóc ponad 120 tys. dziewcząt na świecie. Otrzymały stypendia naukowe, dostęp do rozmaitych kursów, a fundusze przekazane społecznościom, w których żyją, umożliwiły utworzenie w najbliższej okolicy ośrodków edukacyjnych czy internatów – można przeczytać na stronie internetowej The Girls Opportunity Alliance.

Utrudniony dostęp do edukacji, a także zakorzenione w kulturach wielu krajów tradycje prowadzą do wieloletniego powielania pewnych schematów, które dla młodych osób wiążą się z brakiem jakichkolwiek perspektyw przerwania dramatycznego ciągu wydarzeń. – Na całym świecie około 12 mln dziewcząt rocznie zmuszanych jest do zawierania małżeństw przed osiągnięciem pełnoletności. Małżeństwa w tak młodym wieku zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu dziewcząt, uniemożliwiają im dostęp do edukacji i mogą doprowadzić do tego, że one, ich rodziny i całe społeczności utkną w kręgu ubóstwa. Z tym globalnym i często bagatelizowanym problemem powoli mierzą się takie kraje jak Kolumbia, Sierra Leone czy Zambia. Każda dziewczynka zasługuje na szansę samodzielnego decydowania o własnym losie. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy ten proceder zostanie ukrócony raz na zawsze – można przeczytać w jednym z oświadczeń wystosowanych przez The Girls Opportunity Alliance z okazji Dnia Praw Człowieka obchodzonego 10 grudnia. Na załączonych fotografiach, wykonanych tego dnia w Malawi, Michelle Obama stoi ramię w ramię nie tylko z nastoletnimi reprezentantkami tego kraju, ale i z Melindą French Gates oraz Amal Clooney. – Naszym zadaniem jest wzmacniać te młode dziewczyny, oferować im pomoc i uświadamiać, jakie prawa im przysługują. Niesprawiedliwość, jakiej doświadczają w swoich lokalnych społecznościach i rodzinach, jest warta każdego wysiłku i determinacji porównywanej do tej, jakiej potrzeba, by wygrać wojnę – mówiła ta ostatnia w rozmowie z BBC po serii spotkań i wykładów w malawijskim mieście Mchinji.

Michelle Obama: w tych dziewczynach widzę samą siebie

Według cytowanych przez BBC danych UNICEF, obecnie na świecie żyje 650 mln dziewcząt i kobiet, które zawarły związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia, co przekłada się na ponad 12 mln dziewcząt rocznie uczestniczących w ceremoniach zaślubin w charakterze panny młodej. Ze statystyk UNICEF wynika, że małżeństwa z osobami niepełnoletnimi stanowią 19 proc. związków na świecie, czyli zaledwie o 4 proc. mniej niż 10 lat temu, a całkowite wyeliminowanie tego problemu to proces, który może trwać do 300 lat. – Wierzę, że ten czas można znacznie skrócić. Jest to palący problem, którego nie można już dłużej lekceważyć. W tych młodych dziewczynach widzę siebie samą. Widzę w nich również moje córki – wyjaśniała Michelle Obama w cytowanej rozmowie z BBC.

Mając świadomość powagi trudności, z jakimi borykają się nastoletnie mieszkanki tych rejonów świata, których dotyczą wyżej opisane problemy, Michelle Obama udzieliła kolejnego finansowego wsparcia w ramach inicjatywy The Girls Opportunity Alliance. Kwota 2,5 mln dol. została przekazana oddolnym organizacjom lokalnym działającym na rzecz fundacji. – Te grupy zmieniają sposób, w jaki dziewczęta postrzegają siebie w swoich społecznościach i na świecie. Pomagają kształcić leaderki, tak potrzebne dla lepszej przyszłości, na którą zasługujemy wszyscy. Sukces tych młodych dziewcząt przekłada się na sukces każdego z nas – deklarowała za pośrednictwem mediów społecznościowych w dniu, w którym obchodzone jest Międzynarodowe Święto Dziewczynek. W nagraniu, oprócz byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, pojawiają się reprezentantki kilku afrykańskich krajów, z entuzjazmem opowiadające o działaniach, jakie mają możliwość podejmować dzięki uzyskanym środkom finansowym. – Asanteni! – wołają mieszkanki Tanzanii, w swoim języku przekazując podziękowania za wsparcie umożliwiające edukację młodych mieszkanek kraju w zakresie świadomego decydowania o wstępowaniu w związki i zakładaniu rodziny. – Selam! – wtórują im reprezentantki Etiopii, które za sprawą otrzymanej pomocy finansowej mogły skorzystać ze stypendiów umożliwiających im wstąpienie do profesjonalnego klubu biegowego i rozpoczęcie regularnych treningów w tej dyscyplinie. – Dziewczyny muszą biegać – dodają na koniec, triumfalnie podskakując i machając do kamery. I niech pozostanie to jedyny przymus, jakiemu będą poddane te pełne energii, młode osoby.

