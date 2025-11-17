Michelle Obama o The Girls Opportunity Alliance: Pomoc dla ponad 120 tys. dziewcząt na świecie

Od siedmiu lat The Girls Opportunity Alliance bez zarzutu realizuje podjęte zadanie. – Gdy dziewczęta otrzymują szanse, na które zasługują, zyskuje na tym cały świat. Tworzymy społeczność ponad 4000 leaderek organizacji oddolnych w ponad 30 krajach, od Chicago aż po Wietnam, które pomagają nam w realizacji misji. Dzięki zebranym dotychczas środkom finansowym udało się pomóc ponad 120 tys. dziewcząt na świecie. Otrzymały stypendia naukowe, dostęp do rozmaitych kursów, a fundusze przekazane społecznościom, w których żyją, umożliwiły utworzenie w najbliższej okolicy ośrodków edukacyjnych czy internatów – można przeczytać na stronie internetowej The Girls Opportunity Alliance.

Utrudniony dostęp do edukacji, a także zakorzenione w kulturach wielu krajów tradycje prowadzą do wieloletniego powielania pewnych schematów, które dla młodych osób wiążą się z brakiem jakichkolwiek perspektyw przerwania dramatycznego ciągu wydarzeń. – Na całym świecie około 12 mln dziewcząt rocznie zmuszanych jest do zawierania małżeństw przed osiągnięciem pełnoletności. Małżeństwa w tak młodym wieku zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu dziewcząt, uniemożliwiają im dostęp do edukacji i mogą doprowadzić do tego, że one, ich rodziny i całe społeczności utkną w kręgu ubóstwa. Z tym globalnym i często bagatelizowanym problemem powoli mierzą się takie kraje jak Kolumbia, Sierra Leone czy Zambia. Każda dziewczynka zasługuje na szansę samodzielnego decydowania o własnym losie. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy ten proceder zostanie ukrócony raz na zawsze – można przeczytać w jednym z oświadczeń wystosowanych przez The Girls Opportunity Alliance z okazji Dnia Praw Człowieka obchodzonego 10 grudnia. Na załączonych fotografiach, wykonanych tego dnia w Malawi, Michelle Obama stoi ramię w ramię nie tylko z nastoletnimi reprezentantkami tego kraju, ale i z Melindą French Gates oraz Amal Clooney. – Naszym zadaniem jest wzmacniać te młode dziewczyny, oferować im pomoc i uświadamiać, jakie prawa im przysługują. Niesprawiedliwość, jakiej doświadczają w swoich lokalnych społecznościach i rodzinach, jest warta każdego wysiłku i determinacji porównywanej do tej, jakiej potrzeba, by wygrać wojnę – mówiła ta ostatnia w rozmowie z BBC po serii spotkań i wykładów w malawijskim mieście Mchinji.



Michelle Obama: w tych dziewczynach widzę samą siebie

Według cytowanych przez BBC danych UNICEF, obecnie na świecie żyje 650 mln dziewcząt i kobiet, które zawarły związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia, co przekłada się na ponad 12 mln dziewcząt rocznie uczestniczących w ceremoniach zaślubin w charakterze panny młodej. Ze statystyk UNICEF wynika, że małżeństwa z osobami niepełnoletnimi stanowią 19 proc. związków na świecie, czyli zaledwie o 4 proc. mniej niż 10 lat temu, a całkowite wyeliminowanie tego problemu to proces, który może trwać do 300 lat. – Wierzę, że ten czas można znacznie skrócić. Jest to palący problem, którego nie można już dłużej lekceważyć. W tych młodych dziewczynach widzę siebie samą. Widzę w nich również moje córki – wyjaśniała Michelle Obama w cytowanej rozmowie z BBC.

Mając świadomość powagi trudności, z jakimi borykają się nastoletnie mieszkanki tych rejonów świata, których dotyczą wyżej opisane problemy, Michelle Obama udzieliła kolejnego finansowego wsparcia w ramach inicjatywy The Girls Opportunity Alliance. Kwota 2,5 mln dol. została przekazana oddolnym organizacjom lokalnym działającym na rzecz fundacji. – Te grupy zmieniają sposób, w jaki dziewczęta postrzegają siebie w swoich społecznościach i na świecie. Pomagają kształcić leaderki, tak potrzebne dla lepszej przyszłości, na którą zasługujemy wszyscy. Sukces tych młodych dziewcząt przekłada się na sukces każdego z nas – deklarowała za pośrednictwem mediów społecznościowych w dniu, w którym obchodzone jest Międzynarodowe Święto Dziewczynek. W nagraniu, oprócz byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, pojawiają się reprezentantki kilku afrykańskich krajów, z entuzjazmem opowiadające o działaniach, jakie mają możliwość podejmować dzięki uzyskanym środkom finansowym. – Asanteni! – wołają mieszkanki Tanzanii, w swoim języku przekazując podziękowania za wsparcie umożliwiające edukację młodych mieszkanek kraju w zakresie świadomego decydowania o wstępowaniu w związki i zakładaniu rodziny. – Selam! – wtórują im reprezentantki Etiopii, które za sprawą otrzymanej pomocy finansowej mogły skorzystać ze stypendiów umożliwiających im wstąpienie do profesjonalnego klubu biegowego i rozpoczęcie regularnych treningów w tej dyscyplinie. – Dziewczyny muszą biegać – dodają na koniec, triumfalnie podskakując i machając do kamery. I niech pozostanie to jedyny przymus, jakiemu będą poddane te pełne energii, młode osoby.