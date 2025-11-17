Aktualizacja: 17.11.2025 12:48 Publikacja: 17.11.2025 10:09
Michelle Obama o wsparciu dziewczynek z ubogich krajów: Widzę w nich samą siebie.
Foto: PAP/Newscom
– To moje życzenie, ale zarazem pokładana w was nadzieja i instrukcja postępowania: traktujcie swoją edukację poważnie. Zawsze. Nie byłabym w tym miejscu, w którym obecnie się znajduję, gdyby nie solidna nauka – apelowała Michelle Obama do studentów City College w Nowym Jorku podczas płomiennego przemówienia w czerwcu 2016 r. O potędze edukacji i nadawaniu jej najwyższego priorytetu w młodości mówiła już przed laty, dzieląc się z uczniami londyńskiej szkoły Elizabeth Garrett Anderson School własnymi doświadczeniami. – Nigdy nie opuszczałam zajęć. Uwielbiałam dostawać najwyższe oceny i bardzo cieszyło mnie to, że jestem dobrze przygotowana do lekcji. Lubiłam zjawiać się w szkole na czas. Wierzyłam, że taka postawa jest najfajniejszą rzeczą na świecie – mówiła w 2009 r.
Własne obserwacje i przeświadczenie o potędze wiedzy zdobywanej od najmłodszych lat to istotne czynniki motywujące byłą pierwszą damę Stanów Zjednoczonych do działalności charytatywnej. W ramach prowadzonej wraz z mężem inicjatywy The Girls Opportunity Alliance, 61-latka ogłosiła przekazanie imponującej kwoty na wsparcie edukacji dziewcząt z ubogich rejonów świata. Obdarowane entuzjastycznie reagują na jej szczodry gest i choć nie jest to pierwsza pomoc finansowa udzielana przez fundację, dzień, w którym ogłoszono jej przekazanie, nie został wybrany przypadkowo.
Na pierwszych zajęciach poświęconych nauce obsługi komputera nastoletnia Mosa z niewielkiej miejscowości Mochudi w Botswanie dowiedziała się, czym jest poczta elektroniczna i miała możliwość założyć swoje pierwsze konto mailowe. – Gdy dorastałam, nie mieliśmy w domu komputera. W szkole nie prowadzono zajęć poświęconych nowoczesnym technologiom – wyjaśnia w krótkim nagraniu zamieszczonym na profilu na Instagramie inicjatywy The Girls Opportunity Alliance. Działania prężnie rozwijającej się instytucji powstałej w 2018 r. w ramach założonej cztery lata wcześniej Fundacji Obama, umożliwiają takim uczennicom jak Mosa dostęp do znacznie szerszej oferty edukacyjnej niż ta, na którą może liczyć we własnym kraju. Nauka kodowania, z którą nastolatka miała szansę zetknąć się dzięki zorganizowanym w ramach The Girls Opportunity Alliance kursom, rozbudziła w niej chęć zgłębienia świata technologii i podjęcia dalszej edukacji na studiach obejmujących nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę (określanych skrótem STEM, pochodzącym od pierwszych liter nazw poszczególnych dziedzin w języku angielskim). – Chciałabym zostać inżynierem, a następnie pomagać dziewczynkom z mojej wioski podejmować takie same działania – mówi, z uśmiechem sterując samodzielnie uruchomionym dronem.
Strona internetowa i profile w mediach społecznościowych The Girls Opportunity Alliance obfitują w historie podobne do tej, przedstawionej przez Mosę. 15-letnia Brenda z Tanzanii, każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć w szkole wyruszająca w dwugodzinną pieszą podróż po wodę dla całej rodziny czy 13-letnia Sharifah z Ugandy, która ze względu na brak dostępu do środków higieny osobistej raz w miesiącu na kilka dni zmuszona była opuszczać zajęcia w szkole – te dziewczęta, stojące u progu dorosłości, mimo odległości geograficznej, łączy co najmniej jedno. Trudna sytuacja finansowa w ich krajach i wynikający z niej niewystarczający poziom edukacji oferowanej najmłodszym mieszkańcom, odbiera im szansę na realizację marzeń o wyższym wykształceniu i wyrwaniu się z kręgu ubóstwa. Inicjatywy takie jak ta, uruchomiona przez Michelle Obamę, mają temu zaradzić.
Czytaj więcej
Najbogatsza kobieta świata, Alice L. Walton, otworzyła szkołę medyczną, w której przyszli lekarze...
Od siedmiu lat The Girls Opportunity Alliance bez zarzutu realizuje podjęte zadanie. – Gdy dziewczęta otrzymują szanse, na które zasługują, zyskuje na tym cały świat. Tworzymy społeczność ponad 4000 leaderek organizacji oddolnych w ponad 30 krajach, od Chicago aż po Wietnam, które pomagają nam w realizacji misji. Dzięki zebranym dotychczas środkom finansowym udało się pomóc ponad 120 tys. dziewcząt na świecie. Otrzymały stypendia naukowe, dostęp do rozmaitych kursów, a fundusze przekazane społecznościom, w których żyją, umożliwiły utworzenie w najbliższej okolicy ośrodków edukacyjnych czy internatów – można przeczytać na stronie internetowej The Girls Opportunity Alliance.
Utrudniony dostęp do edukacji, a także zakorzenione w kulturach wielu krajów tradycje prowadzą do wieloletniego powielania pewnych schematów, które dla młodych osób wiążą się z brakiem jakichkolwiek perspektyw przerwania dramatycznego ciągu wydarzeń. – Na całym świecie około 12 mln dziewcząt rocznie zmuszanych jest do zawierania małżeństw przed osiągnięciem pełnoletności. Małżeństwa w tak młodym wieku zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu dziewcząt, uniemożliwiają im dostęp do edukacji i mogą doprowadzić do tego, że one, ich rodziny i całe społeczności utkną w kręgu ubóstwa. Z tym globalnym i często bagatelizowanym problemem powoli mierzą się takie kraje jak Kolumbia, Sierra Leone czy Zambia. Każda dziewczynka zasługuje na szansę samodzielnego decydowania o własnym losie. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy ten proceder zostanie ukrócony raz na zawsze – można przeczytać w jednym z oświadczeń wystosowanych przez The Girls Opportunity Alliance z okazji Dnia Praw Człowieka obchodzonego 10 grudnia. Na załączonych fotografiach, wykonanych tego dnia w Malawi, Michelle Obama stoi ramię w ramię nie tylko z nastoletnimi reprezentantkami tego kraju, ale i z Melindą French Gates oraz Amal Clooney. – Naszym zadaniem jest wzmacniać te młode dziewczyny, oferować im pomoc i uświadamiać, jakie prawa im przysługują. Niesprawiedliwość, jakiej doświadczają w swoich lokalnych społecznościach i rodzinach, jest warta każdego wysiłku i determinacji porównywanej do tej, jakiej potrzeba, by wygrać wojnę – mówiła ta ostatnia w rozmowie z BBC po serii spotkań i wykładów w malawijskim mieście Mchinji.
Czytaj więcej
Lauren Leichtman to pierwsza kobieta na świecie, która zarobiła miliard dolarów dzięki powstałej...
Według cytowanych przez BBC danych UNICEF, obecnie na świecie żyje 650 mln dziewcząt i kobiet, które zawarły związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia, co przekłada się na ponad 12 mln dziewcząt rocznie uczestniczących w ceremoniach zaślubin w charakterze panny młodej. Ze statystyk UNICEF wynika, że małżeństwa z osobami niepełnoletnimi stanowią 19 proc. związków na świecie, czyli zaledwie o 4 proc. mniej niż 10 lat temu, a całkowite wyeliminowanie tego problemu to proces, który może trwać do 300 lat. – Wierzę, że ten czas można znacznie skrócić. Jest to palący problem, którego nie można już dłużej lekceważyć. W tych młodych dziewczynach widzę siebie samą. Widzę w nich również moje córki – wyjaśniała Michelle Obama w cytowanej rozmowie z BBC.
Mając świadomość powagi trudności, z jakimi borykają się nastoletnie mieszkanki tych rejonów świata, których dotyczą wyżej opisane problemy, Michelle Obama udzieliła kolejnego finansowego wsparcia w ramach inicjatywy The Girls Opportunity Alliance. Kwota 2,5 mln dol. została przekazana oddolnym organizacjom lokalnym działającym na rzecz fundacji. – Te grupy zmieniają sposób, w jaki dziewczęta postrzegają siebie w swoich społecznościach i na świecie. Pomagają kształcić leaderki, tak potrzebne dla lepszej przyszłości, na którą zasługujemy wszyscy. Sukces tych młodych dziewcząt przekłada się na sukces każdego z nas – deklarowała za pośrednictwem mediów społecznościowych w dniu, w którym obchodzone jest Międzynarodowe Święto Dziewczynek. W nagraniu, oprócz byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, pojawiają się reprezentantki kilku afrykańskich krajów, z entuzjazmem opowiadające o działaniach, jakie mają możliwość podejmować dzięki uzyskanym środkom finansowym. – Asanteni! – wołają mieszkanki Tanzanii, w swoim języku przekazując podziękowania za wsparcie umożliwiające edukację młodych mieszkanek kraju w zakresie świadomego decydowania o wstępowaniu w związki i zakładaniu rodziny. – Selam! – wtórują im reprezentantki Etiopii, które za sprawą otrzymanej pomocy finansowej mogły skorzystać ze stypendiów umożliwiających im wstąpienie do profesjonalnego klubu biegowego i rozpoczęcie regularnych treningów w tej dyscyplinie. – Dziewczyny muszą biegać – dodają na koniec, triumfalnie podskakując i machając do kamery. I niech pozostanie to jedyny przymus, jakiemu będą poddane te pełne energii, młode osoby.
Źródła:
https://www.obama.org/
https://fortune.com/
https://www.bbc.com/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– To moje życzenie, ale zarazem pokładana w was nadzieja i instrukcja postępowania: traktujcie swoją edukację poważnie. Zawsze. Nie byłabym w tym miejscu, w którym obecnie się znajduję, gdyby nie solidna nauka – apelowała Michelle Obama do studentów City College w Nowym Jorku podczas płomiennego przemówienia w czerwcu 2016 r. O potędze edukacji i nadawaniu jej najwyższego priorytetu w młodości mówiła już przed laty, dzieląc się z uczniami londyńskiej szkoły Elizabeth Garrett Anderson School własnymi doświadczeniami. – Nigdy nie opuszczałam zajęć. Uwielbiałam dostawać najwyższe oceny i bardzo cieszyło mnie to, że jestem dobrze przygotowana do lekcji. Lubiłam zjawiać się w szkole na czas. Wierzyłam, że taka postawa jest najfajniejszą rzeczą na świecie – mówiła w 2009 r.
Następczyni norweskiego tronu, księżniczka Ingrid Alexandra udzieliła wywiadu dla telewizji NRK, komentując międ...
90-letnia Maryette McFarland ukończyła studia i zdobyła wyższe wykształcenie w zakresie literatury angielskiej....
Pokojową Nagrodę Nobla przyznano Marii Corinie Machado za „niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych naro...
Córkę Grace Kelly i księcia Rainiera nazywano buntowniczką. Próbowała swoich sił jako projektantka, modelka i pi...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Sarah Mullally została pierwszą w historii kobietą arcybiskupem Canterbury, 500 lat po utworzeniu tej funkcji. N...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas