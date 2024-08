Najsłynniejsze hotele domów mody. Luksus, przepych i blichtr

Florencki duch rodziny Ferragamo

„Kiedy zdecydowaliśmy się stworzyć tę wspaniałą kolekcję hoteli, zaprojektowaną przez florenckiego architekta Michela Bönana, najpierw zadaliśmy sobie pytanie, jaki byłby nasz idealny hotel. Odpowiedź była prosta: chcieliśmy hotelu, który pasowałby do naszej osobowości, naszych marzeń i emocji, jednocześnie otwierając przed nami nowe horyzonty. Hotel w sercu Włoch, w którym moglibyśmy się odnaleźć i naładować baterie” – mówią członkowie rodziny Ferragamo, pod której skrzydłami rozwija się grupa Lungarno Collection. Obiekty z serii Portraits, najbardziej luksusowe, usytuowane zostały w centrach włoskich dzielnic mody: przy Via Condotti w Rzymie; obok Ponte Vecchio we Florencji i wewnątrz dawnego seminarium arcybiskupiego przy Corso Venezia 11 przy Złotym Placu w Mediolanie. Tam ceny zaczynają się od 1100 euro za osobę. Ale są też tańsze opcje, na przykład Gallery Art Hotel, w którym można zamówić nocleg już za 212 euro.

Wyrafinowany i ekskluzywny Armani w Mediolanie

Armani Hotel Milano polecany jest nie tylko na wakacje, ale i luksusowe uroczystości, prywatne przyjęcia lub imprezy firmowe w Mediolanie. To drugi hotel w ramach projektu Armani Hotels & Resorts stworzony we współpracy z firmą deweloperską Emaar Properties PJSC. Pierwszy działa w dubajskim drapaczu chmur Burj Khalifa. Miejsca te mają ucieleśniać filozofię projektowania i stylu życia Giorgio Armaniego, obiecując doświadczenie "domu z dala od domu", zapewniając luksusowy komfort i wyjątkowe wrażenia. Na ósmym piętrze mediolańskiego hotelu działa Armani/SPA, które oferuje szereg spersonalizowanych zabiegów opartych na naturalnych produktach. Ich ceny zaczynają się od 100 euro. Piętro niżej działa restauracja z panoramicznym widokiem na miasto, w której menu degustacyjnym znalazły się między innymi kremowy wędzony bakłażan z arbuzem i kaparami, czerwone krewetki, makrela smażona, makaron z jeżowcami, wołowina angus grillowana na węglu drzewnym, czy tiramisu z białej czekolady i serka mascarpone. „Gotuję to, co lubię jeść: tradycyjne przepisy, równowaga tekstur, aromaty i smaki inspirowane kuchnią międzynarodową, ale czerpiąc z włoskiego dziedzictwa gastronomicznego” – tłumaczy chef Francesco Mascheroni. Za menu degustacyjne trzeba tu zapłacić 140 euro, a za selekcję win kolejne 110 euro.

Lacroix w duchu paryskiej bohemy

To 33 pokoje pełne charakteru, w których motywy, obrazy, kolory i materiały są umiejętnie zaaranżowane, aby powrócić zarówno do neoklasycyzmu, jak i ducha bohemy – tak reklamuje się butikowy hotel zaprojektowany przez kreatora mody Christiana Lacroix w paryskiej dzielnicy Faubourg Saint Germain. Zaprasza on gości do przeżycia "podróży w podróży". Le Bellechasse Saint-Germain położony jest w cichej bocznej uliczce, zaledwie kilka kroków od Musée d'Orsay, na eleganckim lewym brzegu Sekwany. W pobliżu znajdują się ogrody Tuileries, Luwr, Les Invalides, liczne butiki, galerie sztuki oraz tętniące życiem bary i restauracje. Apartamenty urządzone są bardzo wyraziście. Dominują w nich wysycone kolory, w tym czerwień, bordo i pomarańcz, wielkie grafiki na ścianach i sufitach oraz masywne kotary. Śniadanie (hotel nie oferuje innych posiłków) można jeść tu na tarasie. Stawka za nocleg dla dwóch osób zaczyna się od 260 euro, ze śniadaniem i prezentem w postaci kieliszka szampana jest o około 90 euro drożej.