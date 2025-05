Zofia z Edynburga – aktywistka błękitnej krwi. Ma unikatowe podejście do wyglądu

Sophie Rhys-Jones i książę Edward: skromny ślub po trzech rozwodach

Jej pierścionek zaręczynowy ma dwukaratowy owalny diament otoczony dwoma kamieniami szlachetnymi w kształcie serca osadzonymi w białym złocie, a jego szacunkowa wartość to 105 tys. funtów. Zofia dostała go od Edwarda podczas wyjazdu na Bahamy w grudniu 1998 r. Zaręczyny zostały ogłoszone światu 6 stycznia kolejnego roku. Ślub nie przypominał trzech pozostałych, wystawnych uroczystości rodzeństwa księcia: Karola, Anny i Andrzeja, choćby dlatego, że cała trójka była już wtedy po rozwodach. Zaślubiny odbyły się 19 czerwca 1999 r. w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Zgodnie z życzeniem pary młodej, ceremonia miała bardziej nieformalny charakter, więc nie było w niej elementów gal państwowych ani wojskowych, a goście zostali poproszeni o założenie strojów koktajlowych, co w etykiecie oznacza choćby niezakładanie kapeluszy. Oczywiście wyjątek stanowiła Elżbieta II, która rzadko pokazywała się publicznie bez tego charakterystycznego dla niej nakrycia głowy. Na kilka godzin przed ceremonią książę Edward został przez matkę mianowany hrabią Wessex i wicehrabią Severn (księciem Edynburga został dopiero w 2023 roku, po wstąpieniu przez jego brata Karola III na tron).

W dniu ślubu Zofia miała na sobie suknię zaprojektowaną przez Samanthę Shaw, z długim trenem w kolorze kości słoniowej, wyszywanym perłami i kryształami. Założyła też diamentową tiarę z prywatnej kolekcji królowej oraz perłowy naszyjnik w kształcie krzyża z pasującymi do niego kolczykami – prezent od Edwarda z tej okazji (ona podarowała mu 18-karatowy złoty zegarek kieszonkowy). Książę do garnituru założył krawat z motywem kota – od tego czasu można symbol tego zwierzęcia wypatrzyć u niego podczas różnych uroczystości.

Panna młoda, odprowadzona do ołtarza przez ojca, ślubowała „kochać, pielęgnować i być posłuszną” swojemu małżonkowi. On założył jej na palec obrączkę z walijskiego złota pochodzącego z kopalni księcia Edwarda w Gwynedd – tradycja używania tego kruszcu w obrączkach rodziny królewskiej sięga 1923 roku. Później odbyło się skromne przyjęcie z tortem ozdobionym piłkami tenisowymi, a miesiąc miodowy nowożeńcy spędzili w szkockim zamku Balmoral. Następnie zamieszkali w rezydencji Bagshot Park w hrabstwie Surrey, którą zajmują do dzisiaj.

Zofia z Edynburga: dobroczynność ważniejsza niż biznes

Po ślubie oboje próbowali wrócić do życia zawodowego. Ardent Productions z roku na rok miało się coraz gorzej z powodu kłopotów finansowych i oskarżeń księcia Edwarda o wykorzystywanie swoich monarszych koneksji do czerpania korzyści dla firmy. Zofia, już jako księżna, wróciła do swojej agencji PR. W kwietniu 2001 roku padła ofiarą prowokacji dziennikarza podającego się za szejka szukającego agencji o takim profilu, który nagrał i upublicznił nieoficjalne wypowiedzi hrabiny na temat niektórych członków brytyjskiej monarchii. Afera zniszczyła ją wizerunkowo, a w jej wyniku pałac Buckingham wydał nowe wytyczne, aby zapewnić, że pracujący członkowie rodziny królewskiej będą bardziej ostrożni w swoich kontaktach biznesowych.

Kilka miesięcy później Zofia źle się poczuła. Po przewiezieniu jej do szpitala, zdiagnozowano u niej ciążę pozamaciczną, którą usunięto podczas dwuipółgodzinnej operacji ratującej życie. Straciła dużo krwi. Lekarze nie byli pewni, czy po tak poważnym zabiegu będzie mogła mieć dzieci. Jednak dwa lata później rodzina z radością ogłosiła kolejną ciążę. Lady Ludwika Alicja Elżbieta Maria przyszła na świat jako wcześniak, w wyniku cesarskiego cięcia. Książę Edward, który przebywał w tym czasie na Mauritiusie, nie zdążył wrócić na poród swojej pierworodnej córki. Para doczekała się jeszcze syna, 17 grudnia 2007 roku powitano Jakuba Aleksandra Filipa Teodora, wicehrabię Severn. Ponieważ oboje są wnukami brytyjskiego monarchy w linii męskiej, można by ich tytułować ich królewskimi wysokościami oraz książętami Zjednoczonego Królestwa, jednak ze względu na swoje znikome szanse na wstąpienie na tron, zgodnie z wolą ich rodziców, zwraca się do nich jak do potomków hrabiego, a nie księcia.