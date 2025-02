Absolwentka Oksfordu uczy mongolskich pasterzy używania AI. Z jakim skutkiem?

Czytaj więcej Jej historia Najmłodsza parlamentarzystka Estonii pozbawia się przywilejów i podbija serca rodaków Hanah Lahe ma 24 lata i jest najmłodszą parlamentarzystką w Estonii. – To, że jestem pierwsza, nie oznacza, że będę ostatnia – pisze o swoim osiągnięciu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Bolor-Erdene Battsengel: imponująca edukacja i ścieżka zawodowa

Pochodząca z mongolskiej prowincji Bolor-Erdene Battsengel po skończeniu 10. roku życia przeprowadziła się z rodziną do stolicy Mongolii, Ułan Bator. W nowej szkole mierzyła się z niechęcią ze strony rówieśników, którzy naśmiewali się z jej pochodzenia. Pragnąc możliwie jak najszybciej zamknąć trudny etap edukacji, ukończyła szkołę średnią w wieku 14 lat, a jako 18-latka była już absolwentką college’u. Studia na Uniwersytecie Oksford pozwoliły na rozpoczęcie kariery w Banku Światowym, a następnie wkroczenie do świata polityki.

Jako członkini organizacji Młodych Światowych Liderów powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, nadal aktywnie wspiera cyfrowy rozwój swojego kraju, wiedząc, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się osoby pochodzące z odległych rejonów, dla których dostęp do edukacji jest utrudniony. – W szkołach zlokalizowanych na prowincjach nie ma nauczycieli informatyki. Mieszkańcy mojego kraju muszą borykać się z nierównościami dotyczącymi dostępu do edukacji, a także z brakiem sprawiedliwości w zakresie wysokości wynagrodzeń. Jeśli dodamy do tego dysproporcje w kwestii dostępu do technologii, przepaść między Mongolią a innymi krajami staje się coraz większa. Jest to wielka niesprawiedliwość, zwłaszcza wobec dzieci dorastających w takich warunkach – mówiła podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos.



Bolor-Erdene Battsengel: wierzę, że technologie AI poprawią jakość życia mieszkańców mongolskich prowincji

Remedium na dysproporcje, o których mowa, ma być kolejna inicjatywa uruchomiona przez 32-letnią obecnie, byłą już parlamentarzystkę, AI Academy Asia. Jej celem jest wyedukowanie ponad 500 nauczycieli pochodzących z małych miejscowości w Mongolii. Mają oni być przeszkoleni w zakresie nowoczesnych narzędzi AI, które dla obecnych uczniów mogą stać się przepustką do rozwijania edukacji w dziedzinach takich jak technologia czy informatyka. Zadaniem nauczycieli będzie też przekazywanie wiedzy nabytej w ramach programu AI Academy Asia dojrzałym mieszkańcom mongolskich prowincji, którym narzędzia AI pomogą w zarządzaniu gospodarstwami.

Jak podaje CNN, w ubiegłym roku mieszkańcy tych rejonów doświadczyli skutków ekstremalnych warunków atmosferycznych zwanych „dzud”. Porywiste wiatry i trudne do opanowania opady śniegu uniemożliwiły zwierzętom hodowlanym dostęp do pożywienia, czego konsekwencją był masowy pomór bydła, owiec, jaków, koni i kóz w Mongolii. Nowoczesne technologie umożliwiłyby przewidzenie podobnych warunków atmosferycznych i przygotowanie się do nadchodzącego zagrożenia. – Głęboko wierzę, że nowo nabyta wiedza w zakresie AI przyczyni się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących mongolskie prowincje – mówiła pomysłodawczyni programu.