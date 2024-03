Najmłodsza parlamentarzystka Estonii pozbawia się przywilejów i podbija serca rodaków

Na przydzielonym jej miejscu parkingowym zorganizowała mini park, do którego podjeżdża rowerem, aby spotykać się z politykami i zaproszonymi gośćmi. Młodych przekonuje, by nie bali się polityki i że właściwy moment na rozpoczęcie działań w tym zakresie był… wczoraj.

1050 głosów

Reprezentantka Estońskiej Partii Reform kierowanej przez charyzmatyczną premier Estonii Kaję Kallas zaledwie rok po otrzymaniu posady parlamentarzystki już wielokrotnie udowodniła, że znajduje się we właściwym miejscu. W kraju zaliczającym się do niechlubnej pierwszej trójki pod względem liczby samochodów użytkowanych dłużej niż 20 lat, młoda polityczka walczy o wprowadzenie istotnych zmian klimatycznych. Sama nie ma samochodu i korzysta jedynie z transportu publicznego, roweru oraz spacerów. – Jako polityk nie możesz po prostu mówić o tym, że dbasz o środowisko, podczas gdy w życiu osobistym nie podejmujesz żadnych działań w tym zakresie – podkreśla w rozmowie z The Guardian.

Podsumowując wyniki wyborów i dziękując za 1050 oddanych na nią głosów, przyznała, że kwestie edukacji, emerytur czy podatków są wprawdzie ogromnie ważne, jednak jej serce należy do polityki klimatycznej i właśnie temu zagadnieniu planuje poświęcić najwięcej uwagi w swojej działalności politycznej. – Bez dbałości o środowisko trudno planować przyszłość – podsumowuje w jednym z wpisów na swoim profilu instagramowym.

Mini park i ponad 100 gości

Młoda polityczka sprawnie porusza się w świecie mediów społecznościowych. W czerwcu minionego roku zaaranżowała mini park tuż przed siedzibą parlamentu, w miejscu przeznaczonym na parking samochodowy. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi na „puste asfaltowe wyspy”, które zajmują przestrzeń miejską tylko po to, by można było na nich zaparkować kolejne pojazdy. Relacje ze spotkań odbywających się w ogródku obiegły media społecznościowe, a w rozmowach pod chmurką wzięła udział między innymi premier Estonii oraz, jak wylicza sama Lahe, w sumie ponad 100 gości z różnych środowisk politycznych. – To znak, że nawet najmniejsze gesty mogą przyczynić się do sporych zmian – komentowała pod postem umieszczonym na Instagramie.