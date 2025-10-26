Czy zawód pumpkin concierge ma szanse zaistnieć w Polsce?

Czy w Polsce podobny miałby szansę rozwinąć się podobny biznes? W komentarzach pod wpisem obserwatorki Lidii Krawczuk jednoznacznie stwierdziły, że tak. Ich zdaniem można tak sądzić, mając na uwadze popularność farm dyń. Niewykluczone, że z tego rodzaju usług korzystałyby nie tylko osoby prywatne, ale także, a może nawet przede wszystkim restauratorzy i właściciele hoteli.

– Osobiście nie słyszałam jeszcze o firmie, która specjalizowałaby się tylko w dekoracjach z dyń, ale myślę, że pewnie gdyby ktoś ruszył z takim biznesem w Warszawie, to miałby klientów – mówi Beata Gawęda, warszawska restauratorka, właścicielka Vinie e Affini, Grono, Wine Corner, współwłaścicielka Ferment Group skupiającej restauracje Butchery&Wine, Kieliszki na Próżnej, Koneser Grill, Le Braci, Rozbrat 20. – Dynie weszły na salony gastronomii pewnie kilkanaście lat temu – ale od kilku lat widzimy, że to już nie tylko „jesienny must have”, ale raczej symbol całego sezonu. My nie robimy z restauracji dyniowego patchworku, ale trudno oprzeć się jej energii – ten kolor działa jak espresso dla wnętrza. Zwykle mimochodem kilka dyń zawsze gdzieś się u nas pojawi. Na szczęście skończyły się czasy, gdy każda restauracja wyglądała w październiku jak kadr z amerykańskiego filmu o Halloween. Dziś to raczej subtelny gest w stronę jesieni, a nie tematyczny park rozrywki. Widać, że coraz więcej restauratorów szuka pomysłu i kompozycji, a nie po prostu kupuje 20 pomarańczowych dyń – zauważa.

– Dyniowe dekoracje to dziś absolutny jesienny must have w sezonie jesiennym – stwierdza również Natalia Borowicka, Operations Manager NYX Hotel Warsaw by Leonardo Hotel. – Zawsze są one jednym z elementów tworzących klimat miejsca. Co roku szukamy nowych, nieoczywistych rozwiązań w tym zakresie. Aktualnie królują u nas dynie w kolorze złotym. To absolutny hit tego sezonu – przygotowaliśmy ich ponad sześćdziesiąt. Uzupełniają je naturalne dodatki: dzika róża w szklanych tubach, jesienne kwiaty i wrzosy. Dotychczas od wielu sezonów współpracowaliśmy w tym zakresie ze studiem florystycznym.