17-letnia Nila Ibrahimi laureatką Międzynarodowej Nagrody Pokojowej dla Dzieci. Co zrobiła?

Sytuację kobiet w Afganistanie w obrazowy i poruszający sposób opisała Meryl Streep w trakcie przemówienia na forum ONZ we wrześniu bieżącego roku. – Wiewiórka ma więcej praw niż dziewczynka w Afganistanie, ponieważ talibowie zakazują kobietom i dziewczynkom dostępu do publicznych parków. Kot może poczuć promienie słoneczne na swoim pyszczku i ganiać za wiewiórkami w parku. Ptak może śpiewać w Kabulu, ale dziewczynkom i kobietom nie wolno tego robić. To niebywałe. To naprawdę dziwne – mówiła trzykrotna zdobywczyni Oscara.

Reklama

Gdy w 2021 roku talibowie przejęli władzę w Afganistanie, wprowadzili szereg zakazów obowiązujących kobiety oraz dziewczęta w tym kraju. Zabronili im między innymi swobodnego przemieszczania się w przestrzeni publicznej bez towarzystwa mężczyzny z najbliższej rodziny. Kobietom nie wolno podejmować pracy zawodowej, samodzielnie korzystać z salonów piękności, siłowni ani spacerować w parkach. Zgodnie z wprowadzonym w sierpniu bieżącego roku zestawem „cnót i występków” mieszkanki tego kraju mają obowiązek całkowitego zasłaniania twarzy i ciała, gdy tylko opuszczają miejsce zamieszkania. Dziewczynkom, które ukończyły 12 rok życia, zakazuje się kontynuowania edukacji.

17-letnia Nila Ibrahimi przeciwstawiła się narzucanym na mieszkanki Afganistanu restrykcjom, inicjując działania, za które otrzymała Międzynarodową Nagrodę Pokojową dla Dzieci. Jaki cel miała zapoczątkowana przez nią kampania #IAmMySong i czy przyniosła pożądany efekt?



Czytaj więcej Ludzie Wystąpienie Meryl Streep w ONZ: Zwierzęta mają więcej praw niż kobiety w Afganistanie Podczas przemówienia w ONZ Meryl Streep w metaforyczny sposób opisała sytuację kobiet w zarządzanym przez talibów Afganistanie. – Wiewiórka, ptak i kot mają więcej praw niż kobiety – mówiła. Jakich argumentów użyła dla obronienia tej tezy?

Nila Ibrahimi: inicjatorka kampanii #IAmMySong

Kreatywna nastolatka, w akcie protestu przeciwko zakazowi śpiewania nałożonemu na uczennice w afgańskich szkołach, umieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym wykonuje piosenkę. Film szybko zdobył popularność, a zapoczątkowana tym sposobem inicjatywa o nazwie #IAmMySong miała zachęcić nie tylko młode mieszkanki Afganistanu, ale i przeciwników rzeczonego zakazu do publikowania analogicznych nagrań w celu nakłonienia władz kraju do zniesienia restrykcji. – Zapraszamy instytucje, organizacje, muzyków i wszystkich ludzi do przyłączenia się do kampanii poprzez nagranie piosenki lub utworu instrumentalnego i opublikowanie go w mediach społecznościowych z hasztagiem #IAmMySong na znak solidarności z Afgankami. Pragniemy, by każdy mógł swobodnie wyrazić swój głos – pisano na stronie Afgańskiego Narodowego Instytutu Muzycznego tuż po zainicjowanej kampanii.